ToteKing rapea sobre una base de El Arkeologo en “Mira Como Tiemblan”

Cuando el siglo XX estaba empezando, el rap español se destacaba por encima del rap latinoamericano, gracias a sus cuidadas métricas y amplio repertorio lírico. Desde entonces, América Latina ha ido nivelando el campo de juego, forjando su propio sonido, con un flow más elástico que el de la mayoría de los españoles, pero aprendiendo también de su precisión y técnica. Hoy, el campo de juego está equilibrado, y España y América Latina se pueden mirar de tú a tú, como lo prueban colaboraciones de los últimos años como de Kase.O con McKlopedia o de Los Aldeanos con Rapsusklei.



En esta ocasión, ToteKing, uno de los mejores MCs de España y quien presentó su álbum Lebron a principios de este año, se une con El Arkeologo, también conocido como Gambeta de Alcolirykoz, uno de los mejores beatmakers de América Latina. El resultado es “Mira Como Tiemblan”, un rap drumless (sin batería), con sabor a música para planchar. El contacto entre ambos surgió cuando entrevisté a ToteKing antes de su presentación de Hip Hop al Parque en octubre de este año. Hablando de rap llegamos a un gusto en común, el estilo drumless popularizado recientemente por Roc Marciano y gente como Griselda Records. La historia la cuenta mejor él.

“Yo nunca me siento a hablar con un periodista y me encuentro con un fan del drumless”, recuerda ToteKing. “Entonces tú me comentaste que había un productor de allí de Colombia que molaba mucho y que hacía ese palo de vez en cuando y le metía rollos latinos y tal: El Arkeologo. Yo lo reconocí porque había hecho la base de “Yemen” de Kase.O. Luego me mostraste Alcolirykoz y le mandaste mi saludo, nos pusiste en contacto. Él me pasó una carpeta de beats y todos eran increíbles, se notaba al instante que sabía lo que estaba haciendo. Y de ahí salió ‘Mira Como Tiemblan’”, rememora sobre el origen de la canción.

El Arkeologo recibió el saludo y respeto del Tote, junto con la invitación para colaborar, con alegría y admiración. “Lo que más admiro de ToteKing desde siempre es que es de los MCs más honestos que yo he escuchado del rap en español. Dice verdades válidas y también se da muy duro a sí mismo, y convierte una crítica para él mismo en una frase la hijueputa: desarma a la gente”, dice el productor de Medellín.

Más allá del gusto por su música, sintió que había espacio para que el Tote rapeara sobre sus beats: “Siento que hay una afinidad chimba con el man en cuanto a lo que dice y en el estilo de los beats que usa, desde que hacía canciones como ‘Matemáticas’, ‘Papiroflexia’ y ‘Uno Contra Veinte MCs’. Su estilo siempre me ha gustado, es muy diverso y no se azara en experimentar”, explica El Arkeologo.

El resultado de la afinidad entre MC y beatmaker es “Mira Como Tiemblan”, una canción llena de barras, rap estricto, sin coros ni estribillos. Sobre un loop lleno de polvo de lo que El Arkeologo llama “plancha underground”, compuesto por poco más que un bajo preciso y unas cuerdas agudas que suenan a despecho o cantina, el Tote rapea y regaña. Pasa de enunciar su misión (“reducir las penas de la calle y la tortura de vivir sin que se gire nadie”) a competir denunciando los malos estilos (“tu estilo es una mierda, pero el mundo es coprófago”) y analizar el cambio de guardia en los ídolos de la juventud (“antes queríamos ser Jordan por su juego, ahora queréis ser Cristiano por su dinero”). Al final de la canción es cuando más se abre: “Prefiero lamentarme de la suerte, que avergonzarme de algún triunfo que no me permita pisar el barrio, tío. Pinto un paisaje y no lo firmo porque nada es mío. Soy despiadado con los demás porque lo soy conmigo”, rapea.

El Arkeologo comenta que ha venido explorando ese estilo buscando su sonido con música romántica latinoamericana. “Lo que llaman música de planchar, la he tenido toda la vida cerca, la uso para que mi estilo tenga un toque distinto. También eso utilizar las frases de la canción, como al inicio, es muy mío”, dice. Ya sobre el beat de “Mira Como Tiemblan”, el productor paisa dice que le gusta la intención por tener ese toque de música romántica y a la vez “psicodélica, peliculera, tenue. No es tan alegre. Lo hice con vinilos que he comprado por ahí”.

Para encontrar un color novedoso, El Arkeologo se enfrentaba a la dificultad de que productores como The Alchemist y grupos como Jedi Mind Tricks ya han utilizado ampliamente samples de plancha. Pero él ya sabe cómo identificar esa música a la que los demás no le han puesto atención. “Ya hay algunos muy conocidos y quemados: yo me he especializado en conseguir plancha que nunca fue popular, y coger los fragmentos que nadie les pararía bolas y hacer algo bacano. Un fuerte de esos beats son los bajos y la manera en que está puesto todo. Hay que ser meticuloso, no es tanto de chopear sino de hacer loops. Suena sencillo pero lo complicado es hacer que suene infinitamente y nunca canse, esa es la magia de ese beat”, dice.

Drumless: una pasión en común

En la estética del drumless es donde se encontraron en esta ocasión ToteKing y El Arkeologo. “Es un estilo que me encanta y he venido trabajando. Me permite expresarme, está hecho estrictamente para gente que tiene barras porque te desnuda, no tiene ornamentos: es solo un sample. Si rapeas mal, no te vas a lucir. Esa es la gracia del drumless: intentar no aburrir solo con tu rapeo, porque el beat es apenas un sample”, explicó el MC sevillano.

Por el lado de El Arkeologo, explica que ha tenido cercanía al drumless desde antes que le llamaran así. Por Alchemist, por Wu-Tang, por Ghostface Killah. “Me gustaba mucho. Siempre he sido amante del rap de batería ponchada, pero el drumless da un respiro, es una alternativa. Me parece importante, que haya diversidad de estilos”, explica. Además, la cercanía estética también tiene que ver con los samples que utilizan, los de música romántica vieja o plancha, de los que siempre ha estado enamorado. “Mi cercanía es por los samples, y también por la música que parece de películas de detectives o de crimen. Es un rap más peliculero, me gusta mucho. Lo he escuchado toda la vida, pero por manes como Roc Marciano y ese combo de neas se ha hecho más popular. Hoy ahí está el verdadero rap con mentalidad underground, y es de lo más chimba que ha estado saliendo, lo que suena más a rap”, concluye El Arkeologo.

Escucha “Mira como tiemblan” aquí abajo:

