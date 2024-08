Trap oscuro para dummies, un ángulo que nadie quiere ver

Todo tiene su lado oscuro. El gobierno, los matrimonios, las familias felices, así también la música trap. Todo tiene un lado que no conviene ver. Que no sienta bien mirarnos en él, y reconocernos. El rap, y en concreto el trap lleva ya unos años como el género de mayor consumo en el mainstream. Gracias a su crecimiento comercial y su evolución estética, han surgido distintas ramas: el trap es un híbrido entre la música hip-hop y la producción digital, esta es música pesada que nos habla de drogas y problemas sociales. En este artículo vamos a recorrer las vertientes más oscuras del trap en la actualidad, no sin antes echar un vistazo a los antecedentes: aquello que sembraron la semilla que la escena cosecha hoy en día.

Me limitaré a cinco exponentes del género que, con su lírica o su estética, delinearon el camino que nos lleva a gente como Tekashi 69 o XXXTENTACION, por nombrar a dos muy conocidos:

El primero es Gravediggaz, super-grupo (Incluía a gente como RZA o Prince Paul) originario de Nueva York, pioneros de lo que conocemos como horrorcore —subgénero del rap que se centra líricamente en temas como el horror, la muerte, el asesinato, canibalismo, ocultismo y cosas así— que nos hablaban bien de descabezamiento o carne agusanada. Sentaron un antecedente al volverse populares, junto a Three Six Mafia a pesar de la polemicidad de sus letras.

Three Six Mafia, nuestros segundos fundadores, son un grupo proveniente de Memphis, Tennessee, el único grupo afroamericano que ha recibido un Oscar por haber realizado el soundtrack de la película Hustle & Flow. Sus principales miembros son Juicy J y DJ Paul, tienen mucha influencia del rap sureño, y actualmente, del trap así como del rock y el horrorcore, líricamente. A la fecha se mantienen vigentes, el album mas reciente de Juicy J fue producido por $UICIDEBOY$. Snares atresillados y golpes simultáneos en los kicks, líneas de closed hats repetitivas, distorsionados 808s en línea, samples de estilo Memphis, efectos de sonidos de armas y líneas de sintes poderosas. La música trap desde sus inicios siempre fue música de tinte oscura, usa samples de películas de terror y temáticas de la calle, lo gangsta, la vida en el trap, el hood, satanismo, el dinero, la muerte y las drogas. Eso describe el sonido de Three Six Mafia.

Tech N9ne es un rapero de Kansas al que yo le reconozco dos méritos: haber unido los mundos del rock y el hip-hop en numerosas ocasiones al haber colaborado con Serj Tankian y The Doors. No es el único rapero que ha tendido puentes entre ambos géneros, pero es quien lo ha hecho con mayor insistencia. La otra cosa que le reconozco es su capacidad para rapear a doble o triple tempo (rapear al doble o triple de tiempo de lo que se acostumbra), técnica que en la que fue pionero y sin la cual no tendríamos a artistas como SKI MASK THE SLUMPGOD.

NIGGAZ OF DESTRUCTION, fue un grupo de Trap hardcore de los noventas en el cual estaba el famoso TOMMY WRIGHT III. En 1996 lanzaron un álbum que cambiaría la forma en la que la música horrorcore era percibida, sentando uno de los antecedentes más claros del posterior sonido Trap oscuro, todo esto en años anteriores al cambio de milenio.



AL-KAPONE fue un rapero solista de Memphis que se posicionó como uno de los grandes reyes del rap underground en 1995. A la fecha sigue haciendo álbumes y creando contenido.

Antes del boom que actualmente experimenta el trap dentro del mainstream, colocándose como el género musical más explotado en los medios masivos de comunicación; antes de que el rap se apoderara del mercado musical mundial a inicios de este milenio (no pueda dejar de ver a Kanye West gritando “we the new rockstars!”); antes de todo eso, el rock lo era todo. Y el rock, como recordaremos, tenía un montón de ramas y variantes que luego, o bien el hip-hop adoptó, o simplemente evolucionó y, como todo género musical luego de un tiempo, evolucionó naturalmente hacia distintas ramas, mismas que nos han llevado a hablar, en la actualidad, de géneros como trap-metal. Pero también tenemos el rap de Drake y a J Cole. Hay un abanico de posibilidades y estilos en el género.

Una vez que hemos revisado los antecedentes, conoceremos a los artistas que actualmente crean la música que definimos como rap oscuro o trap oscuro, incluso, punk-trap y goth-trap.

La siguiente lista de artistas han adoptado elementos del punk, del metal, de la cultura goth e incluso de la estética emo. En numerosas ocasiones, veremos que los artistas que menciono debajo, no siempre asumen por completo como propios todos elementos de, no sé, digamos, el punk. Para comprender mejor esto, me gustaría citar un acontecimiento que se suscitó en una entrevista de Nardwuar a Travis Scott. Este último llevaba puesto una playera de Exodus.la banda de thrash etal de San Francisco, Nardwuar le pregunta a Travis si le gusta el thrash metal. Él responde que le gustó la estética de la banda y por eso compró la playera. Este fenómeno de apropiación de los logos y el aspecto visual de bandas de metal es muy común en el trap oscuro. Lo mismo, algunos artistas han también han bebido y mostrado en su obra influencias sonoras del que van desde el rock alternativo hasta la música emo.

