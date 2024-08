Tropa Mágica invoca a una criatura de la mitología moderna en “Koopa-Cabras”

Debería ser muy fácil. Te miras al espejo y reconoces a la persona del otro lado. Tu color de piel, las facciones y expresiones que compartes con los miembros de tu familia, así como los que te hacen ser tú, la ropa que te da identidad. Tus propios ojos no te pueden engañar, pero muchas veces estas imágenes no son tan claras. Nos vemos y no nos reconocemos o preferimos negar quién somos. Nos lo dicta el lugar en el que estamos y las personas a nuestro alrededor, aunque no tengan relación directa con nosotros.

La historia del migrante y el refugiado es una de pérdidas, marcada por tragedias y melancolía, así como no poder pertenecer a ningún lado. Como todo en este mundo, hay una paleta de emociones que se viven día a día porque la vida no se tiñe de un solo color. En el caso de los hermanos David y René Pacheco, esta paleta la convierten en notas musicales para crear el mundo de Tropa Mágica.

Pero antes de hablar de Tropa Mágica, tenemos que hablar de Thee Commons. El grupo anterior de David y René era otro tipo de desenfreno aunque no tan alejado de la familia. Thee Commons fue un trío que mezclaba punk con cumbia, a veces de manera algo conflictiva, pero que hacía una experiencia única, como lo que muchos pudieron vivir en los conciertos del trío. Thee Commons se convirtieron en una especie de banda de culto en Los Ángeles y sus alrededores, pero en cierto momento el nombre de la banda desapareció. De su ausencia llegó Tropa Mágica.

Como es el caso muchas veces, los Pacheco se aburrieron de componer canciones cortas y frenéticas, lanzarlas lo más pronto posible y tocar shows donde la energía no bajaba ni un segundo. Pensando que había más en esto de la música que hacer desmadre en cada show que daban, pensaron en colaborar con otros músicos y expandir su lineup, también vino un cambio de nombre. Desde entonces han hecho algunas presentaciones en vivo y están preparándose para lanzar una serie de sencillos a modo de presentarse a un mundo más allá de sus alrededores inmediatos. Como es el caso de la canción que estrenamos abajo.

“Koopa-Cabras” tiene toda la pinta de una gran chasca. Las referencias a Nintendo y la criptozoología se prestan para muchas cosas, pero en el fondo sigue ese sentir de no pertenecer, cuando vivir en una casa no garantiza que alguien borre cualquier rastro que tuvo cuando fue tu hogar. Siempre habrá un miedo a desaparecer, a desplazarse a un lugar desconocido y en este caso, la banda lo lleva a la vida en forma de una cumbia surf psicodélica que han creado con la ayuda de los músicos Fredo Ortiz (baterista que ha participado con Gogol Bordello y Beastie Boys) y César Mejía (quien ha trabajado con Herbie Hancock, Brian Eno y Zach De La Rocha, entre otros).

Aunque la música se disfruta fácil, hay muchas complejidades atrás, así que platicamos con David y René para conocer más de Tropa Mágica y “Koopa-Cabras.”

NOISEY: ¿Cómo fue el plan original de pasar de Thee Commons a Tropa Mágica?

David Pacheco: Mi hermano y yo íbamos a formar un grupo nuevo y escribir canciones, tomándonos cierto tiempo, pero nos llamaron unos managers con los que alguna vez trabajamos y nos dijeron que si queríamos cumplir con una fecha y en vez de tomarnos nuestro tiempo para formar el grupo, lo tuvimos que hacer en dos o tres semanas para estar listos para ese show, así encontramos la energía y la pasión en chinga.

¿Ha sido un reto grande esta transición?

David: Gracias a Dios seguimos teniendo los contactos que hicimos con Thee Commons, entonces no es como que comenzamos desde cero y en cuestión de música, estamos aprendiendo otras maneras de comunicarnos con otros músicos. Con Thee Commons teníamos la fama de que sacábamos música a cada rato, sacábamos CDs con 18 canciones, 14 canciones cada año pero desde hace mucho queríamos trabajar con varios músicos y por eso formamos Tropa Mágica. Tocar con más miembros es algo nuevo porque es más como una caravana de músicos, por eso el nombre de Tropa Mágica, porque es un poco psicodélica y un poco también tropical.

René Pacheco: Una de las influencias al formar Tropa Mágica fue descubrir que canciones como “27 Rosas” o “Hasta que Amanezca” de Joan Sebastian son canciones de Edith Piaf. Ella canta la de [canta] “Amor de mis amores…” [de La Sonora Dinamita]; Edith Piaf tiene la versión original [“La Foule”] y a nosotros nos sacó de onda y eso nos hizo querer tocar con ese estilo.

David: Otra inspiración del grupo fue el disco de Sgt. Pepper, nos inspiró como grabaron este disco, que hasta inventaron cosas para sacar ciertos sonidos. Quisimos enfocarnos más en la música, en la producción. Aún estamos aprendiendo pero ahí vamos. Queríamos hacer esto más grande, más ambicioso.

René: Otra de las diferencias con Thee Commons es que éramos muy activos en el escenario, entonces nos enfocábamos menos en la música y más en el show y ahora queremos enfocarnos en los dos. Hacer un show pero también tener música chingona y que te haga pensar, porque la cumbia es algo sencillo, llegas a un momento en el que dices “okay…” como los Meridian Brothers que toman la cumbia y les ponen sus pasos como estilo jazz.

David: Queríamos explorar los límites de lo que podía ser la cumbia o cualquier tipo de música. Ahorita en Los Ángeles se están dando cosas como Chicano Batman, La Santa Cecilia, también hay bandas como The Growlers que salieron de acá y todos ellos tienen la habilidad de mezclar géneros y sacar algo interesante, que valga la pena.

Mencionaron un poco a algunas bandas que están presentes en su escena. ¿Cómo ven la escena latina californiana hoy en día? ¿Qué tanto impacto ha tenido en ustedes?

David: Ver a bandas desde sus principios, verlos que van creciendo y se ven las posibilidades de hacer una carrera con su arte, bandas como Chicano Batman que tienen 10 años haciendo esto o artistas más jóvenes como Cuco que está ahorita pegando, es algo bonito porque en sí es como una presencia que se siente, [también] como en Nueva York con Combo Chimbita y Helado Negro. Se siente bonito ser parte de un movimiento, [también] lo digo por las presiones políticas por la perspectiva que han pintado de los latinos. Para nosotros es una forma de rebeldía ser artistas.

Quería preguntarles específicamente de su canción “Koopa-Cabras,” ¿cuál es la inspiración, cómo salió la canción? ¿De donde salió la idea?

David: La historia de “Koopa-Cbras” es que estaba tocando el teclado una noche y estaba nada más jugando con unas notas y se oía chido, y Renee y yo tuvimos la idea de hacerlo como estilo de Super Nintendo, así como los juegos de antes, cuando estás peleando con el monstruo del último, ¿cómo se dice?

El Jefe Final o Final Boss.

David: Ese. Jugamos con esa idea, antes la canción tenía otro nombre pero un amigo nos dijo “hey, deberían llamarle a esa canción ‘Koopa-Cabras,’ así como el Chupacabras” entonces le agregué la letra a la canción. Siempre quisimos hacer una canción así, tiene la guitarra con un poco el estilo de la guitarra surf y un poco como tropical, también. El arte que estamos poniendo es la foto de un Koopa que está nadando en una ola, lo vamos a imprimir en un sticker y lo vamos a pegar en cartuchos viejos de Nintendo, es algo de promoción que vamos a hacer para el single.

Deberían hacer el videojuego en forma de app y que la canción sea el soundtrack.

David: La idea que tenemos para el video es que el Koopacabras esté yendo con el taquero o el elotero aquí en Los Ángeles y que nosotros seamos como los hermanos que lo vamos a vencer, y el Koopacabras aquí sería como el agente de migración.

Entonces la canción tiene que ver algo con el desmadre, pero por lo que me comentan del video, entonces hay algo más profundo en la temática.

David: También las otras canciones que tenemos tienen que ver un poco con el tema de la migración porque nuestro papá no tiene papeles y él no puede regresar a México; si se va, ya no puede regresar a EUA. Tenemos ese sentimiento como que estás perdido un poco.

También para la grabación de la canción mencionaron que trabajaron con Fredo Ortiz y César Mejía, quería preguntarles de la experiencia de trabajar con estos músicos. ¿Cómo fue la sesión?

René: Trabajar con ellos nos abrió los ojos porque antes como músicos éramos de que nada más grabábamos una vez y ya la grabamos y si había un error no pasa nada; con ellos era más como “hay que hacerlo otra vez, ahora hay que hacerle así.” Eso fue lo que me gustó, la habilidad de explorar con ellos y eso es lo que está bueno.

