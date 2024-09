Una Mentirosa Guía del Italo-Disco

Eres el original y erótico hombre del espacio. Eres tan bello y tu cabello es casi tan grande como tu corazón. Te pavoneas en la playa con un traje de baño verde lima. Inhalas cocaína de los azulejos blanco y negro de tu baño. Hay un busto de mármol de un indiscriminado filosofo griego en tu chimenea, al lado de las copas de champaña y el árbol Bonsai. Sueñas con aperitivos technicolor. Eres un jodido robot. También eres Italo.

Imagina, si puedes, si alguien hiciera una película de bajo presupuesto de todo el género disco. Música tan obviamente emocional, se convierte inexplicablemente en afectiva. Así es el Italo y su magia que estira las fibras del corazón. No es disco, de hecho en muchos casos es técnicamente algo mucho peor, pero tiene una calidez poco mencionada en su estampado.

Videos by VICE

Sabrina, estrella del Italo, simplemente descansando. Las fotos provienen de Discogs.

Lo más importante que debes entender del Italo es que realmente no existe una forma de definirlo y ciertamente tampoco existía en la época en que se producía. De hecho, la música que ahora reconocemos como Italo no recibió ese nombre hasta mediados de 1980 por el sello aleman ZYX. Es un movimiento sin un punto de partida ni un final. La mayoría de la gente que escuchaba Italo Disco en Italia simplemente lo consideraba pop de los 1980s. El efecto de golpe de la naturaleza resbaladiza del Italo es tan complicado que es difícil escribir una guía concreta sin olvidar algo, saltarte algo y generalmente terminar irritando a la gente. De cualquier forma lo haré, porque esa es la clase de hijo de puta nihilista que soy.

Así que la historia, que por supuesto ha sido falsamente construida por los anales de la historia musical, comienza con la muerte del disco en EU. El género dominó los 1970s pero en su despertar inspiró un fuerte odio inmencionable, mayormente en la parte central de América. Esto provocó el declive en las ventas de música disco y el infame Disco Demolition —un intento fallido de explotar cajas de acetatos de música disco tras un juego de baseball de los Medias Blancas de Chicago. A pesar de ello, el brillo de la bola de espejos aún tenía seguidores europeos, quienes pedían más de las naciones que le estaban dando la espalda. El declive de producciones originales y el costo de importación de los discos que se volvían cada vez más raros, guió al nacimiento de una nueva industria, principalmente en Italia. Los productores comenzaron a hacer discos por su cuenta, lo hicieron mal, pero crearon algo completamente nuevo.

A partir de aquí el Italo se divide en dos perceptibles, pero igualmente importantes, categorías. Debe reconocerse que había tracks hechos por músicos del disco OG; compositores y productores con increíble equipo y años de experiencia, quienes mezclaron nuevos y sintéticos sonidos espaciales en el brillante glamour. Aún así, había tracks hechos con las mismas intenciones, por productores que no tenían el equipo ni la experiencia. Si hay algo en el Italo que ha gustado por los años es precisamente esto último. Coros de clichés románticos cantados con un pésimo acento inglés, sobre sintetizadores ARP y lineas de bajo ambulantes. Es el sonido de mundos imaginados, un América imaginado, autos de carrera destruyéndose y una autopista abierta, antes de imaginariamente ponerte los lentes para el sol en un cosmos imaginario.

Puede ser más basura que el álbum debut de Bruce Willis, pero este brillante mundo technicolor de Euro-clubbing y sincera auto expresión definitivamente formó la mayoría de lo que ahora podemos llamar música dance.

ARTISTAS

El Italo no es particularmente un género con artistas reconocidos. Es más una constante corriente de obscuros one-hit wonders que emergieron durante un rápido diluvio de producciones de oportunistas y soñadores electrónicos. Habiendo dicho eso, hay algunos nombres que sobresalen.

Giorgio Moroder

Está bien, Giorgio no es necesariamente un artista de Italo Disco en un sentido real, pero es un punto de salto crucial para el género. Su influencia tiene realmente menos que ver con él siendo italiano y más con el hecho de ser un pionero de la música electrónica. Moroder representa el momento en que los ligeros estampados del disco comenzaron a transformarse en espacios más sintéticos. Es punto a observar en el desarrollo de esta música más obvio que Noel Gallagher diciendo que Oasis fue influenciado por los Beatles y «I Feel Love» de Donna Summer fue la producción que género una nueva plantilla. Además, miren el video de «Together In Electric Dreams» y díganme que no es un jodido Italo.

