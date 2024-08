Un viaje nocturno de pop psicodélico en «Paranoico» de Samal Ayuka

Samalayuca es una zona desértica ubicada a tan solo algunos kilómetros de Ciudad Juárez, de donde son originarios Óscar, Pita, Burgos, Chito, Erland y Reez, quienes se conocieron desde el colegio y que, desde entonces, han colaborado en repetidas ocasiones con sus respectivos proyectos Hello Seahorse!, Teen Flirt, Laboratories, The Jungles, Burghost y Sistemas Vocales.

Hace dos años, bajo el nombre de Samal Ayuka, la banda publicó su primer EP, colándose en el gusto de un público más grande gracias a «Sin Principio Ni Final», llamando la atención en redes sociales gracias a la potencia de sus guitarras y la cadencia de sus letras, que se mezclan con melódicos sintetizadores y generar una atmósfera de psicodelia metálica y tonos pop, como recorrer la ciudad en una noche lluviosa en un coche con vidrios polarizados. El año pasado publicaron la placa Río Enteógeno, de 5 canciones con «temas provocativos que se mezclan con increíbles voces atmosféricas, guitarra, baterías y piano orgánico que da una secuencia misteriosa e irresistible a la vez.»

Para su regreso con «Paranoico», buscamos al vocalista, Óscar Daniel Segundo, quien nos contó sobre el tema y los planes de la banda. Sobre el tema, Óscar nos dijo: «Este tema representa una evolución y despedida al sonido con el que hasta ahora hemos navegado con la banda, para quizá en delante poder hacer óperas de jazz o un álbum tocando EDM sin computadoras, con instrumentos de verdad, todo análogo. Le quitaríamos toda la chamba a Skrillex». Sobre el título de la rola y sus letras, agregó que «es obvio en la letra lo de una pareja en una relación co-dependiente y los estragos y consecuencias psicológicas que trae consigo tal situación tóxica. O también, simplemente podría ser sobre algún tipo que le pegó chueco después de consumir demasiadas drogas».

Óscar también dijo: «La melodía de la letra nació de haber cantado mal sobre otro track, y en lugar de corregir la voz, se compuso un tema diferente basado en esos errores. Se dice que en el error humano está la magia de la música (no es cierto, nadie dice eso). Está interpretada de una manera fría y distante pero con un sentido de dolor o ansiedad. Emulando a Jeanette y queriendo denotar aislamiento, pero aún buscando contacto. Tomando en cuenta la idea de Aldous Huxley en The Doors of Perception donde, ni recuerdo bien para parafrasear, establece cómo estamos apartados los unos de los otros por nuestros cuerpos y que, aunque sepamos/creamos empatizar, realmente nunca sabemos lo que la otra persona siente».

La producción y mezcla son de lo mejor que ha publicado el grupo, gracias a la ayuda de Fer Burgos y Eugenio Laposse. Date «Paranoico» abajo.

