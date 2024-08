Por qué la gente es más propensa a empezar una relación en invierno

Artículo publicado originalmente por Tonic Estados Unidos.

Estamos a punto de llegar a la época del año que comúnmente se conoce como la “temporada de relaciones”. Como han explicado innumerables artículos, los días más cortos y las noches más frescas –que comienzan a finales del otoño y se extienden hasta el invierno– supuestamente nos dan ganas de empezar una relación para tener una pareja, al menos hasta que llegue la primavera.

Videos by VICE

Si eres como yo, tal vez te hayas preguntado si esto es algo real o si solo es otro truco para generar clics. Investigué un poco, y esto fue lo que descubrí.

Comencemos con el hecho de que la “temporada de relaciones” es un término que aún no se ha introducido en la literatura científica. No pude encontrar ni una sola revista académica que lo mencionara, pero eso no significa que todo sea un invento. Los científicos han documentado durante mucho tiempo las fluctuaciones estacionales en el comportamiento de búsqueda de pareja.

Relacionados:

Por ejemplo, en un estudio de 2013, los investigadores analizaron los cambios en las tendencias de búsqueda de Google relacionadas con el sexo y las relaciones durante un período de cinco años. Encontraron fluctuaciones estacionales distintas y predecibles: en primer lugar, hubo un aumento en las búsquedas relacionadas con las citas en línea (es decir, búsquedas en OK Cupid, Match, Eharmony, etc.) en los meses de invierno, especialmente en enero. Los datos de Facebook también respaldan el descubrimiento de que las personas tienen más probabilidades de cambiar su estado a “en una relación” en el invierno.

Dicho esto, las personas no solo están más interesadas en las relaciones en esta época del año, también parecen estar más interesadas en el sexo; las búsquedas de Google relacionadas con la pornografía y la prostitución también aumentan en el invierno. Es importante tener en cuenta que también hubo un aumento en el interés por el sexo/las citas en el verano, y que fue incluso más grande que el pico de invierno. Entonces, si bien las personas parecen más interesadas en el sexo y el amor en el invierno, no significa necesariamente que ahora estén más interesadas que cualquier otra temporada. Parece que es más probable que las personas busquen parejas en el verano, lo que nos dice que la temporada de relaciones se produce más de una vez al año.

Sin embargo, estos niveles altos en el verano e invierno pueden ser impulsados por diferentes factores, y hay una buena cantidad de investigaciones que sugieren que la temporada invernal de relaciones puede tener más que ver con nuestra biología. Algunos estudios han encontrado que los niveles de testosterona fluctúan estacionalmente en los hombres, alcanzando niveles máximos en los meses de invierno. Sin embargo, nuestras hormonas no son las únicas que cambian en esta época del año, sino que también hay cambios en las sustancias químicas del cerebro que regulan el estado de ánimo.

Por ejemplo, la investigación encuentra que las personas tienden a producir menos serotonina en el invierno debido a los niveles más bajos de exposición a la luz del sol. Esto puede llevar a las personas a sentir la “depresión invernal”, que podrían intentar compensar buscando una relación. La temporada de relaciones, por supuesto, podría no ser impulsada completamente por nuestra biología. Para algunos, la idea de ir solo a las inminentes reuniones familiares y las fiestas navideñas puede crear ansiedad, lo que puede llevar a comportamientos de búsqueda de relaciones.

O tal vez abrazarse y acurrucarse solo suena más atractivo cuando hace frío y cuesta mucho dinero mantener encendida la calefacción. Con esto nos referimos a que diferentes personas pueden querer estar en una relación por diferentes razones.

En cuanto a esos niveles altos en verano, bueno, es más difícil culpar a la biología en esa estación, especialmente porque la testosterona en realidad se mantiene baja durante el verano y toda esa exposición al sol mantiene nuestros niveles de serotonina en alto. Tal vez lo que impulsa nuestro mayor interés en el sexo y las relaciones durante los meses más cálidos es el hecho de que las personas tienden a tomar más vacaciones en el verano, y las vacaciones ofrecen una buena oportunidad para enriquecer nuestra vida sexual.

Con todo lo dicho, lo que los datos sugieren es que la temporada de relaciones de invierno es diferente a lo que sea que la provoque en otras épocas del año. Además, mientras que las relaciones podrían aumentar en los próximos meses, lo que nos lleva a querer tener pareja en esta época del año varía de persona a persona.

Justin Lehmiller es investigador en el Instituto Kinsey y autor del blog Sex and Psychology. Su último libro es s Tell Me What You Want: The Science of Sexual Desire and How It Can Help You Improve Your Sex Life. Síguelo en Twitter @JustinLehmiller.