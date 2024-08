Cómo decirle a tu pareja exactamente lo que quieres en la cama

Artículo publicado originalmente por Tonic Estados Unidos. Leer en inglés.

“Descubrí que tenía clamidia cuando tenía 18 años”, me dice Mariah Johnson, una activista y educadora sexual con sede en Virginia Beach, cuando le pido que me cuente lo que recuerda de las últimas clases de educación sexual.

“Tenía la impresión de que [mi pareja] había usado protección, pero no lo hizo. La situación hubiera sido diferente si hubiéramos enfatizado la importancia de usar protección y nos hubiéramos hecho la prueba. Él simplemente no sabía. Nunca se había hecho la prueba, por eso no creía que [usar protección] fuera importante”.



Historias como la de Johnson son muy comunes en Estados Unidos, y si las personas no conocen los principios básicos del uso de la protección, ciertamente no saben cómo hablar de eso con sus parejas. Afortunadamente para Johnson, eso ha cambiado: ahora, cuando se vuelve sexualmente activa con alguien nuevo, siempre lo menciona.

“Tengo 22 años”, dice, “y aún tengo que explicarle a la gente que usar protección es importante”. Pero esa plática no siempre es fácil de tener. “Antes, no me daba cuenta de lo incómodo que me ponía hablar del tema con alguien”, dice. “[Los maestros] no te dicen cómo rechazar el [sexo] si alguien no quiere usar protección”.

La comunicación es esencial cuando se trata de tus relaciones sexuales, pero la falta de comunicación va más allá de la amenaza de las ETS. ¿Por qué es tan importante poder hablar sobre sexo con tu pareja? “Porque leer la mente es una habilidad que probablemente el 99.9 por ciento de la población no tiene”, dice Logan Levkoff, un educador sexual con sede en la ciudad de Nueva York. “Pensamos que las personas pueden adivinar lo que queremos, que saben lo que necesitamos”. Desafortunadamente, la mayoría de nosotros sólo estamos buscando a tientas en la oscuridad.

Debido a que muchos de nosotros tenemos problemas cuando se trata de hablar sobre lo que queremos y necesitamos en la cama, física, emocional y de otro tipo, la Coalición Nacional para la Salud Sexual ha creado un recurso en línea que contiene consejos y guiones concretos que las personas pueden usar. Llamados los Cinco pasos de acción para una buena salud sexual, es una guía destinada a ayudar a las personas a mejorar su salud sexual en general. Y aunque la comunicación sólo es una parte de esa guía, es importante.

Entonces, ¿cómo hablas de sexo con tu pareja? Algunos de los expertos que participan en la iniciativa Cinco Pasos, además de otros profesionales que trabajan en el ámbito de la sexualidad, comparten algunos de sus consejos.

Empieza con la conversación antes que nada

“Empieza a comunicar lo que quieres sexualmente al principio de la relación y hazlo con frecuencia”, dice Justin Lehmiller, psicólogo social, investigador sexual y autor del próximo libro Tell Me What You Want. “Trata de establecer una norma de que está bien hablar sobre sexo y está bien hablar sobre el deseo desde el principio, porque mientras más esperes para presentarlo, más incómodo puede ser el tema”.

Lidia con la incomodidad

“Los medios y la cultura pop presentan mucha arrogancia en torno a las conversaciones sobre el sexo”, dice Levkoff. “El sexo es incómodo. Hablar de sexo es incómodo. No te sientes bien. Te sientes muy incómodo y avergonzado. Pero puedes superarlo. Mi mayor consejo es lidiar con lo incómodo. No tengas miedo de decir que es una conversación difícil para ti, porque los costos de no tenerla son bastante significativos”.

“Creo que el enfoque de honestidad radical es un buen enfoque”, agrega Brianna Rader, fundadora y directora ejecutiva de Juicebox, una aplicación que conecta a los usuarios con consejeros de sexo y relaciones. “Puedes comenzar diciendo: ‘Tengo algo que quiero compartir contigo pero estoy un poco indeciso o asustado’. Esto le permite a su pareja empatizar y entender a lo que vas”.

Conócete para saber qué pedir

“Nos faltan las habilidades y el coraje para descubrir lo que realmente queremos o necesitamos, y para pedirlo”, dice Patti Britton, una sexóloga clínica con sede en Los Ángeles y educadora sexual. “No nos conocemos sexualmente porque nunca nos han mostrado o preparado sistemáticamente para ser una persona sexual con otra persona. Eso lo aprendemos con la experiencia y cometiendo errores. Pero antes de que pidas lo que quieres, tienes que conocer tu propio cuerpo”.

