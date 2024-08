Traición, una de las fiestas más cabronas de CDMX, estará en Ceremonia 2018

Pensarías que Ciudad de México debiera tener todo el tiempo, por fuerza, una gran diversidad de fiestas de todo tipo, incluyendo unas increíblemente bien producidas que hermanen y celebren la diversidad sexual con música para bailar totalmente actual fuera de serie. Finalmente somos una ciudad enorme, geográficamente estamos situados de tal modo el flujo, el diálogo y la actualización con lo más relevante de las artes contemporáneas debiera ser una constante que se materializara en eventos sumamente emocionantes sucediendo TODOS los días.

Pero la realidad es que hay una serie de factores que van desde lo económico hasta lo religioso que han hecho esto no suceda. Así, estos días, una fiesta queer constante, de calidad, con buena producción y propuesta musical y performática, era algo difícil, por no decir casi imposible, de encontrar en el mapa en este monstruo capitalino. Era, hasta que apareció Traición.

Lo que este grupo de amigos llenos de talento hace— imagínate, en Traición está involucrada gente de NAAFI, de Mutek, de Derré-Tidá, y así por el estilo— está perfectamente documentado en Vice, y en lo personal, es lo que este año hará que en lugar de pasar este sábado en mi casa revisando mi colección de caricaturas sádicas de Tex Avery, mueva el trasero rumbo a Toluca, a Ceremonia, para vivir el que será uno de los momentos peculiares de ésta, una fiesta que ha logrado posicionarse como una de la experiencias fiesteras más cabronas que uno puede vivir si está en Ciudad de México. Si nunca has estado en Traición, no te preocupes, no le contaremos a nadie. Pero por lo que más quieras, si vas a Ceremonia, no se te ocurra pasarlos por alto, están montando un domo para hostear su desmadre. ¡Un domo! Si lo tuyo no es la fiesta queer y todavía guardas algo de prejuicios en el bolsillo, disfraza tu visita al domo del hedonismo traicionero de morbo, visita antropológica o qué se yo. Pero ve. por Dios. Ve.

Hace varios meses, Mexican Jihad me contó sobre Linn Da Quebrada y sus intenciones por traerla a México, y desde entonces he estado esperando el día. Cuando supe que esto sucedería en Traición dentro de Ceremonia, me di cuenta de que su equipo estaba preparando algo.

Pero no sabía qué tan choncho.

Así es que tuve que ir con Lucía Anaya, para indagar de qué tamaño se viene el golpe.

Noisey: Traición ya tiene un público core bien fiel, incluso han tenido fiestas donde gente quiere entrar y ya no cabe. Esta fiesta fuera de Ciudad de México va a jalar a mucha de toda esta gente, mucha de la cual maneja unos looks increíbles o qué esperan que pase..

Lucía: Más bien creo que la idea es darnos a conocer en Ceremonia entre gente que no ha ido a Traición, aunque claro, vamos con nuestro crew, dentro del cual están varios de estos personajes.

¿Cómo será el «Escenario Traición? ¿Les darán una carpa, será un espacio cerrado o qué?

No, vamos a tener un domo; la idea es tener nuestro propio espacio cerrado, aparte, un lugar al que tengas que entrar a vivir toda la experiencia. Esto también por ser cuidadosos con la estética de nuestro primer año en ceremonia.

Van en grande, muy en grande.

La idea fue hacer una alianza con Ceremonia, darles el valor agregado a través de una programación Queer; creemos que no hay manera de que un domo pase desapercibido, además estará muy bien vestido, el arte va a estar chingón, la programación es arriesgada.

Esto es algo completamente nuevo en un festival en México.

Una parte fundamental de traición es que cada fiesta va acompañada por el polencho, esta figura tipo prehispánica inspirada en las memorias sexuales del escritor mexicano Salvador Novo, de «La estatua de sal» en concreto.

Así es, ella encabezará el domo, ella es una performer y más que una MC es una performer trans en pie de lucha por los temas de género. En Brasil es un voz muy importante en lo que a lucha a favor de los derechos trans se refiere, y destaca su trabajo en una época en la que su país es completamente dictador con los derechos de la comunidad trans/LGBT.

Su productora es BADSISTA, otro nombre importante, todos son parte de una comunidad relevante artística y políticamente en Brasil. En su último disco Pajuba, Linn propone una especie de nuevo lenguaje, un código, para que , ante la represión , la comunidad trans pueda comunicarse en clave.

Además acaban de hacerle un documental llamado Bixa Travesty, que ganó como Mejor Documental, todo esto la ha llevado de gira a Europa, le ha servido para crecer por todo el mundo su mensaje, en fin, hablar de ella no es nada más hablar de talento, sino de activismo y comunidad. Es algo que trasciende a la fiesta y la música.

Además, estarán Audri Nix, una artista emergente Puerto Rico que va para arriba, recién acaba de ser portada de Playboy, también Tayhana, una casi-residente de Traición y parte de NAAFI, ya es de la familia, conecta muy bien con los ritmos de Linn Da. Están los Perreo Pesado o sea Rosa Pistola y su crew….

Aquí me quiero detener un poco, tú me dirás si estoy en lo correcto pero al hablar de Perreo Pesado en Traición creo que se redondea por completo la idea de SEXO DIVERSO, es decir, es una fiesta no solo queer, no solo gay, no solo trans, sino , en si, una celebración total en torno al cuerpo en movimiento y a su sensualidad en torno al baile, incluso a su erotización, hablo por supuesto de la connotación sexual del perreo, un baile común entre los heterosexuales…

Claro, además consideramos que Perreo PEsado en ya un colectivo fuerte dentro de una comunidad y que Rosa ha marcado ya un fuerte statement para el feminismo.Es importante integrarlos al domo.

Aquí ya lo de SEXO DIVERSO trasciende lo queer, y como decíamos, abarco este aspecto de lo sexual o lo sensual aplicado al baile, sin importar tus preferencias sexuales.

Exacto

Traición le habla entonces a todo mundo

¡Claro! en un artículo escrito por Cat Donohue para Remezcla, se recoge el testimonio de un asistente a Traición en el cual el chico narra cómo sintió en una de nuestras fiestas una libertad total, algo que nunca había vivido, le entraron unas ganas locas de, sin ser gay, ligar, bailar, encuerarse….Traición da esta energía del cuerpo, la sensualidad, el sexo.

En cuanto a performance ¿qué habrá?

Tendremos a Rafa Esparza, un performer chicano radicado en Los Ángeles. Justo el trabaja mucho la línea de la identidad chicana, ha trabajado con ARCA, lo cual lo conecta directamente con Ceremonia y sus artistas grandes. Sus temas son identidad, sexualidad Fronteras.

El plan está cerrado Lucía, nos vemos en el Domo de Traición.

