Un estudio revela que tu inteligencia determina a quién odias

Investigaciones anteriores señalaban —erróneamente— que las personas con baja capacidad cognitiva eran más proclives a tener prejuicios. Sin embargo, un estudio realizado recientemente ha demostrado que el grado de inteligencia de un sujeto no determina su nivel de prejuicios, sino que establece hacia quién van dirigidos esos prejuicios.

En el experimento, titulado «Answering Unresolved Questions About the Relationship Between Cognitive Ability and Prejudice» y dirigido por los psicólogos sociales Mark Brandt y Jarret Crawford, se estudió a 5.914 sujetos. Prescindiendo de valoraciones sobre si determinados prejuicios son o no justificables, los investigadores determinaron en qué medida se mostraban prejuiciosos distintos grupos de personas divididas según su nivel de inteligencia. Asimismo, la capacidad cognitiva de los participantes se determinó mediante tests de palabras y sumas, ya que se considera que estas pruebas están relacionadas con el cociente intelectual de una persona. Brandt y Crawford hallaron que las personas con baja capacidad cognitiva tienden a mostrar un mayor nivel de prejuicio hacia colectivos no convencionales o liberales, así como hacia personas con «pocas opciones» debido a su estatus, ya sea por motivos raciales, de género o de orientación sexual. Esta tendencia, sin embargo, se invertía en el caso de las personas con alto nivel de capacidad cognitiva. En otras palabras, era más probable que los sujetos más inteligentes de su estudio tuvieran prejuicios contra grupos considerados convencionales o conservadores, personas «con muchas posibilidades».

«A la gente no le gustan las personas diferentes», explicaron Brandt y Crawford en una entrevista. «A veces rechazamos a aquellos que tienen una visión del mundo distinta a la nuestra porque de esa manera reforzamos la validez de nuestra propia perspectiva». Es decir: cuando ves las cosas de una forma, confías es tu perspectiva, y eso te ayuda a reforzar tu convicción de que tú tienes razón y los demás se equivocan.

El estudio también reveló un dato interesante: las personas con baja capacidad cognitiva mostraban prejuicios contra colectivos de los que sus miembros no habían escogido formar parte, como grupos étnicos o el colectivo LGBT.

Brandt y Crawford señalan que, en estudios anteriores, se demostró que las personas con una capacidad cognitiva inferior a menudo tendían a «esencializar», a percibir «diferencias claras» en otros colectivos.

«Marcar diferencias claras ayuda a distanciarse de un colectivo ajeno y a verlo menos como una amenaza», afirmaron, y mencionaron un estudio reciente en el que se analizaba este fenómeno de las fronteras en alusión al absurdo plan de Donald Trump de construir una gran muralla a lo largo de la frontera sur de los EUA, creando así una barrera física donde antes solo existía en la mente de las personas.

Las personas conservadoras que apoyan este plan están mostrando prejuicios hacia colectivos con «pocas posibilidades», en este caso, mexicanos que no escogieron nacer en México. «Por otro lado, las personas con mayor capacidad cognitiva tienen como objeto de sus prejuicios los grupos con «más oportunidades», como los conservadores. «Pueden mostrarse especialmente indignados contra los colectivos que ellos consideran que deberían ser capaces de cambiar de opinión».