Un mixtape para matar al que te viene a matar con Lil Tantrum

Cuando terminaba de comer mi abuelita decía «maté al que me quería matar». Y vaya si es difícil lograrlo en este mundo donde hasta las vacas son presas del algoritmo reptiliano de Grindr-Monsanto. Lil Tantrum, residente de Club Viral, amazona de Guerrero y Sol en cúspide Sagitario/Capricornio –mejor no se interpongan en su camino, amigos- entra en la órbita de afinidades del colectivo argentino HiedraH para entregar este mix.



Mejor oigan por sí mismos, porque si la especialidad de HiedraH es graficar musicalmente la geografía emocional-social-bellaca de una región, Lil Tantrum se valdrá de todo el ardor de su Guerrero natal para hacer que tu corazón ruede escaleras abajo por esa pirámide de piedra que nadie sabe muy bien como pudo ser construida, pero bueno… dale play.

Tribal Costeño, eurotrance mexica, bailes adolescentes que ahora nos avergüenzan, dialéctica entre el Imperio y tu cuerpito y mucho más por Melanie Lil Tantrum Alcázar.

Decías que el mixtape está influenciado por el eurotrance de Acapulco de los ’90. ¿Cómo te parece que ese sonido influyó en los productores de hoy? Por ejemplo, pasa seguido que recordamos cierta música y pensamos «mierda, ¿cómo pudimos bailar eso de jóvenes?» O también sucede que a algunos estilos no vuelven emulados en su sonido, pero sí en su espíritu…

Lil Tantrum: Creo que en Acapulco hay un revoltijo de sonidos que en parte sí tienen que ver con toda la influencia eurotrance que hubo en los ’90, pero también con la llegada de los chilangos y de los extranjeros más bros o douchebags que visitaban para Spring Break. Los productores que conozco de Acapulco hacen EDM, los DJs que conozco tocan deep house, los clubs en Acapulco tocan eso y además le agregan pop en español remixeado y, para ser sincera, yo no me sintonizo a ese canal. A pesar de eso creo que tenemos muchas cosas en común, como un profundo amor por el reggaetón y dembow que bailábamos en las tardeadas y kermesses, y por el house o electrónica de los dosmiles que bailamos en fiestas (y que decimos «wow, ¿en serio escuchábamos eso?», jajaja).

También hablabas del Tribal Costeño, una música que busca las raíces originarias pero que las enmarca y las pone a hervir con la desesperación moderna. ¿Convive México con esa yuxtaposición? O sea, somos latinos y vivimos como vivimos y comemos como comemos y creemos en lo que creemos. Pero también nos das una Mac y te la derretimos y también nos pica la invasión tecnológica y de valores del imperio…

El tribal es en sí una yuxtaposición; mezcla cumbia, música regional y música electrónica (entre otros géneros), y creo que surgió de una necesidad que tenemos los mexicanos de, bueno, mexicanizar todo y la tendencia desde unos años ha sido la música electrónica. Lo bello del tribal costeño para mí es que es, por supuesto, una yuxtaposición pero es muy diferente al tribal que nació en Monterrey. Guerrero ha sido un puerto de entrada para inmigrantes africanos, franceses, españoles, chinos, hindús y de muchas otras partes del mundo, lo que ha creado una cultura muy diversa. En todo el sur del país la música y el baile forman parte de la vida cotidiana; la tecnología también ha llegado a ser súper importante para todos, por lo cual el tribal costeño es un ejemplo claro de esta «invasión» que a la vez es una redefinición de quiénes somos como costeños.

Fotografía: Antonio Oliveres

Tierra Caliente es violento. Si pensamos que la intención de Hiedrah siempre es mostrar y festejar la diferencia de los demás, ¿qué tipo de vida expresa un sonido tan intenso como Tierra Caliente?

Tierra Caliente es una región en la parte más alta de las montañas de Guerrero, y se le llama así porque es sumamente árida (en verano creo que llegan hasta los 50ºC); también conecta a Guerrero con Michoacán y el Estado de México. Esta ubicación, arriba en la montaña, es un punto estratégico donde cruzan carreteras que van desde la costa a la sierra y donde hay rutas de salida al norte del país, las cuales permitieron que el narcotráfico se facilitara muchísimo y el negocio explotara en la zona. Esto hizo que la Tierra Caliente se volviera una de las regiones más violentas del sur del país, con guerras territoriales, desapariciones forzadas, asesinatos, tortura y ejecuciones. Quise nombrar al mix Tierra Caliente porque creo que dentro de mí no quiero que se olvide lo que la región ha causado y sigue causando en mi estado. Guerrero está viviendo una época muy violenta y triste. A pesar de eso creo que el mix tiene mucha energía, y creo que eso también nos representa a los guerrerenses. Somos alegres a pesar de las desgracias y podemos bailar aunque estemos doliendo.

¿Qué influencias sientes de parte del sonido Monterrey? ¿Cómo convive eso en tu trabajo? ¿Sientes que tu trabajo es «atacar» los cuerpos para revelarles cosas que ni ellos quizás sabían?

Creo que sí, a través del baile logramos sacar de la gente comportamientos que tal vez ellos no conocían de sí mismos. Y siento que sucede en especial en Monterrey, que es una ciudad súper apegada al house, la música pop o de moda y a actos extranjeros. La gente no está acostumbrada a otros ritmos y no conocen la libre expresión en la pista. Por ejemplo en CLUB VIRAL, donde soy residente, vemos cómo todos dejan a un lado estereotipos y bailan hasta más no poder y sin importarles nada. Eso me encanta, es lo que más me gusta de lo que hago. En Monterrey fue donde empecé a maezclar y la ciudad definitivamente ha tenido una gran influencia en mí. Primero porque ahí conocí a ZUTZUT, quien me ayudó muchísimo a impulsar mi carrera y me enseñó mucho, mucho (y con quien vamos a tener una beba prontito producto de nuestro amor). Su sonido siempre es parte de mis sets. Pero además en Monterrey logré convivir con DJs y productores de muchas partes gracias a CLUB VIRAL, lo que expandió mucho mis gustos y estilo musical.

