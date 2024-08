​»Un chico se hizo el corte de Nick para conquistarme»: ¿Qué significó ‘​Backstreet’s Back’​ para ti?

Hoy, 11 de agosto, es quizás una de las fechas más importantes de la música. En serio. Cumple años Gustavo Cerati, el Hip Hop —un género que quizás han oído— celebra 44 años oficialmente de existencia con el mejor doodle en la historia del buscador, y el disco que cambió para siempre el pop y el futuro de las boybands, cumple 20 añitos de existencia, Backstreet’s Back de los Backstreet Boys.

Si lees esta página, lo más seguro es que hayas crecido queriendo tener el corte de cabello de Nick Carter, y si no, tu mamá te obligaba a ir al peluquero y que salieras lo más parecido a Nick. A ver, yo sé que son cinco Backstreet Boys, pero seamos sinceros, el único que importa es Nick. Ahora, hablando de música, Backstreet’s Back fue el primer disco pirata que me compré con la mesada que me daba mi papá cada domingo. Recuerdo haber ido al centro y comprarlo junto a Issues de Korn —no me juzguen. Apenas lo abrí y lo metí en mi discman gris con anti-shock, sentí en cada fibra de mi cuerpo como el pop producido y escrito por 11 personas (Timmy Allen, Larry Campbell, P.M. Dawn, Full Force, Robert Johnn «Mutt» Lange, Brian Littrel, Kristian Lundin, Mookie, Dennis PoP, Fitz Gerald Scott y el as de ases, mvp, Max Martin, ¡un puto equipo de futbol!) retumbaba en mis oídos y me hacía derretirme ante las mieles de las voces bien afinadas y melodías pegajosas. Esto, más el feeling Michael Jacksiano que tenían las mejores rolas del disco, hicieron que fuese un obligado cada vez que quería bailar frente al espejo y sentirme bien.

Creo que lo más chingón de este disco, es que lo escuchas 20 años después y no suena anticuado. Ha envejecido para bien, como George Clooney: mientras más viejo sabe mejor. Aún no he probado a George Clooney, pero quizás.

Luego de este disco, esos cinco güeritos fueron los chicos más buscados en todo el planeta por años y fueron referencia para señores como Simon Cowell, que luego formó Westlife para competir con ellos (y mucho tiempo después hizo posible, entre otras referencias del zeitgeist actual, Fifht Harmony y la banda más importante del mundo, One Direction). Igual, los Backstreet Boys son la mejor boyband de la historia, y el que diga que no, que siga oyendo Nickelback a todo volumen en su recámara con pósters de Creed.

Para cantar feliz cumpleaños y sentir que Nick Carter está a mi lado soplando las velitas conmigo, le pregunté a algunas personas qué significó ese disco para ellos, y que me dijeran su Backstreet Boy favorito para poder resolver esa disputa de una vez por todas.

Me estuve duchando con «Everybody» de fondo por un año entero

Este disco de seguro lo recuerda más mi mamá que yo, ya que tuve una obsesión gigante con «Everybody». Esperaba que pasaran el video en MTV para aprenderme la coreografía y bailarla, me encantaban los pasos y para esa época las bandas pop bailaban un chingo. Pero, lo que más recuerdo es que me gustaba tanto que cada vez que me duchaba, la escuchaba dos tres veces seguidas; ya que sentía que el agua que salía de la ducha me daba muchas ganas de oírla. No sé por qué, pero relacionaba mucho el placer que me daba el agua caliente y ducharme con oír esa rola en el baño. Mi Backstreet Boy favorito era Nick Carter obviamente, tenía mi recámara llena de «cartas de amor» para él. Ya ahorita no me gusta, pero la foto de la portada del disco hacía que me dieran ganas de casarme con él. —María, 26 años.

Llené un cuaderno con las letras del disco

Escuché la primera vez el disco en casa de una prima que tenía todas las revistas posibles en las que aparecieron los BSB para la época. Incluso, me enseñó una coreografía para bailarla en mi cumpleaños. Los empecé a escuchar, y me encantaron tanto que llené de pósters súper mi recámara y decía que todos eran mis novios. Escribía en mis cuadernos todas las letras de ese disco, y llegué a llenar mi diario repitiendo las letras; era como una manía que tenía en el salón de clases. Mi BSB favorito era Nick, pero siempre pensé que era gay. —Fabiana, 23 años.

Llevé a su concierto una pancarta que decía «Cásate conmigo, Nick».

La verdad es que su primer disco no lo escuché, pero cuando salió el segundo no pude ignorarlos y le pedí a mi mamá que me lo comprara original. Cuando me lo entregó, y lo escuché en el auto de mi papá, mi vida cambió por completo y fue como un «antes y después». Hoy en día, si siento que me comportaba como una groupie; pero para la época no se sentía así. Mis fotos de perfil de MSN Messenger siempre eran de los distintos looks de alguno de los BSB, y los nicks canciones de ese disco. Cuando llegó la noticia de que iban a visitar mi país, hice un calendario con los días restantes para el concierto. Dibujé pancartas, y me llevé al concierto con mis amigas una gigante que decía «Cásate conmigo, Nick». Cuando cantaron «Anywhere for you», lloré como si se hubiese muerto alguien. Terrible.

Mi favorito siempre fue Nick, y creo que el de todos. —Alejandra, 24 años.

Un chico se hizo el corte de cabello de Nick para conquistarme y ser mi novio

Creo que tenía como 10 años para esa época, y bueno, los BSB eran algo bien serio en mi vida. Todos los días iba a un club a pasar mis tardes y noches patinando oyendo Backstreet’s Back, y estaba bien de moda empezar a tener «novios». Lo digo entre comillas porque obviamente no hacíamos nada de lo que los novios hacen, pues. Había un chico que sabía de mi obsesión con Nick Carter, y tomó la brillante decisión de cortarse el cabello como él —bien romántico—. Luego de esto, obviamente tuve que aceptar ser su novia (recuerdo que me lo pidió mediante una amiga, ya que le daba pena en persona), y patinamos juntos por unos meses.

Mi BSB favorito hasta el día de hoy es Nick, aunque ya siento que no es tan atractivo como antes, no le cayeron bien los años. —Paola, 30 años.

Fue mi primera banda favorita en la historia

Siempre que hablo de bandas favoritas con mis amigos, sale el nombre de los Backstreet Boys y su disco Backstreet’s Back en la conversación. Fueron mis primeras rolas de «desamor» de secundaria, y un grupo con el que todos mis amigos nos sentíamos cómodos y nadie juzgaba a nadie por oír este tipo de música. Actualmente aún tengo sus cuatro primeros discos originales, o como me gusta llamarlos el «póker del pop». Ya luego de ahí les perdí la atención, pero cada vez que quiero los escucho y me hacen sentir muy bien. Backstreet’s Back fue muy importante en mis gustos musicales, ya que gracias a ese disco los BSB se convirtieron en mi primera banda favorita desde que tengo memoria y me enseñaron lo que la música podía lograr en las personas. Fueron momentos que moldearon sin duda alguna mi relación la música.

Bueno, el BSB favorito de todos era Nick Carter, y obviamente el mío también, no pude escapar de ese hype. —Alonso, 29 años.

Resultado final: Nick Carter 5-0 Backstreet Boys restantes. Goleada.

