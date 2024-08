Vakula, una pieza única y ecléctica dentro de la electrónica underground

La música de Mikhaylo Vityk bajo sus diversos alias es sin duda una muestra ecléctica y profunda de la fusión de múltiples géneros, principalmente del jazz y del folk ucraniano -su país de origen-, sonidos que abren una puerta hacia ritmos hipnóticos y grooves reverberados. Vakula -uno de sus seudónimos- es una prueba más de las capacidades del productor, proyecto en que Mikhaylo se explaya a través de texturas análogas, demostrando que, probablemente, es uno de los pocos artistas electrónicos que rompe con los límites de hoy, tomando las rítmicas modernas por delante.

Con lanzamientos en Shevchenko (2011), Firecracker Recordings (2013), Dekmantel (2016), y en sus propios labels -Leleka y Bandura- ha materializado que su estética sonora va más allá de las convenciones de la música house o del techno, logrando diferenciarse entre la amplia gama de propuestas electrónicas actuales, manteniendo una experimentación constante dentro de su colección de sintetizadores análogos, además de mantener firme su labor como DJ.

Platicamos con Vakula antes de su próxima presentación en el aniversario del WhereHouse en Tijuana, México:

Thump en Español: Con la amplia discografía que has lanzado desde 2008, nos damos cuenta de que tu forma de ver y crear música para el dancefloor es bastante ecléctica. ¿Podrías hablar un poco sobre esto? ¿Cómo decidiste romper con la línea dance para tu álbum lanzado en Dekmantel?

Vakula: Es una buena pregunta y la respuesta es muy simple. Percibo cualquier género de música como música dance. Para mí, este lanzamiento también es un álbum dance como todo lo que he hecho antes. Prácticamente nunca planeo hacer algo específico, todas estas ideas y soluciones llegan por sí mismas. Te sientas frente a los instrumentos musicales y observas la magia de la creación. Con frecuencia el timbre de un instrumento ayuda a desarrollar ideas ya iniciadas, y va de la mano con la improvisación.

Tu trabajo más reciente publicado por Arma, a diferencia del álbum publicado con Dekmantel, es mucho más techno, conceptual y onírico, ¿cómo trabajas creativamente para lograr —en algunos momentos— sonidos que están más ligados al jazz o al blues, y crear ambientes más etéreos y oscuros con facilidad, como Techno Game?

Soy omnívoro. La música techno es interesante en su creación desde un punto de vista técnico. Como soy un fanático del sonido analógico, me permite agregar diferentes capas para la creación de música techno. Todos los tipos de experimentos suenan mejor cuando tocas instrumentos análogos, no importa si son guitarras con varios armónicos, sintetizadores, cajas de ritmo, que afectan el sonido natural.

A diferencia de todo lo que conforma Vakula y sus diferentes pseudónimos que tocan en el escenario, ¿qué define tu selección para cada presentación?

Cosas diferentes, es una idea, y en los últimos tiempos también es una cuestión de circunstancias. Soy muy activo y si lanzara música solo bajo un pseudónimo, tal vez ese nombre y sus lanzamientos ya no serían tan especiales. No importa qué alter ego use de todos modos, sigue sonando como mi creación, mi mundo, mi búsqueda de sonido, mi búsqueda de mí mismo.

Eres uno de los productores más prolíficos de música «underground» en Europa, hace un par de años, en el lanzamiento de AIRA de Roland, nos mostraste tus interacciones con el hardware. ¿Cuál es la génesis en términos de producción: máquinas, o el proceso de la computadora, y por qué?

Me gusta trabajar con equipo analógico ya que me gusta percibir el mundo de forma táctil. Obviamente, los sonidos analógicos son más interesantes, más naturales y más orgánicos. Sin embargo, los sintetizadores digitales vintage tienen sus propias ventajas. No estoy usando plugins como VST y otras simulaciones parecidas.

Muchos de tus mixes han inspirado a las nuevas generaciones a relacionarse con la música electrónica de una manera más profunda. Al escuchar tu versatilidad y compromiso con la música de baile nos damos cuenta de que tu discurso es amplio y convincente. ¿Qué consejo le darías a los DJs y productores emergentes que buscan —como tú— crear una personalidad definida en la música?

Ser tu mismo. Ser fuerte y lograr resultados tú mismo y no a expensas de otros como algunos DJs y muchos productores modernos lo están haciendo hoy en día.

Hablando de los términos endémicos y regionales aplicados a la música dance, tu música tiene un toque frío y meticuloso a pesar de ser muy fluida y envolvente. ¿Qué hace que tu música sea diferente, que es extremadamente exótica en comparación con las nuevas escenas emergentes como Latinoamérica y Asia?

Estoy investigando constantemente el sonido; leo mucho sobre él, y pruebo cosas en mi estudio, experimentando con diferentes sintetizadores e instrumentos acústicos. Siempre me esfuerzo por ser autosuficiente. Por eso, todo el proceso de creación de música —incluidos el mixing y el mastering—lo hago por mi cuenta. Tal vez esto es lo que lo hace único.

