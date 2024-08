Ve a estos ladrones robar más de 27 mil dólares en productos de una MacStore

Parece que robar productos de una MacStore es más fácil de lo que te imaginas. Esto quedó al descubierto en un video que publicó la policía de California, en donde se ve como cuatro personas roban miles de dólares en laptops y teléfonos celulares, en una tienda ubicada en Fresno, en California. Según CBS News, todo indicaría que es uno de los robos más escandalosos en años.



Se dice que el robo ocurrió durante la mañana del sábado pasado. Los ladrones entraron y en cosa de segundos recogieron la mayor cantidad de productos que se encontraban en las mesas de exhibición de la tienda y salieron corriendo ante la mirada atónita de los clientes y el personal de Apple. Incluso hubieron compradores que siguieron revisando los aparatos y ni siquiera se levantaron de sus asientos.

Videos by VICE

No se trató de un robo cinematográfico; no hubo disfraces, armas ni empleados inmolándose por salvar los productos, mucho menos un plan muy elaborado. Simplemente cuatro personas que en 30 segundos se llevaron alrededor de 27 mil dólares en equipos de Apple. Probablemente, según las imágenes de las cámaras de seguridad, los ladrones no hayan ni sudado.

“Los testigos tenían claro que los sospechosos eran agresivos y que era un robo del estilo sacar y correr”, le dijo el teniente de la policía de Fresno, Rob Beckwith, a la CBS, aunque en realidad ningún cliente parece particularmente asustado en el video. Las únicas personas que reaccionaron a algo fueron las mujeres que se encuentran en la mesa de la esquina inferior a la derecha, quienes salieron corriendo y desaparecieron de la escena.

La policía de California está ofreciendo dinero en efectivo por alguna pista que los pueda llevar a los delincuentes, sin embargo aún no hay claridad con respecto a cuanto sería el monto entregado. Quizás, si ofrecieran alguna especie de beneficio en tiendas de Apple la oferta podría mejorar.

Seguramente en alguna parte de Fresno los ladrones deben estar leyendo las noticias en sus Macbooks Pro y riéndose de lo increíblemente fácil que fue el robo.