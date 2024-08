Lecciones sobre el sexo y el amor de una abuela española de 84 años

Toñi tiene 84 años, es de Balmaseda (Vizcaya) y junto con su nieta Nerea forman parte del proyecto We Slay, una plataforma de difusión del feminismo creativo en la que se da visibilidad a proyectos de mujeres de cualquier ámbito creativo con un fin reivindicativo.

Justo esta semana, uno de los vídeos que difundieron juntas se convirtió en viral. Se trataba de una grabación en la que abuela y nieta hablan abiertamente de cómo ha cambiado sexo entre las dos generaciones.

LA TOÑI Y EL SEXO (Parte 1).

Toñi es una señora de 84 años que ha vivido una época en la que reinaba la ignorancia y la sumisión y donde (como dice ella misma) la mujer tenía que hacerlo bien, no pasarlo bien… pic.twitter.com/kZuykCVQK7 — We Slay (@weslay_women) September 13, 2018

Hoy Toñi nos cuenta los mejores consejos que ha aprendido a lo largo de su vida.

VICE: Hola Toñi, ¿Qué cree que es lo más importante para echar un buen polvo?

Toñi: Para mí lo más importante son los preliminares. Hay que calentar el horno para hacer un buen bizcocho. Muchos hombres prestan demasiada atención a la penetración, cuando en realidad los besitos y el juego previo es lo que verdaderamente nos excita. La preparación es lo que te pone a cien.

¿La hora también es importante para tener sexo?

Claro. Antes te hacían un “aquí te pillo aquí te mato” cuando a ellos les apetecía. A mi marido le entraban las ganas de madrugada y a las tres de la madrugada quería jarana, ya os podéis imaginar la pereza que daba.

¿Qué ha cambiado en el sexo entre cuando eras joven y ahora?

Antes los hombres cuando llegaban a casa te la metían y eran muy brutos. Para ellos solo existía el mete-saca y no pensaban en la mujer. La mayoría no tenían ni idea porque nadie les había enseñado y muchas mujeres no sentían placer cuando practicaban sexo. Había quienes no sabían ni que era un orgasmo. Entre nosotras nos decíamos algunos consejos, pero poca cosa. No estaba bien visto hablar del tema. Ahora se tiene mucho más en cuenta el deseo de las mujeres y hay más información, pero aún queda mucho por hacer.

“No me habría importado que mi marido hubiera tenido sus rollos de soltero, para que así aprendiera”

¿Qué cree que es mejor, lo de antes o la situación actual?

Si tengo que elegir me quedo con lo de ahora. Ahora la juventud está mucho más experimentada. Antes la mayoría de la gente llegaba virgen al matrimonio, o eso hacían creer, y con lo que se encontraban era lo que tenían toda la vida. La mujer se limitaba a hacer el palo y a fingir orgasmos en la cama. Muchas mujeres aguantaban la situación porque estaban enamoradas, pero había que ni eso.

¿Qué opinas del concepto que se estilaba antaño, el de practicar sexo solo para procrear?

Pues que hay que pasárselo bien. En el sexo está todo permitido. Antes los hombres si no dejaban a una mujer preñada después de casarse se sentían como si hubieran perdido su virilidad. También había quienes utilizaban la marcha atrás. Pero para mí la marcha atrás es fastidiarlo todo. Es terrible. En el momento que ya vas a ello y va y te la quitan… Realmente nos hacían ignorantes, nadie nos explicaba nada.

¿El sexo es importante en una relación?

Con los años me he dado cuenta que sí que es importante. Nosotras no habíamos conocido muchas alternativas. No me habría importado que mi marido hubiera tenido sus rollos de soltero, para que así aprendiera.

¿Cuál es la peor forma de entrar a alguien cuando buscas un polvete?

Ser bruto. A mí por ejemplo me gustaba mucho un chico del pueblo, pero de lejos. Cuando se acercaba te venía directamente y te bajaba las bragas. Estas cosas tan brutas y tan a saco a mí no me van.

¿Es necesario estar enamorada para que el sexo sea mejor?

No es necesario. Si es un tío bueno que te gusta mucho también vale, aunque siempre es una experiencia más completa cuando hay esas mariposas en el estómago. Yo, por lo que he vivido soy más de enamorarme.

¿Es lo mismo hacer el amor que practicar sexo?

Va todo unido, lo que no necesariamente tienes que estar enamorada para hacer el amor.

“Muchas amigas mías me comentaban que no sentían absolutamente nada”

¿Si hubieras nacido hace veinte años, hubieses tenido varios líos antes de casarte?

Pues claro que sí. Eso ni se pregunta. Con tíos finos, eso sí, que tuvieran en cuenta lo que me gusta. Antes era impensable hacer eso. No sabéis la fama que tenían las mujeres que se iban con unos y con otros… Se las llamaba de furcias para arriba. Si ellos hacían lo mismo nadie les decía nada.

¿Es mejor cantidad o calidad?

Calidad obviamente. Cuanto más disfrutéis mejor. También es verdad que las que más experiencia tienen, más disfrutan.

Hay gente que piensa que cada vez los jóvenes empiezan antes a practicar sexo, ¿hay una edad para empezar?

Cuando el cuerpo te lo pida. Eso es muy bonito si se hace bien y con respeto.

¿Qué piensas de la gente que no disfruta de su sexualidad?

Me da pena la verdad. Que hay gente que se ha ido a la tumba sin saber qué era un orgasmo. En mi época, te diría que eran el 80 o 90 por ciento de las mujeres. Muchas amigas mías me comentaban que no sentían absolutamente nada. Y fingir no sirve de nada.

¿Cuál es la mejor manera de aprender a tener mejores orgasmos?

Tocarse a una misma es una buena manera. Cuando yo tuve novio por primera vez, supe que podíamos hacer eso. También puedes practicar con alguien y, sobre todo, decirle lo que te gusta.

Qué consejo le daría a la gente joven sobre el amor y sobre sexo

Que hagan todo lo que sepan, y lo que no sepan también. Que si ven que disfrutan con algo que no se corten, que eso es lo más bonito de la vida.

Puedes seguir a Toñi y a su nieta en We Slay.



