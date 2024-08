¿Vender o no boletos para tocar? Una encrucijada llamada S22

I

Treinta minutos sobre el escenario, backline profesional, ingeniero de sonido, staff, medios digitales con cobertura audiovisual profesional y pulque ilimitado. Eso es lo que le ofrecieron hace una semana a Fernando para entrar con su banda de ska a un evento junto a la Maskatesta el 9 de septiembre.

Parecía una invitación de ensueño hasta que llegó a la parte final del mensaje: «Para participar solamente te pedimos una inscripción de 1000 pesos».

Fernando declinó la oferta.

Por su parte, en el 2013 Manuel Islas sí aceptó una propuesta similar con Polar Radio, su antigua banda. En esa ocasión Marcela Viejo (ex Quiero Club) encabezó el cartel: «Fuimos como 11 proyectos los que tocamos antes de ella. Antes del show nos hicieron firmar un pagaré y allí venia lo de los accesos, que teníamos que vender cierta cantidad de entradas. Las vendimos, tocamos y esa vez la neta estuvo bien culero: mala organización, mal equipo, no hubo atenciones para nosotros como banda».

Ambas invitaciones provenían de la fan page en Facebook de S22 REVISTA, sitio a cargo de S22, una «productora de eventos que durante mucho tiempo nos hemos dedicado a apoyar a las bandas en distinto rubros, de acuerdo a las necesidades que hemos visto con las bandas que trabajamos decidimos concretar este proyecto para darle más importancia a este medio». Así se auto definen en esa misma fan page.

V. trabajó un tiempo coordinando eventos e integrando bandas para S22. Recuerda que «siempre con la condición de que metiera al menos nueve bandas o algo así con boletaje. Cuando los ponen a vender, la cosa oscila entre dos y tres mil baros, una suma considerable. Y meten a un chinguero de bandas: tienen toda una base de datos y cada que tienen evento espamean a las bandas que tienen ahí guardadas. La verdad no me parece que sus eventos estén mal, lo que me parece mal son las bandas secundarias que meten solo por el factor económico».

«Realmente a quienes estafan son a bandas pequeñas que no tienen noción de lo que están haciendo ni del medio. Son bandas que no duran mucho y que muchas veces creen que sí es una oportunidad. Y a las bandas «grandes» que trabajan para ellos evidentemente les pagan bien, el trato es bueno y acorde. Es algo más de una política interna en la que intimidan por medio de un contrato, en la que te comprometen a pagarles pase lo que pase, vendas o no boletos. Me tocó ver como llegaba una mamá de uno de los chavitos a llorarles, pidiendo que le perdonaran la deuda porque, aparte de todo, la banda no se iba a presentar; se había desintegrado días después de firmar el contrato».

V. no puede revelar su nombre porque firmó un contrato de privacidad.

Hace unos meses, el mismo Manuel ex Polar Radio, ya como parte de una iniciativa de shows llamada Nuestra Escena, decidió hacer un evento en el foro Clavería 22 mientras S22 lo gestionaba: «Al momento de ingresar se pusieron muy espesos, no un buen trato. Todavía no sabían si eras parte de la organización, si eras músico, pero las chicas de la entrada ya estaban tratando mal a la gente. Ese es un punto, el mal trato en la entrada. Después, nosotros (Nuestra Escena) siempre tratamos de tener un itinerario y tener bien coordinados los horarios; entonces se dijo que iba a empezar una hora y empezó más tarde. Al principio no me querían respetar el tiempo de mis bandas: nos dijeron que les iban a dar catering a las bandas que llevamos y solo le dieron a una. No cumplieron con lo que se había estipulado. A nosotros como parte de la colaboración nos pidieron llevar equipo. Terminó la participación de nuestras bandas, nos llevamos el equipo y ahí se acabó. Posterior al evento no se hizo ninguna mención de nosotros. No terminamos mal, pero esa actitud de llevarse todo el crédito no está chida. Ellos siempre anunciaron el evento como suyo, nunca incluyeron nuestros logos. Nosotros sí mencionamos la colaboración».

