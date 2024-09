Una breve historia de las fotos de deportistas en camas de hospital

El auge de las redes sociales ha creado una subcategoría fascinante en la fotografía de deportes: los atletas fotografiados en sus camas de hospital después de una lesión grave.

Como un simple mortal que soy, a mi no me tienta para nada hacer estas cosas. Yo nunca posé con los pulgares hacia arriba, me puse una gorra y le pedí a mi asistente personal que me tomara una foto para compartirla con el mundo mientras me estoy recuperando de una operación. Pero al mismo tiempo nunca uso gorra y no tengo ningún asistente personal, así que quién soy yo para dar mi opinión?

Así que, sólo para satisfacer vuestra curiosidad morbosa, hemos escogido una selección de los desportistas más famosos en sus camas de hospital. Sí, sólo hay hombres. No es sexismo, es sólo que no hemos encontrado una mujer con la mágica combinación de arrogancia extrema y una cámara.

Vamos a empezar con el hombre que nunca se siente tan a gusto como en una cama de hospital: un veterano de los quirófanos veteranos y futbolista ocsional, Jack Wilshire. Estos días debe utilizar mucho más sus pulgares que sus pies. Vemos a Jack después de una nueva operación, otra vez exitosa y parece haber sido intrvenido mientras llevaba su gorra. Supongo que cuando te has pasado tanto el tiempo con los médicos como Jack, estos te dejan algunas libertades.



Ahora es el turno de Tyrone Mings, futbolista que costó 11 millones de euros al Bournemouth este verano, pero que por desgracia su rodilla petó en su primer partido de la temporada. Estará fuera de los terrenos de juego entre nueve y doce meses, pero como se puede ver en esta foto, no se va a deprimir por esto. Aparece con una gorra inusualmente alta en la cabeza y viendo la segunda temporada de Juego de Tronos en su Macbook (probablemente).



Nos alejamos un poco del fútbol momentáneamente y nos acercamos a la F1. Durante las pruebas de pretemporada este año, Fernando Alonso se estrelló con fuerza y perdió brevemente el conocimiento. Afortunadamente, esta foto muestra lo en buena forma en que estaba. Se llegó a rumorear que rumoreaba Alonso se había olvidado de los últimos 20 años de su existencia: al parecer, pensaba que era aún un adolescente que corría en karting y el sueño de su vida seguía siendo la F1. Sin embago, esto nunca se llegó a confirmar.



Volviendo al fútbol. Aquí vemos a Mohamed Salah Actualmente en compañia de Ashley Cole, que ahora vive a tiempo completo para sus películas. También se puede disfrutar de otro jugador estirado con la cara en el cojín y en galumbos..



No sé si os acordáis de él, pero Nabil Fekir vez fui un jugador que jugaba en el Olympique Lyonnais. El septiembre pasado envió esta fotografía antes de hundirse en el olvido. Parecía estar muy contento.



Thibaut Courtois levanta los pulgares pero no porque esté bien o mal, sino porque está evitando participar en el desastre de temproada del Chelsea.

¡Cuidado! No todos son jugadores en activo. Ronald Koeman, el entrenador de Southampton, nos dice que todo está bien —también con los pulgares levantados— después de someterse a una cirugía en el tendón de Aquiles. Tenéis la oportunidad de verificar el dicho de que no hay nada más sexy en esta planeta Tierra que un cuarentón holandeses vestido con una blusa azul.



La estrella galesa Leigh Halfpenny se perdió el mes pasado la Copa del Mundo de Rugby debido a una rotura del ligamento cruzado anterior. Se rompieron muchos corazones de toda una nación. Afortunadamente, hasta ahora todo marcha bien, aunque podría afeitarse.



Otro piloto de F1. El también español, Carlos Sainz Jr terminó en el hospital este año después de un accidente durante las pruebas del Gran Premio de Rusia. Com este tweet convenció a sus doctores y rápidamente les pusieron en pie y fue capaz de pilotar el día siguiente. Se estrelló de nuevo. Carlos, coje ejemplo de Jack Wilshere, Carlos, y permanece en el hospital la próxima vez.

Bueno, ¿cómo creéis que le va Shane Long? No parece nada divertido el pobre. No se fuerza mucho para sonreír, más bien parece desesperado para poder quitarse la máscara de oxígeo y poder hacerse la foto con la gorra como los otros dos.

Este sí que parece estar animado. Tal vez el joven del Manchester United, Luke Shaw, se rompió la pierna con el PSV Eindhoven, pero no le ha afectado a su sentido del humor. Lucas envió tres de fotos de su habitación en el hospital, en las tres muestra la misma sonrisa, sólo lo hizo para demostrar que una lesión grave no quiere decir necesariamente que debamos abandonar toda alegría.