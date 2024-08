Tyler the Creator vendrá al Hellow Fest 2018

Nos llegó el cartel del Hellow Fest. Pareciera como si en todos sus renglones dijeran Tyler the Creator…..

Tyler the Creator

Claro, estaremos ahí también por Kali Uchis y si quieres, por Grizzly Bear. Y hay más cosas sí pero que el festival haya firmado a Tyler the Creator es genial, después de la cancelación de las presentaciones este geniecillo en diferentes espacios a lo largo de Sudamérica esto nos sube la moral a todos los que tendremos la oportunidad de estar ahí.

Por el lado de las bandas legendarias, tendremos a Jimmy Eat World.

Y si por alguna extraña razón vives en México y aún no te enteras de qué va la cosa con este festival, podemos contarte que

en sus ediciones anteriores, este festival ha sido el responsable de las presentaciones de más de 300 artistas entre los que se encuentran Brandon Flowers, Kendrick Lamar, LCD Soundsystem, Empire of the Sun, Wiz Khalifa, Weezer, Steve Aoki, Zoé, Molotov, DJ Snake, Galantis y varios integrantes de The Strokes como solistas.

Toda la información necesaria y la compra de boletos es aquí.