Night Lovell

Nacido y residente de Ottawa, Canadá, este rapero salió a la fama en el 2014 con su canción “Dark Light”, en cuyo video musical aparece con máscaras, cuchillos, y sangre. Su tono de voz grave y oscuro es lo que más caracteriza su estilo. Hasta la fecha ha lanzado tres materiales en forma.

Syringe // SYBYR

Sybyr es quizás, una de las más grandes propuestas contemporáneas para la música trap oscura. Se trata de un rapero, vocalista y productor nacido en Prince, Georgia, miembro del crew Anti-World. Este artista en especial da mucho de qué hablar, oscilando entre el rap hardcore, los guturales, muy buen canto y en la producción de los beats más pesada. Su estilo es intransigente y poderoso. Siempre distinto al anterior, está en renovación constante..

https://soundcloud.com/sybyr/piss-on-the-kitchen-floor

Bill $aber

Lleva sus dreads anudadas de tal modo que parecen los cuernos de un demonio. Una de las voces más graves del género (al igual que Night Lovell), este rapero está por sacar un material con Marilyn Manson. Ya habíamos testificado cercanía y empatía por parte de Marilyn hacia otros raperos (como Lil Uzi Vert), y el hecho de que haya aceptado colaborar musicalmente con otro exponente del trap oscuro dice mucho de los alcances del género. Recibe la aprobación y legitimación de sus ídolos.

Tiene 4 álbumes bajo su nombre y es miembro de Weird Clan. Su estilo es a menudo descrito como metal cibernético. Su música posee tintes muy oscuros, derivados de su empleo de los sintetizadores. Suena como una computadora malvada que emite trap pesado.

B L A C K K R A Y

SICKBOYRARI aka BLACK KRAY, es el papá de lo que conocemos como “goth trap” (trap que se apropia de elementos de la cultura gótica), fundador de la disquera GOTH MONEY RECORDS. Lleva más de nueve años haciendo música y hasta la fecha sigue soltando barras góticas. Su música es hype-trap oscuro. Es conocido por su trabajo de años en plataformas como Soundcloud y colaboraciones con Bones y Spaceghostpurpp.

Bones

Uno de los más conocidos en esta lista, produce música a un ritmo sólo comparable al de Lil B. Ha lanzado alrededor de 40 mixtapes de 2011 a la fecha. Su música se caracteriza por el uso de flows rápidos y temáticas en las que se muestra vulnerable, emocional y sincero. Tiene de las mejores producciones y más inteligente de la escena. Considera su estilo como SHESH, es música profunda e inteligente, no cualquiera puede percibir tan fácilmente. No es muy afín a las categorizaciones. Perdón, Bones.

SCARLXRD

Es un rapero británico, de Wolverhampton, para ser más específico. Su estilo se caracteriza por líneas de bajo muy duras, y guturales, además de abordar, en su lírica, temas como el suicidio y la muerte en sus distintas expresiones. Su modo de vestir tech-wear y el empleo de un tapabocas negro caracterizan la apariencia de este rapero que asegura que su música ayuda, tanto a él como a sus fans, a superar momentos difíciles en su vida por medio de la catarsis que provoca.

Ghostemane

Ghostemane es un rapero y productor de South Florida, uno de los que empezó a hacer música realmente oscura y con temas ocultistas, de muerte, de mitos, rituales y sacrificios. Era parte de SCHEMAPOSSE, junto a Lil PEEP (RIP) y ha tenido colaboraciones con artistas muy grandes tales como Clams Casino y Getter.

Killstation

Sus producciones tanto visuales como auditivas son muy futuristas. Su manejo de los visuales y, sobre todo, la idea de una canción como un todo que también integra inherente e imposiblemente de separar el aspecto visual. Un rapero multidisciplinario en toda la extensión de la palabra.

Wavy Jone$

Wavy Jone$ es un artista demente que flota entre la música punk nada aligerada y el trap. Toma aspectos de la música rock pesada, el hip-hop y el phonk. Fue parte del auge de la música en Soundcloud, cuenta con 5 álbumes y es dueño de la discográfica S.L.U.G. Definitivamente una propuesta que no te puedes perder si eres amante del punk y el trap.

https://soundcloud.com/wavyxjones/sets/dystopia

$UICIDEBOY$

Ruby y $CRIM son quizás, el grupo de trap oscuro más famoso de la actualidad, ellos hacen llamar su música “shadow rap”, acuñaron el término. Es un género que se desprende la música c loud rap y del trap oscuro. $UICIDEBOY$ empezó en 2014, siendo uno de los grupos más activos en la escena, contando con más de 230 canciones y cerca de 35 álbumes incluyendo el que sacarán este año; revelaron un track del mismo y suena así:



BLVC SVND

Es un rapero y productor de 18 años originario de Los Angeles, California; en proceso de ser una superestrella e ícono de Instagram, Blvc Svnd es conocido por sus producciones mindblowings e hipnóticas, por sus raps pesados y por sus beats pegadísimos. Tiene múltiples EP’s y proyectos colaborativos con más raperos en el estilo, como Gizmo y Night Lovell.