Klein & MBO

Klein & MBO se componía de un italiano (Mario Boncaldo) y un estadounidense (Tony Carrasco) — que es el matrimonio geográfico Italo por si mismo. Ellos tuvieron, posiblemente, la influencia más palpable que llevó hacía adelante el Italo en los reinos de la música dance, pues muchos de sus tracks se convirtieron en éxitos de la escena underground de Nueva York y Chicago.

Kano

Kano fue otro de los grupos originales que llevaron el Italo al mundo y fue uno de los primeros en disfrutar su éxito internacional, con muchos de sus sencillos aterrizando en los EU. También publicaron álbumes que, por las prisas, fueron producidos de forma muy económica en el extraño mundo del Italo. Alguien con los oídos aficionados de Kano también escuchará su ruidoso «Now Baby Now» sampleado en «Glitz Rock» de Felix Da Housecat.

Sabrina/Clio/Valerie Dore

Estas tres representan una importante parte del Italo: la estrella pop. Sin embargo, las vocalistas femeninas no eran estrellas al nivel de las divas de la era original de la música disco. Nombres como Valerie Dore en ocasiones eran sólo proyectos, puestos juntos por productores que usaban las identidades de las estrellas como un meta-vehículo para el track. De manera simple, el Italo ya hacía música de computador antes de que Danny L Harle hubiera nacido. Probablemente ni siquiera te habías dado cuenta que el Italo-disco no era el espacio más positivo en lo que se refiere a representar a las mujeres.

SELLOS



ZYX

Desde una perspectiva internacional, ZYX era probablemente el sello más importante. No sólo el sello alemán acuñó el termino Italo, también fue responsable de las compilaciones más importantes con Lo Mejor del Italo-disco. Como suele ser el caso, se necesita de alguien de afuera para darse cuenta de un fenómeno insular y es justo decir que esa fue la contribución más importante de ZYX. Ellos reconocieron el Italo como un microcosmo, lo empaquetaron y lo vendieron al mundo.

Goody Music



Jacques Petrus.

Un día realizaré un filme completamente sobre Goody Music. Liderado por el megalómano, poco fiable pero despiadadamente ambicioso Jacques Petrus, Goody Music era uno de los pocos sellos nativos de Italia que verdaderamente género grandes artistas internacionales. «I’m a Man» de Macho, es un particularmente notable ejemplo, siendo la primera grabación hecha enteramente por músicos italianos que se convertiría en un éxito mundial, destruyendo los charts desde América hasta Japón y hasta Brasil. Sin embargo, la tambaleante reputación de Petrus y su poca habilidad para reconocer sus propios errores, llevaron al negocio más adelante a un turbio submundo donde pedía prestado más dinero del que alguna vez esperaba pagar. Fue asesinado en 1986 a sus 47 años, en su villa en Guadalupe.

Power Records

Power, otro sello italiano, recibe una mención por la publicación de algunos realmente candentes temas de Italo. El sello sólo existió entre 1986 y 1987, pero en ese tiempo se las arregló para batir más records que Duran Duran en toda su carrera.

TRACKS



Klein & MBO – «Dirty Talk»

Básicamente el clásico tema Italo. Publicado en 1982, suficientemente después de que las drum machines llegaran a la música disco, pero no demasiado entrado en los 80s, donde todo se trataba de techno, techno, techno.

Baby’s Gang – «Happy Song»

Si, estás en lo correcto, «»Everybody, let’s go to the gig/ We can dance there, dance and eat an ice-cream/ Everybody dancing all night long/ Try to do it, sing a happy song» es la mejor letra en la historia de la música dance.

Paciscopi – «Love’s Harmony»

No necesariamente registrada como un clásico del Italo, pero es una de mis favoritas. Esa resoplada linea de bajo que prácticamente predice cuanto tiempo pasarán todos en sudorosos sótanos con luces intermitentes por los próximos treinta años. Después esa clase de gancho con palomitas de maíz por encima. Mágico.