«Es gente con la que en mi vida vuelvo a trabajar. Como músico organizan unos eventos malos, no hay calidad de backline, de PA. Te hacen vender boletos y ellos no pierden: llenan por las bandas y si no (llenan) tiene seguro su dinero porqué (las bandas) ya firmaron un pagare. Como organización se quieren llevar el crédito, no cumplen con lo que se platicó ´antes de´», afirma Islas.

Testimonios como los de Fernando, V. y Manuel relacionados con S22 hay varios.

II

Por eso esta productora goza de una fama ambivalente entre la comunidad musical: hay quienes ven su trabajo como un modelo de negocios fructífero que sí, genera dinero a través de las bandas, pero es por la disposición de éstas, nadie las obliga a participar en los eventos. Además, al condicionar determinado número de asistentes por banda, siempre obtienen una gran cantidad de público.

La contraparte son aquellos que critican sus manejos: hostigamiento en caso de no cumplir con los requisitos (venta total de los boletos o pago de la inscripción), nulos filtros de selección, aglomeración y acomodo sin ton ni son de las bandas, incumplimiento con backline o catering, sonido de mala calidad y malos tratos en general.

Para conocer el origen y las motivaciones de esta polémica iniciativa que lleva casi una década trabajando y actualmente cuenta con eventos masivos como la Feria del Pulque y el Beer Rock Fest -y de alguna forma obtener una réplica de su parte-, nos reunimos con David Espinosa, director de S22.

Noisey: ¿De dónde surge la iniciativa S22?

David: Principalmente la idea era hacer lo que me gustaba: la música, los conciertos, viajar, de alguna forma la educación. Era la cuestión, unir. Empezamos organizando eventos, fiestas dentro de la universidad – yo iba en las FES Cuautitlán. Allí empezamos a trabajar con bandas que ahorita son de gran renombre como DLD o San Pascualito Rey. Con todos ellos desde que empezaban a hacer ruido. A Enjambre lo llegamos a tener en pequeños espacios cuando llegaron de Zacatecas.

Como parte del circuito de foros teníamos La Pulcata de la Roma, en la colonia Roma. Ahí empezamos a trabajar con el pulque.

Cuando empezaron, ¿cómo era el panorama de gestión o producción en la ciudad? ¿Crees que cubrieron una necesidad?

Sí, seguro. Cualquier banda que estuviera dentro del círculo de la Ciudad de México tenía que pasar por nuestro foro, era muy importante que pudieran encontrar esos espacios porque no existían. Eran lugares donde ibas a poder participar con bandas estelares y con otras nuevas bandas, se empezaba a hacer este conjunto: tú entras como banda nueva y tocas con otras diez bandas ese día, y al final ya depende de tus relaciones públicas, pero vas generando lazos con las demás bandas. Es donde empiezas a hacer más conciertos. Era muy importante porque era un lugar donde teníamos eventos jueves, viernes, sábado y domingo. Trabajábamos cada fin de semana con 50 bandas. No existía un espacio tan fácil al que llegaras de «quiero tocar este fin de semana».

Tenían un espacio en Frontera, en la Roma.

Ahí teníamos la oficina (ahora están en Lindavista) y nosotros estábamos en Mérida y Durango. Ahorita el edificio ya lo derrumbaron, pero era un restaurante en planta baja y nosotros teníamos un foro en la parte alta.

¿Quién empezó el proyecto y actualmente cuánta gente forma parte de S22?

Soy yo desde un inicio, David Espinosa. Ahorita tenemos en oficina a 8 personas, cada quien con un área muy específica: diseño, talleres, la coordinación de las ferias, las bandas. Externos hay diseñadores, gente que nos hace video, promocionales, la gente que trabaja como staff. Yo creo que estamos hablando de unas 80 personas entre todo el equipo, depende la capacidad del show: teníamos eventos dónde asistían 20, 25 personas y hoy tenemos una feria del pulque dónde donde asisten 15 mil personas en un par de días. Esa es nuestra carta fuerte.

¿Cómo explicas este crecimiento?

El trabajo constante. Siempre estar decidido a buscar lo que uno quiere es lo importante. Los objetivos siempre han sido muy claros, siempre hemos querido trabajar con este tipo de cosas: apoyar a los productores, a las bandas, a las marcas nuevas. No fue un golpe de suerte, es el trabajo de 10 años. Ha habido eventos donde hemos perdido muchísimo dinero, hemos estado hasta abajo. Pero mientras seas consciente de lo que quieres, al día siguiente te levantas, vuelves a hacer los eventos y vas a tener otra vez lleno.

