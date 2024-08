«Todos los bateristas que tuvimos antes de Dave Grohl apestaban»: Kurt Cobain

Después de 24 años del fallecimiento de Kurt Cobain, se siguen recuperando grabaciones inéditas relacionadas con Nirvana. A principios de 2018 se encontraron cuatro demos empolvados y, en esta ocasión, sale a luz una entrevista realizada para Studio Brussel donde Cobain, además de tratar otros temas, critica a los bateristas anteriores a Dave Grohl, con la sinceridad que lo caracterizaba.

En esta entrevista, dada poco después del lanzamiento del segundo disco de Nirvana, Nevermind, el 3 de noviembre de 1991, Kubain comenta con irreverencia sobre la formación de la banda, antes del ingreso de Dave Grohl: “La banda está finalmente completa. Todos los bateristas que tuvimos anteriormente apestaban”.

Aunque hay algo para tener en cuenta: Cobain, después del lanzamiento del tercer y último álbum de estudio de Nirvana, In Utero, parece que cambió de opinión sobre Dave Grohl, quien posteriormente a Nirvana ha tenido una exitosa carrera con Foo Fighters. Esto dijo Grohl en una entrevista a NME en el año 2005:

“No creo que alguna vez le haya contando esto a alguien, pero hubo tiempos en los que Kurt estaba realmente disconforme con la forma en que yo tocaba la batería. Lo podía escuchar hablar de lo mucho que pensaba que yo apestaba. Pero nunca me lo dijo a mí. Y si yo lo hubiera confrontado al respecto, — ¿Hay algún problema? Si te parece mejor que me vaya solo tienes que decirlo—. Él me diría, ‘No, no, no’. La mayor parte de eso pasó después, para la época de In Utero. Ahí es cuando pienso que él empezó a sentirse descontento con lo que sucedía en la banda”.



A pesar de esto, es indudable que Nirvana fue una de las agrupaciones de rock más importantes de la historia y que esto se debió, en gran parte, a la amistad de sus tres miembros. Los dejamos, sin más rodeos, con esta entrevista inédita al líder de Nirvana, acompañada por una entretenida animación.

