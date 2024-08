Todo sobre las famosas cintas de Trump en ‘The Apprentice’

Sí, sí, sí, VICELAND tiene un programa en el que Tom Arnold se dedica a buscar las “cintas de Trump”, es decir, imágenes o grabaciones de audio en las que el presidente dice o hace mierdas varias. ¿Sabes dónde casi seguro que la cagó? En el set del reality show que presentó, The Apprentice. Supuestamente dijo todo tipo de cosas grotescas; llegó incluso a decirle a una concursante: “Tiene que ser bonito verte de rodillas”, pero nadie ha sacado a la luz nunca las imágenes reales de esos comentarios. ¿Qué más queréis saber?

¿CÓMO SABEMOS QUE EXISTEN LAS CINTAS DE ‘THE APPRENTICE’?

Cuando salió a luz la cinta de Access Hollywood, el exproductor de The Apprentice, Bill Pruitt, tuiteó que había cintas “mucho peores” de la época de Trump en ese programa. Cuando VICELAND contactó con los antiguos empleados de The Apprentice, nos contaron en entrevistas anónimas que Trump supuestamente se comía con los ojos a las mujeres y usaba insultos racistas. Pero muy pocos empleados se sienten cómodos hablando abiertamente sobre estas cosas por temor a romper acuerdos de confidencialidad y a perder el trabajo en una industria en la que la discreción es una cualidad muy valorada.

¿Y QUÉ APARECE EN ESTAS CINTAS?

No lo sabemos.

¿QUÉ HARÍA FALTA PARA QUE LAS CINTAS SALIERAN A LA LUZ?

La cuestión es de quién son. Mark Burnett, el cerebro detrás de programas como Supervivientes, La Voz y The Apprentice, es ahora el presidente de MGM Studios, la empresa propietaria de The Apprentice y todos sus archivos. Burnett también es amigo de Trump, aunque un mes antes de las elecciones de 2016, insistió en unas declaraciones en que no estaba a favor de Trump, diciendo: “Ni soy ni he sido nunca partidario de la candidatura de Donald Trump”. Pero ese mismo mes, tanto BuzzFeed News como el Daily Beast informaron de que Burnett supuestamente había amenazado con demandar a los empleados que publicaran imágenes no emitidas de The Apprentice que pudieran perjudicar a Trump.

MGM emitió una comunicado alegando que Burnett no tenía el derecho legal de publicar las cintas debido a “varios requisitos contractuales y legales”, pero otros han cuestionado esta afirmación, incluido el magnate de los medios Barry Diller, quien declaró a Politico que el comunicado de MGM y de Burnett era “una auténtica chorrada” y que ninguna obligación legal le impedía publicar las grabaciones.

Es posible que las cintas salgan a la luz gracias a una demanda de Summer Zervos a Trump por difamación al haberla llamado mentirosa por decir que la acosó sexualmente. Los abogados de Zervos han solicitado a MGM que entregue todos los documentos, vídeos o audios que muestren a Zervos y a Trump hablando, a Trump hablando de Zervos o, y aquí está la clave, cualquier grabación en la que Trump hable de mujeres “en tono sexual o inapropiado”. La demanda está en curso.** (comprobar status de la demanda )