¿Qué tan frecuentes son esos quiebres o eventos donde pierdes?

De repente es una falta de planeación. Con el Emotional nos tocó en enero: intentar reunir a muchísimas bandas, traerlas de otros Estados, pagar vuelos, todos sus viáticos, tenerlos a todos aquí en la ciudad. Te generaba gastos que a lo mejor no teníamos contemplados. Sí, generas un buen festival pero como empresa ya no te funciona. Entonces es de aprendizaje: siempre tenemos una reunión con el equipo sobre las cosas buenas, las cosas malas y las que tenemos de modificar para el siguiente evento.

Con la Feria del Pulque tenemos un buen resultado. Es una página de Facebook con 180 mil likes, entonces es muy complicado que podamos fallar en alguno de esos eventos. Siempre buscamos buen talento, buenas bandas estelares y a los mejores productores. Siempre es retroalimentación con la gente que participa, con los expositores, con las bandas abridoras y hasta con las bandas estelares. Ellos mismos te dicen: «Hay que ir mejorando en esto, hay que meter más audio». Empezamos teniendo un equipo súper básico de audio y ahorita trabajamos con equipo de gran soporte para estos grandes conciertos. Aunque sean en foros, siempre trabajamos con sistemas de audio muy grandes.

¿Cómo se manejan con las bandas nuevas?

De inicio hacemos una convocatoria totalmente abierta: la banda que lleva un día tocando o la banda que lleva 5 años tocando pueden participar, no hay ningún problema. Tenemos distintos tipos de eventos: en unos les decimos «puedes participar en una fecha donde traes a tus amigos». Hay otro formato donde sí les pedimos boletaje y allí puede entran una gran plática en esa cuestión (boletaje). Y con las bandas que consideramos pueden generar cierto público, les pagamos. Aunque no sean de renombre pero sabemos que nos pueden generar cierto número de personas. Tenemos todo tipo de formatos.

Hablando con bandas que han estado en tus eventos, muchas se quejan respecto al boletaje.

Es un tema que nos puede llevar a un gran debate. O sea, vamos a poner un ejemplo: te meto, entraste con boletos, me trajiste 50 personas y al día siguiente yo de «sí jalas gente, te voy a meter sin boletaje» pero ya no llevas a nadie. Allí es un trabajo de la banda; la banda se compromete con los boletos para llevar gente al show porque al final de cuentas para poder hacer toda la producción existen muchos gastos como los que una banda necesita para poder tocar. Pero existen estas dos partes: yo como productora y tú llegas con «llevamos 6 meses tocando», y pues nadie te conoce. ¿Cómo vas a llegar a estos espacios? Llevando gente. A mi cómo productora, si no te conozco, prefiero meter una banda que sí me pueda generar gente aunque le pague. Depende todo del trabajo. Recomendamos siempre que, si entras con boletaje, ahí son tus relaciones públicas y el trabajo real de la banda. Si eres una buena banda, la siguiente fecha aquí ya no vendes boletos.

Hemos platicado con Rebel Cats, con Vince [líder de la banda], o con Isma de Los Daniels, y los dos te pueden decir: «Yo empecé vendiendo boletos». De repente las bandas, cuando subimos alguna convocatoria con estas bandas (estelares), se quejan de «no, por qué se meten con estas productoras que venden boletos», y ellos (las estelares) lo han comentado abiertamente en sus redes sociales de «nosotros empezamos vendiendo boletos y ve dónde estamos ahora».

De alguna forma ves el sistema de boletaje cómo una pauta para profesionalizarse.

En definitiva. Tanto en tu imagen, tus relaciones públicas, todo tu trabajo, tener hasta un demo. El tener un trabajo con la banda es importante y hay muchas bandas que tienen esta idea de «yo soy la banda, yo soy tu talento, gracias a mi haces tus eventos» cuando es una banda que nadie conoce. Hemos hecho todo tipo de eventos, como festivales sin venta de boletos dónde hay 30 personas para 10 bandas. Entonces realmente entras en `shocking` porqué cuando haces una fecha con boletos ya metiste mil personas.

Creo que la banda tiene que tener esa idea: voy a invertir en mi trabajo real de la banda porque al final invité 10 amigos pero en la fecha me conocieron 50, entonces ya depende de mí como banda si ensayé, si tengo un buen show, si de esas otras 50 personas mínimo me conocen otras 10. Es dónde empieza el trabajo alrededor de una banda.

También podría parecer un filtro.

Sí, es que una banda en la forma en cómo se presenta, cómo llega, te das cuenta con lo de «tengo un press kit, tengo un demo, llevo tanto tiempo trabajando», lo notas. Hemos trabajado con bandas que llevan 10 años, a lo mejor nadie las conoce y deciden entrar a vender boletos, y las notas en escenario. Y esta banda decidió invertir así de «yo lleve 10 personas y tuve que poner de mi bolsa» porque decidió que esas mil personas que iban a haber en el show iban a generar algo bueno para ellos; si de esas mil a doscientas les gustaste e hiciste un buen ambiente, nosotros lo notamos, la gente lo nota y a la banda le gusta. Se hace un círculo bueno. Cuando hay banas que de plano no llevan gente, no quieren vender los boletos, no quieren hacer esto, no generan ningún resultado. Se pueden tardar mucho más tiempo porque yo creo que ahorita una banda para que funcione tiene que tocar, darse a conocer por todos lados. Creo que aquí lo principal son las relaciones públicas: que tú como bandas conozcas a las otras diez bandas que fueron a tocar ese día, que conozcas a la producción. Te va a generar esos lazos, digo, nosotros tenemos bandas con las que hemos trabajado muchos años y hay lazos de amistad. Mientras trabajen bien por este lado saliendo de una tocada donde hay diez bandas, mil personas y una buena producción, puedes generar muchísimas cosas.

¿Cómo manejas el tema de los patrocinios?

Lo dejamos abierto, sí permitimos la entrada de patrocinadores. Si tú metes un patrocinio que te va a pagar la publicidad, a lo mejor esa inversión la puedes generar en más talento.

¿Por qué crees que existen productoras o bandas que se niegan a los patrocinios?

De repente es una idea extraña en la cabeza de «lo hice yo, independiente, no tenemos los apoyos», pero es un discurso nada más. De repente tienes un evento así de «no metí patrocinadores, ninguna banda vendió boletos, entre todos conseguimos el equipo o lo conseguí prestado» y pues ese día tienes los resultados: mala calidad del audio, que una banda tenga que llevar sus amplis o que una banda se quiera llevar su equipo. Cuando te pones en la línea de «voy a hacer una buena producción» los resultados están. Es solo un discurso.

¿Y la gestión de foros?

Buscamos espacios que nos puedan obtener como mínimo 600 personas y hasta 3 mil personas. Es nuestra primera línea. Luego iniciamos el contacto para presentar el proyecto que tenemos y la fecha que queremos; ya tenemos un calendario armado por 6 meses. De repente trabajamos en el Estado de México por esta cuestión de «no puedo tocar en DF, no puedo tocar antes». Buscamos espacios que cuenten con permisos, que estén haciendo conciertos de rock para que no se saquen de onda. Siempre hacemos el trato con los dueños para que sepan el trabajo. También lo que hacemos es que el día que yo llegue a tu foro no solo vine por una fecha, no me va a ir bien solo a mi sino también a ti cómo foro, dar un buen show para que el foro se vaya con un buen nombre. Con el 100% de los foros trabajamos una fecha al mes, mes y medio.

Tienes los talleres, el festival del pulque, los festivales con bandas, ¿qué más planeas?

Mantener lo que tenemos y hacerlo cada vez más grande. Con la Feria del Pulque de repente dices «¿por qué tengo que tener una fila con 3 horas?» y no lo buscamos, las eliminamos lo más que podemos. Entonces buscamos espacios más grandes para hacer festivales más grandes. En los talleres, que eran básicos, iniciamos ahora con diplomados. Seguir creciendo, seguir creando nuevo festivales y empezar a generar nuevos productos.

