El tributo de Q-Tip y Demi Lovato a Elton John: un giro funky a un clásico

Aunque tomará tres años para que se retire por completo, la noticia de que Elton John estará fuera del escenario para siempre una vez que termine su próxima gira mundial sigue siendo un fastidio. Pero Elton —siendo Elton al máximo en todo momento— no tiene uno sino dos álbumes para rendirse homenaje a sí mismo preparados bajo la manga: Revamp, un álbum pop y R & B curado por John, y Restoration, una colección medio country organizada por su socio compositor John Bernie Taupin, ambas saldrán el seis de abril. Tenemos el primer video de Revamp aquí, y es para Q-Tip y Demi Lovato, con su cover funky de «Don’t Go Breaking My Heart», el dúo con Kiki Dee que se convirtió en el primer #1 de John en el Reino Unido en 1976.

La versión reimaginada de Mark Ronson es gloriosa, con su cálida y orgánica respaldo en vivo y con Q-Tip cantando en lugar de rapear, y los visuales añaden filo. Inspirado en el documental de la escena Ballroom de la ciudad de Nueva York, Paris Is Burning, el clip dirigido por Hector Dockrill sigue a un grupo de bailarines, incluidos miembros de la las escenas de Voguing de París y Londres.

‘Don’t Go Breaking My Heart’ es un gran clásico, siempre ha estado cerca de mí», dice Lovato en un comunicado a Noisey. «No podía dejar pasar la oportunidad de trabajar en esto. Elton es un ícono, una leyenda, es un honor para mí ser parte de Revamp. Él abrió una brecha y es auténtico y fiel a sí mismo. Esta versión de la canción tiene una vena más soul, Q-Tip hizo un gran trabajo «.

«La influencia de Elton te muestra que las posibilidades de la música son infinitas», agrega Q-Tip. «Es astuto en muchos tipos de música, lo hace todo y siendo yo un tipo de hip-hop, toda nuestra estética era poner todo en juego y así es como lo he percibido siempre a él. Recuerdo el estreno de ‘Don’t Go Breaking My Heart» con Kiki Dee cuando era un niño y me encanta. Elton tuvo la gentileza de ser parte del último álbum de Tribe, por lo que fue fortuito y lógico devolver el favor. Rítmicamente, solo queríamos hacerla un poco más funky. Es un maestro, showman, cantante, pianista. Es el producto completo «.

Puedes ver el video de la nueva versión de «Do not Go Breaking My Heart» a continuación.

