Se revela el tracklist completo de ‘Blade Runner 2049’

Esta semana finalmente se estrena a nivel mundial ‘Blade Runner 2049’, la esperada secuela del filme de ciencia ficción dirigido por Ridley Scott en 1982. Hace 35 años, la imponente banda sonora de la película fue gestada por el compositor griego Vangelis, convirtiéndose en un elemento de culto dentro del campo cinematográfico contemporáneo.

Ahora, se han revelado detalles del tracklist que forma parte de la nueva trama dirigida por el canadiense Denis Villeneuve. Hans Zimmer y Benjamin Wallfisch han sido los elegidos para darle vida sonora a la película, luego de que el artista islandés Jóhann Jóhannsson fuera excluido del proyecto. ‘Blade Runner 2049’ también contará con canciones de Elvis Presley, Frank Sinatra y Lauren Daigle.

Tracklist:

1. Hans Zimmer / Benjamin Wallfisch – ‘2049’

2. Hans Zimmer / Benjamin Wallfisch – ‘Sapper’s Tree’

3. Hans Zimmer / Benjamin Wallfisch – ‘Flight to LAPD’

4. Frank Sinatra – ‘Summer Wind’

5. Hans Zimmer / Benjamin Wallfisch – ‘Rain’

6. Hans Zimmer / Benjamin Wallfisch – ‘Wallace’

7. Hans Zimmer / Benjamin Wallfisch – ‘Memory’

8. Hans Zimmer / Benjamin Wallfisch – ‘Mesa’

9. Hans Zimmer / Benjamin Wallfisch – ‘Orphanage’

10. Hans Zimmer / Benjamin Wallfisch – ‘Furnace’

11. Hans Zimmer / Benjamin Wallfisch – ‘Someone Lived to This’

12. Hans Zimmer / Benjamin Wallfisch – ‘Joi’

13. Hans Zimmer / Benjamin Wallfisch – ‘Pilot’

14. Elvis Presley – ‘Suspicious Minds’

15. Elvis Presley – Can’t Help Falling in Love’

16. Frank Sinatra – ‘One for My Baby (And One More for the Road)’

17. Hans Zimmer / Benjamin Wallfisch – ‘Hijack’

18. Hans Zimmer / Benjamin Wallfisch – ‘That’s Why We Believe’

19. Hans Zimmer / Benjamin Wallfisch – ‘Here Eyes Were Gren’

20. Hans Zimmer / Benjamin Wallfisch – ‘Sea Wall’

21. Hans Zimmer / Benjamin Wallfisch – ‘All the Best Memories Are Hers’

22. Hans Zimmer / Benjamin Wallfisch – ‘Tears in the Rain’

23. Hans Zimmer / Benjamin Wallfisch – ‘Blade Runner’

24. Lauren Daigle – ‘Almost Human’