¿Cómo trabajas con otros productores?

Han llegado personas que tienen ideas de hacer eventos y hago mis preguntas: «¿Qué festival? ¿Para cuándo? ¿A quién vas a meter?», y si no tienen esas respuestas ni siquiera tienen la idea de qué van a hacer. Mi primera recomendación: define qué es lo que quieres y cómo lo quieres. O la otra: qué es lo que quieres y cuánto tienes para saber qué puedes hacer.

Intentamos apoyar a otras productoras, también intentamos que trabajen en conjunto. Yo siempre les he dicho que cualquier negocio les puede funcionar pero primero tú, porqué si no lo tienes muy claro no vas a llegar a muy lado.

¿Cómo te gustaría trascender con S22?

S22 es reconocido. Cuando menos en la escena musical la gente sí ubica. A lo mejor para algunas personas es de «son los que venden boletos», entonces ya no vamos por ahí. Pero también es de «son los que organizan la Feria del Pulque, son los que meten dos mil personas, con ellos siempre lleno, nunca te cancelan ningún evento». Creo que en la escena musical tenemos un nombre porque hemos trabajado con todas las bandas estelares, y todas las bandas con renombre te pueden decir que trabajar con S22 es un trabajo bueno porque cumplimos todo lo que les prometemos, somos muy claros con todas las bandas. Sabemos también que estamos en parte del camino, seguimos creciendo.

Todas las bandas están felices con lo que hemos hecho, al menos las bandas estelares con las que tenemos el reconocimiento por las buenas producciones. Creo que ya hemos logrado esa parte del camino que S22, en la parte musical, ya es reconocido.

¿Llegaste a formar parte de alguna banda?

No. Siempre me gustó más la producción y me gusta más el rock. Siempre me ha gustado San Pascualito Rey, DLD, Enjambre, Sabino, todo el ska. Parte del éxito de nuestros dos festivales musicales es que nos gustaba la música; hacemos los carteles con esa esa nostalgia de las bandas que escuchábamos en la secundaria. El día de hoy poder trabajar con ellos es parte importante de los buenos resultados que hemos tenido. De repente estamos escuchando a Maskatesta porqué está en nuestras cabezas que los vamos a meter.

Parte de nuestro éxito es que hacemos cosas que nos gustan y metemos bandas que nos gustan. Creo que nunca hemos metido a una banda porque creemos que va a llenar; nunca lo hemos hecho de «esta banda está pegando, hay que contratarla por eso».

¿Estás contento con tu labor?

Sí, estoy muy contento. Me gusta mucho lo que estamos haciendo pero creo que todavía tenemos un camino que recorrer. En cada concierto volteo y veo a la gente, veo que estoy tomándome unas chelas con las bandas, veo al equipo de trabajo contento, y me siento igual por todo lo que estamos haciendo. El día de los eventos terminas muy cansado pero con una sonrisa. Al día siguiente es de: «¿cuál es el siguiente festival?».

III

S22 es una empresa y por lógica – pago de sueldos, renta de foros, publicidad, etcétera – buscan generar ingresos a partir de los nichos que abordan: música, viaje, pulque, talleres.

Sus eventos con bandas van a continuar; tal vez con el mismo modelo, tal vez con algunas variaciones pero el punto seguirá siendo el mismo: obtener una ganancia.

Al final, en las bandas emergentes – las más usuales en sus eventos y por ende las principales afectadas – queda la decisión de aceptar o no entrar a este modelo más rápido… en apariencia.

Lo que pueden hacer los detractores de este tipo de iniciativas es encauzar la molestia hacia redes de trabajo más amplias e incluyentes; mostrar a las bandas noveles que hay otras formas para tocar y hacer comunidad que no los van a obligar a vender 50 boletos de 100 pesos.

Los colectivos han sido la medida más directa y eficaz: si una banda está dispuesta a desembolsar mil pesos por tocar en eventos de este tipo, ¿por qué no mejor juntarse con otras 5 bandas, cooperar económicamente para un headliner, cooperar en especie para un buen backline y terminar por generar un evento propio?

***

Si quieres enterarte más de lo que hace S22, entra a S22 Revista. También puedes visitar su página de la Feria del pulque.

