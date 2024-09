Escucha el nuevo track de Trent Reznor sin Nine Inch Nails, «A Minute to Breathe»

Nadie hace música como Trent Reznor. Hasta cuando no está con Nine Inch Nails, arma melodías inquietantes y sus arreglos son característicos (pianos desafinados, guitarras distorsionadas, y toques de noise muy bien cuidados) para cualquiera de sus tracks, y ahora lo hizo especialmente para el soundtrack que está creando en colaboración con Atticus Ross para la película de David Fincher. Esta no es la primera vez que sucede una alianza entre Reznor/Ross​, y esta vez se unieron para el soundtrack de un documental titulado Before the Flood ​(en donde también aparece Mogwai) e hicieron una canción titulada «A Minute to Breathe».

Es lenta y apagada (sobre todo las vocales de Reznor), lo que hacen que Trent suene como si estuviera cantando muy alejado del micrófono. Pero funciona bien como advertencia de lo que está a punto de pasar con nuestro planeta. Sobre todo ahora que no hay vuelta atrás. Y tal vez no es tan profunda como imaginas pero la canción es linda, muy al estilo de Reznor. Escúchala aquí abajo: