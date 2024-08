El verano de la Generación Z española

Los hay que han suspendido «alguna» y se han quedado sin vacaciones y los hay que trabajan para pagarse un voluntariado. Los hay que aprovechan para sacarse el Advanced de inglés y los hay que esperan en una hamaca a que el futuro llegue y, «si es cargado de dinero y fama, mejor». Hay quien sigue yendo al piso de sus abuelos en Guardamar y hay quien piensa recorrer Gandía, Salou o Benicarló solo pasadas las doce de la noche.

Pregunto a miembros (y miembras) de la Generación Z de entre 16 y 20 años por sus planes este verano y me cuentan, entre otras cosas, que el Interrail ha muerto y que acuden al Arenal Sound con la misma devoción con la que los millennials van al Primavera. Y sí. Este año Levante volverá a ser la región con más acné juvenil por metro cuadrado en los meses de julio y agosto.

El Arenal Sound es a la Generación Z lo que el Primavera a los millennials. Imagen usuario flickr Jota Hache Ce

Es muy probable que me ponga muy ciego en el Arenal Sound

Pues mira, la próxima salida que tengo programada es el 1 de Agosto. Me voy al Arenal Sound con mis amigos. Es muy probable que me ponga hasta el culo en todos los conciertos porque paso un poco del indie y habrá que equilibrar la balanza. Llevo currando todo el año y aprovecharé también para ir a la playa a torrarme al sol y a derrochar un poco.

Con mis padres no haré nada este año, se van por su cuenta. La semana pasada estuve de vacaciones pero me quedé en mi pueblo y no hice nada en especial, la verdad. Ir al gimnasio, a la autoescuela, echarme unos petas por la noche con los amigos… Lo normal.

Rodrigo, 19 años.

Pasear por Puerto Banús no parece el mejor plan cuando tienes 18 años. Quizá nunca lo es. Foto de Jon Nazca/REUTERS

No fui al viaje de fin de curso a Marbella porque fue una mierda

Justo ahora estoy de vacaciones con mi novio y amigos en Bellreguard, que está al lado de Gandía para salir de fiesta. Tengo colegas que van al FIB o al Arenal, pero yo este año no iré a ningún festival. Suelo ir también de vacaciones con mis abuelos, aunque todavía no sé si iré este verano. Acabo de terminar bachillerato, pero no fui al viaje de fin de curso porque me parecía una mierda; fueron a Marbella pero no lo organizó el instituto ni nada, se podía salir de fiesta.

Tamara, 19 años.

En la periferia de Madrid saben mucho de planes alternativos a 40 grados

Algún plan surgirá, como ir a la Warner o al Aquópolis

Me voy con mi hermana a la zona de Peñíscola y Benicarló. El año pasado fueron sus amigas y le dijeron que hay muy buen ambiente por la noche, en las discotecas y tal. Ella tiene 21 años. También tengo pensado ir a un concierto de Iván Nieto, pero todavía no sé dónde actúa, si me pilla cerca iré. Vivo en una ciudad dormitorio de Madrid que es un asco, y cuando estoy aquí en vacaciones hago siempre lo mismo. Ir a AGFA, el barrio donde siempre estoy con mis colegas, dar vueltas sin ningún rumbo y para casa. Algún plan más surgirá a lo largo del verano. Es decir, ir a la Warner o al Aquópolis.

Josías, 16 años.

Guiris borrachos 24/7 y la Casa Real española en una misma isla. Algo que solo pasa en Mallorca. Foto Enrique Calvo/REUTERS

Espero en una hamaca que llegue el futuro cargado de dinero y fama

Este verano estoy pasando las vacaciones en Mallorca, en mi casa. No sé muy bien qué voy a hacer, pero mi intención es trabajar, aunque sea durante el mes de agosto, en alguna tienda, hotel o bar de playa. En agosto puede que vaya a Sanxenxo a casa de un amigo con más colegas. También es probable que vaya a Menorca o Ibiza con mis amigas de la isla o mi novio. De momento, tengo algunas fiestas y festivales en mente, y mis ocupaciones se mueven entre ir a la playa, al gym y ponerme morena, esperando en una hamaca a que el futuro llegue. Y si es en forma de fama y dinero, mejor.

Laura, 20 años.

Voluntariado o turismo solidario. Esa es la cuestión. Annie Spratt

Me voy de voluntaria a Tanzania

Cosas como el Interrail están muertas, porque tal vez no supimos darle un buen uso, o porque tal vez nos pusieron muchos impedimentos en lo que se suponía que era una gran oportunidad. El problema es que nos pasamos el año y la vida estudiando para acabar y tener un trabajo y luego entrar de lleno en una sociedad capitalista en la que nuestra existencia se va a basar en pensar en las horas que trabajamos para lo que ganamos, calcular nuestros gastos, desear que lleguen las vacaciones solo para descansar… Pero creo que todo el mundo puede aportar algo más allá a los demás y al mismo tiempo recibir.



En mi caso, llevo los meses de junio y julio trabajando en una tienda de ropa. Agosto es para mí. Estudio fisioterapia y me voy a Tanzania, a ayudar en una unidad en un hospital cerca del Kilimanjaro. Ahora podrás pensar en lo pedante que es, encima, dártelas de voluntario en tu tiempo libre, pero sé que voy a recibir mucho más de lo que pueda aportar.

Cristina, 20 años.

La media de edad en Salou en Agosto debe ser de 17 años. Imagen usuario flickr Oleg Dulin

Mi plan es básicamente comprar cervezas sin que me pidan el DNI

Mi plan de este verano, siendo el primero en que tengo 18, es básicamente disfrutar de salir y pedirme una cerveza sin que me pidan el DNI. No tenía ningún viaje programado hasta julio, pero surgió ir a Peñíscola con unos amigos de mi equipo de baloncesto la primera semana de junio y fui. Con ellos aprovecho el verano también para jugar unos partidillos y no dejar de hacer deporte. También hago longboard. Ahora en julio me voy cuatro días a Salou con un amigo para salir de fiesta, y después con la familia a Pontevedra. También tengo que estudiar para la EvBau (Selectividad) por una asignatura que suspendí.

Carlos, 18 años.

La generación Z en el Arenal Sound. Imagen usuario flickr ariyamadisco

El highlight de mi verano será mi primer festival, el Arenal Sound

Gran parte del verano lo paso en casa. Aprovecho para hacer todo lo que no me da tiempo durante el curso: leer, ver películas y series, escuchar música y bailar. Tener más tiempo para quedar con mis amigos para ir a la piscina, cenar o charlar tranquilamente también está guay.

Ahora pasaré una semana en el pueblo de mis abuelos en Ciudad Real. Aunque ya se me va quedando pequeño, es guay y tengo muchas ganas de llevar a mis amigos de Madrid a una fiesta que hacen cada año allí, en la que todo el mundo se disfraza de los años 60 y es un desfase.

El highlight de mi verano será mi primer festival, el Arenal Sound en Burriana. Iré con amigxs y amigxs de amigxs y tengo muchas ganas. Los conciertos van a ser geniales (Las Bistecs, C Tangana, Dellafuente, Fangoria, Icona Pop, y mis amigas heteras querrán ir a Martin Garrix). Pero de lo que más ganas tengo es de ver el ambiente de festival. Espero poder ir a otros en los próximos años.

Javier, 16 años.

Currar los fines de semana, sacarse el carnet de conducir… gajes del veinteañero. Imagen usuario flickr Riccardo

Curro de cajera en un súper todos los domingos

Este verano estoy currando todos los domingos y festivos de cajera en un supermercado. Aparte de trabajar, suelo salir de fiesta todos los viernes y entre semana normalmente me tomo algo con amigos. También me estoy sacando el carnet de concudir, así que todas las tardes voy a clase. Me iré a Vigo unos cinco días en agosto porque tengo una amiga allí. Además, las fechas coinciden con un festival, el Marisquiño, al que también iré.

Julia, 19 años.

Hay quien, en lugar de comer sobre una nevera portátil azul en el Arenal, prefiere hacerlo en el apartamento de sus abuelos. Imagen usuario flickr Rahul Nail

Me iré a Guardamar del Segura con mi familia, como he hecho desde que nací

En unos días me iré a Guardamar del Segura (Alicante) con mis padres, como todos los años desde que era un bebé. Además tengo allí a mis abuelos, que tienen un apartamento en el que dormimos y todo eso. También celebraré mi cumpleaños (cumplo 17) con la familia y con mis amigos. Además, tengo un plan muy importante que es ir al concierto de Bely Basarte en el Teatro Real de Madrid. No me lo quiero perder por nada del mundo porque la amo y de hecho estoy un poquito de los nervios por ir.



Laura, 16 años