Practica pidiendo lo que quieres y necesitas

“Parte del aburrimiento en la cama hoy en día es porque no sabemos cómo pedir lo que queremos, deseamos y necesitamos, o lo que no queremos, no nos gusta y no necesitamos”, dice Britton. “Es cuestión de no ser capaz de hablar las cosas o incluso de no sentirse digno”.

“La buena comunicación es cuestión de práctica”, agrega la sexóloga clínica y educadora sexual Shan Boodram, residente en Los Ángeles. “Hay un millón de formas de decir lo que nos gusta. Lo que está en juego es especialmente importante en una relación romántica, por lo que será extremadamente difícil pedir lo que quieres en una relación romántica sin práctica”.

No tengas miedo de pedir (más) ayuda

“Hay docenas de libros que puede recoger, herramientas en línea, listas de sí / no / tal vez, cosas que puede completar juntas”, dice Stella Harris, educadora y entrenadora sexual certificada con sede en Portland (para Juicebox y otros lugares), y autor de la próxima Tongue Tied . “Empezar de cero puede ser muy difícil cuando no sabes cuáles son las opciones. Cuando no sabes qué pedir. Esta suele ser un área en la que obtener ayuda puede hacer una gran diferencia. Ir a clases en una tienda sexual sexualmente positiva. Ir a un terapeuta especializado en esas cosas “.

No asumas que le puedes leer la mente a tu pareja

“No hagas suposiciones sobre lo que le gusta recibir y dar a tu pareja”, dice Shula Melamed, una consejera de relaciones con base en la ciudad de Nueva York y con experiencia en sexualidad humana. “Al contrario, no asumas que algo no se hace porque no quieren o no saben hacerlo. Tal vez ni siquiera se dan cuenta de que tienen permiso para explorar”. Del mismo modo, siempre confirma que todo es consensual. “Asegúrate de haya un consentimiento mutuo establecido y de que no estás pasandote accidentalmente de los límites ni de las zonas de comodidad de nadie”, dice Lehmiller.

Dale un enfoque positivo a la conversación

“Encuentra la manera de hacer que [la conversación] sea divertida, ligera y agradable”, dice Boodram. “Reformula tu enfoque mental. Piensa: ¿le gustará esto? o ¿qué le prenderá?. Hazlo divertido. En el fondo, todo es una intención muy positiva, por eso la conversación también debería ser positiva”.

“Use la vieja técnica del sándwich positivo”, agrega Britton. Somos muy vulnerables cuando se trata de sexo. Necesitamos aprender cómo hacerlo de una manera consciente. De una manera respetuosa. De una manera que realmente se enfoque en lo positivo. Sin culpas. Sin quejas. Sin críticas negativas. Aprende cómo decir las cosas con mucha positividad y respeto”.

Incluye la conversación en tu juego sexual

“Muchas veces, a la gente le resulta menos incómodo preguntar en el momento: ‘¿te gusta?’”, Dice Melamed. “Después, puedes preguntar sobre lo que funcionó y lo que no y lo que les gustaría. Alguien tiene que empezar esa plática y ser valiente, así que bien podrías ser tú, porque al final te vas a sentir bien”.

Pon atención a las señales no verbales

“Creo que las personas necesitan subir de nivel en sus habilidades para poder leer el lenguaje corporal”, dice Britton. “Nunca se habla en la cama porque la gente no quiere hablar sobre eso. No saben cómo hacerlo sin sentir vergüenza. Pero también creo que es bueno que haya silencio en los encuentros sexuales y especialmente cuando una persona está en un estado de excitación superior o cuando están jugando con alguna fuerza de poder, entonces ¿cómo leer el lenguaje corporal? Esa es una forma abierta de comunicación”.

Practica la comunicación no verbal

“La comunicación puede ser tanto verbal como no verbal”, dice Lehmiller, “y si no te sientes cómodo hablando de ciertas cosas, la comunicación no verbal puede ser una forma efectiva de decir qué es lo que te gusta y alentar a tu pareja a hacer ciertas cosas más que otras, por ejemplo, gimiendo y haciendo ruidos de placer durante el sexo puede ser un refuerzo positivo para que tu pareja siga haciendo lo que está haciendo o que lo vuelva a intentar en el futuro”.