Podrías tener una ETS aunque no tengas síntomas

Si regresas a la universidad este otoño, tal vez tendrías que llenar tu mochila de condones y antibióticos. En Estados Unidos, la tasa de infecciones de transmisión sexual nunca había estado tan alta. El CDC informa que las ETS están en aumento en el país por cuarto año consecutivo, con 110 millones de estadounidenses infectados, 20 millones de nuevas infecciones al año y la mitad de esas nuevas infecciones ocurren en personas de entre 15 y 24 años. La vida es estresante y tú ya tienes suficiente con el regreso a clases de biología, por eso, hemos compilado una lista de los síntomas más silenciosos de las ETS más comunes para informarte cuándo sería apropiado que fueras al médico.

Síntomas silenciosos

Le pedimos a una experta que identificara las señales de advertencia de las ETS más comunes y nos dijo que estábamos haciendo la pregunta incorrecta. «Si estás esperando que tu entrepierna te mande una señal de que tienes una ETS, podrías ponerte a ti y a tus parejas sexuales en grave riesgo», dice Melissa Withers, profesora del Instituto de Salud Global de la USC Keck School of Medicine.

«Como profesional de la salud pública, el punto más importante que me gustaría plantear es que la mayoría de las ETS no tienen síntomas. Podrías estar infectado y propagarlo sin tener ningún síntoma», dice Withers. «Incluso el herpes genital, la gente cree que debes tener algún tipo de dolor y ese no es el caso. Si tienes una ETS, algunos síntomas podrían aparecer en unos pocos días, pero otros podrían tardar semanas o incluso meses en aparecer».

¿Algo más aterrador? La infección de transmisión sexual más común, el virus del papiloma humano (VPH), también es una con muy pocos síntomas obvios. «La mayoría de la población, una vez que tiene cualquier contacto sexual, contraerá el VPH», dice Withers. Un 80 por ciento de los estadounidenses sexualmente activos contrae VPH en algún momento de su vida, y es posible que no lo sepas a menos que contraigas una de las cepas que causa las verrugas genitales.

¿Qué hay de los síntomas que podemos ver, sentir y, en algunos casos, oler? «Los síntomas van desde secreción, picazón, ardor, erupciones hasta llagas o lesiones, dice Withers. «Dolor al orinar también es un síntoma grave, dolor durante el sexo cuando la infección está un poco más avanzada. A veces incluso puedes tener síntomas similares a la gripe, como fiebre».

Llagas o lesiones

Las erupciones de cualquier tipo en o alrededor de «allí abajo» son una de las señales más obvias de que tienes algunos seres no deseados.

Las ampollas de herpes generalmente aparecen alrededor de los genitales, el ano o la boca en los 20 días posteriores a la infección, pero podrían demorar años en aparecer. Las verrugas genitales son generalmente de color blanco o piel y algunas veces se describen como pequeñas coliflores. Las personas con sífilis en etapa inicial pueden notar bultos redondos firmes pero indoloros cerca del sitio de la infección. Aquellos en la etapa secundaria pueden ver una erupción en sus manos, pies o espalda. Y si estás pensando que la sífilis es una enfermedad antigua que nadie más padece, Withers dice que es hora de volver a considerarla. Las tasas de infección por sífilis están por las nubes en los últimos años, y los CDC informaron que las tasas de infecciones por sífilis primaria y secundaria en Estados Unidos han aumentado un 74 por ciento desde 2012.



Síntomas parecidos a los de la gripe

Es posible que solo tengas gripe, pero si recientemente has tenido relaciones sexuales sin protección y experimentas síntomas como fiebre, escalofríos, dolores, sudores nocturnos, fatiga y ganglios linfáticos inflamados, podría ser señal de una ETS. Los síntomas similares a la gripe ocurren en 40-90 por ciento de las personas recién infectadas con VIH dentro de 2-4 semanas, pero el virus puede demorar hasta tres meses en aparecer en una prueba rápida de anticuerpos. Las infecciones secundarias por sífilis (las que no se han tratado en las primeras semanas) pueden provocar síntomas como fatiga, dolor en las articulaciones, dolores de cabeza, fiebre e inflamación de los ganglios linfáticos, dice Withers. La infección de hepatitis A puede causar pérdida de apetito, dolor de estómago, vómitos, fiebre y también fatiga.

Flujo

¿Te sientes mojado pero no de una manera sexy? Withers dice que la secreción inusual de tu pene o vagina podría ser un signo de infección bacteriana de transmisión sexual, como gonorrea, clamidia o tricomoniasis. Los hombres con gonorrea pueden ver una secreción blanca, amarilla o verde goteando por su pene. Las mujeres pueden ver un aumento en el flujo general o sangrado entre períodos. La clamidia puede causar secreción en hombres y mujeres que varía de nublado a blanco o amarillo. La secreción de tricomoniasis puede ser blanca, amarilla o verde y puede tener un olor «a pescado».

Dolor al orinar o al tener sexo

La gonorrea, la clamidia, la tricomoniasis, las verrugas genitales y las infecciones por herpes hacen que te duela al orinar o al tener relaciones sexuales. El dolor durante el sexo también puede ser un signo de enfermedad inflamatoria pélvica (EIP) relacionada con las ETS en las mujeres, que puede provocar infertilidad, embarazos ectópicos o dolor a largo plazo.

Achaques y dolores

El dolor abdominal bajo puede ser un signo de EIP, Hepatitis B, tricomoniasis o gonorrea. La clamidia puede causar testículos inflamados y dolorosos, y el herpes puede causar ganglios linfáticos inflamados en el área de la ingle. La sífilis también puede causar dolor en las articulaciones. Y luego, por supuesto, existe la artritis gonocócica.

¿Te haces pruebas regularmente?

Esperemos que sí.

«La mejor manera de evitar que estas ETS infecten a más personas es que las personas se hagan la prueba y que adopten un enfoque más proactivo para su salud sexual», dice Withers. «La mayoría de estas ETS son muy tratables. Tomas algunos antibióticos y puedes deshacerte de ellas con facilidad».

Todos sabemos que una cosa puede llevar a otra, y eso también pasa con las enfermedades de transmisión sexual. «Una vez que tienes una, es mucho más fácil adquirir otra», dice Withers. «En parte porque tu sistema inmune está comprometido. O una vez que tienes una llaga abierta o algún tipo de lesión, es más fácil adquirir otra».

¿Algo más divertido? Withers dice que las mujeres están en mayor riesgo que los hombres en general. «Es mucho más fácil transmitir muchas ETS de un hombre a una mujer que al revés», dice Withers. «Así que las mujeres tienen una mayor tasa de adquirir la infección en comparación con los hombres».

Entonces, todos relájense, cubran sus genitales con látex y tengan un gran año escolar.