Casco – «Cybernetic Love»

Casco (Salvatore Cusato) fue uno de los grandes productores de Italo y este es su cenit. «Cybernetic Love», publicada en 1983, es definitivamente uno de los archivos bajo el final cósmico del Italo pero, si le pones más atención, prácticamente escuchas el nacimiento del techno de Detroit y el acid house.

Caron – «Out of the Night»

Si, otro favorito personal. Este Italo y su sobre-emocional, hiper-sincera cumbre. ¡El intro! Básicamente suena como conducir alrededor de Milan en un suave top, fumando cigarro tras cigarro, todo mientras esperas por la llamada de tu ex en ese enorme y negro celular que tienes.

Clio – «Faces»

El mejor ejemplo de Italo en su indestructible forma de música pop. Simplemente no se cómo no se convirtió en un éxito por doce años en cada territorio que pisó.

Riky Maltese – «Warrior»



El más grande coro en el Italo y la mejor publicación. Poder que no se puede apagar.

Dr Martini – «You are the One»

Ese kick drum. Prácticamente taladra hoyos en tu intrincado techo inspirado en el renacimiento. Hace vibrar el espejo inspirado en Dali que cuelga en tu pared. Hace tirones en la piel de cebra que tienes bajo tus pies.

Mr Flagio – «Take a Chance»

Una elección obvia, pero no estaría haciendo bien mi trabajo si no la incluyo. Llena de latente éxtasis. Un recordatorio de que tan sensual puede ser la música dance, si encuentras las vocales gospel, los hi-hats y los robots con bigote sensuales. Yo si.

Firefly – «Love is Gonna Be on Your Side»

Una buena inclusión del clásico sonido disco. Publicado en 1981, marca el periodo donde el Italo se caracterizó por derribar al Studio 54 y es magnífico.

Valerie Dore – «Get Closer»

Música para vengar la muerte de tu novio.

COMPILACIONES Y MIXES



Best of Italo – ZYX

Como ya se ha mencionado, estas compilaciones ofrecen la mejor historia de lo que llamamos Italo.

Essential Italo Disco Classics – Strut

Enfocado en el reciente interés que ha resurgido por el Italo. Strut hizo un excelente trabajo compilando reconocidos baluartes del Italo como Kane, así como rarezas que nunca se publicaron. ¿El mejor de ellos? Probablemente este.

Mixed Up in the Hague Vol.1 – Panama Records

Recopilado por I-F, este mix es excelente. No es 100% Italo, pero hay suficiente para funcionar como dos cosas: una introducción viable para quienes apenas comienzan y un dinámico viaje por los clásicos para aquellos más familiarizados.

LA INSPIRACI?»N

Toda la música dance, básicamente. La migración más directa del sonido fue dentro de Paradise Garage en Nueva York, donde el Italo proporcionó una yuxtaposición electrónica entre los mixes más suaves de Levan. Aún así los tracks de batería encontraron su camino hacía el house de Chicago y los sintetizadores y los temas de la era espacial en el techno de Detroit. Después en el Reino Unido, New Order, Pet Shop Boys y eventualmente el acid house (conscientemente o no) fueron elaborados de los mismos grasosos fundamentos. Escuchen «Cybernetic Love» de Casco de nuevo y ahora consideren todo lo que Daft Punk ha hecho. Al carajo, hasta donde a mi me concierne, hasta Kanye West ha hecho un track de Italo.

Para el mismo género, las cosas se volvieron más profundas. Tras desarrollarse en Chicago, la inspiración comenzó a irse al otro lado y el Italo-house había nacido. Enfocados en producciones lideradas por el piano y coros eufóricos. Básicamente «Ride On Time» de Black Box. Quiero decir, es un puto gritón, no me mal interpreten, pero lo días de los robots bebiendo champaña habían terminado.

El Italo es tan popular hoy como siempre lo ha sido, con fiestas nocturnas dedicadas a este género emergiendo al este de Londres y DJs como Bicep tocando exclusivamente Italo-disco y house en sus sets, como lo hizo en Glastonbury. Eso está bien, pero no debemos ni por un segundo comenzar a pensar que el Italo es un movimiento kitsch, una curiosa esquina cultural para nosotros para movernos irónicamente tras unos tragos. Si, tiene tanta clase como las playeras hawaianas de poliéster, pero cambió todo.

Sigue a Angus en Twitter.