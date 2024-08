Un juego de tenis en la frontera México – EUA

En el tenis, como la política, se trata de un juego de ida y regreso, pero un nuevo spot de dos minutos de la marca deportiva Björn Borg muestra que el juego tiene un poco más que ver con relaciones internacionales que los encuentros eternos entre británicos y americanos en 7 Days in Hell y Wimbledon. Para crear Borg Open – Tenis sobre las fronteras, el director Klaus Thymann pone al tenista estadounidense Peter Clemente en contra del mexicano Mariano Argote en un juego que, literalmente, cruza la frontera entre México y EUA. Grabado «en el aire» en el río Tijuana, con permiso únicamente por las agencias mexicanas (Los agentes fronterizos de EUA negaron dar permiso al cineasta), la película toca cómo y por qué las restricciones de viaje, el muro de Trump, y la intolerancia que contraen, amenazan incluso una de las actividades humanas más universales: el deporte. «Muchos amigos míos son de México», dice Clemente sobre sus oponentes internacionales. «Entreno con ellos, mejoro con ellos, y no sería el tenista que soy hoy en día si no fuera por esos amigos que he conocido».

Henrik Burge, CEO de Björn Borg, dice, «Borg Open es nuestra manera de decir que nosotros, como marca deportiva, creemos en un mundo abierto. Desgraciadamente, la actividad no hará a aquellos proponiendo levantar muros cambiar de opinión. Pero, con nuestro legado, sabemos que no sólo las redes del tenis, pero del deporte en general, tiene el poder de unir a la gente. Esperamos inspirar a la gente a hablar con sus vecinos y practicar deportes en vez de construir muros».

