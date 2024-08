El verano de verdad de Rita Puig-Serra

Las fotos de verano son un género en sí mismo. Desde aquellas fotos familiares de la infancia que todos recordamos y que duermen en una caja en el armario de casa de tus padres, hasta las que hoy subimos a nuestras redes sociales. Todos buscamos capturar en imágenes ese momento de libertad y diversión que es el verano. Para celebrar el lanzamiento de la nueva cámara instantánea Instax Square SQ6, que utiliza un nuevo formato cuadrado perfecto para capturar los momentos cotidianos de nuestra vida diaria y convertirlos en especiales, les pedimos a dos de nuestras fotógrafas favoritas que retrataran con ella su parte favorita del verano, esa que no siempre muestran en redes sociales.

A continuación os presentamos las fotos de Rita Puig-Serra. Rita vive y trabaja en Barcelona, donde combina proyectos personales con tareas comerciales y su trabajo como editora para la revista Perdiz. Estudió Humanidades y un master en Literatura Comparada, estudió Diseño Gráfico en IDEP y Fotografía en la Escuela de Fotografía CFD y El Observatorio. Su primer proyecto, Where Mimosa Bloom, fue publicado en 2014 por Editions du Lic. En 2016 ella y Dani Pujalte recibieron la 20ª donación de Fotopres La Caixa para producir el trabajo Good Luck with the Future.

Videos by VICE

En estas fotos nos proporciona su visión del solsticio de verano y del amor, fusionando su particular estilo con las particularidades de la fotografía instantánea.



VICE: ¿Nos puedes explicar cómo es el verano que has retratado en estas fotos?

Rita Puig-Serra: Este año, el solsticio de verano llegó con una gran celebración del amor. 2018 es el verano en el que mi mejor amiga se ha casado. Y por todo lo alto. Llevábamos meses contando los días. Y fue más que increíble.

¿Qué tipo de fotos te sugiere el verano?

Verano es mucho mar, mucha piel, mucho atardecer, mucho reflejo, mucho sol, pero también es noche, pasión, rituales, fuego, amaneceres…

Cómo fotógrafa, ¿hasta qué punto tu mundo íntimo aparece en tu obra?

Mi mundo íntimo aparece siempre en mi obra. Ya sea de un modo más literal o más simbólico, siempre está ahí. Mis proyectos surgen siempre de ahí, es el motor de todo lo que hago. A veces más evidente, otras más escondido, siempre está.

¿Qué importancia tiene para ti el tener una foto en papel?

Tener una foto en papel significa no olvidarla. Significa tenerla en algún sitio donde la ves y la vuelves a ver, casi sin darte cuenta. Significa tenerla entre las páginas de un libro y que te aparezca un día. Significa también regalarla. O llevarla en la cartera. O encontrarla en una caja treinta años más tarde. En definitiva, significa tener un poco de ese momento, para ti, para siempre.

Con las cámaras analógicas es vital elegir el momento adecuado para hacer cada fotografía. ¿Cómo seleccionas el momento perfecto para disparar?

Creo que para mi, más que una selección, es una sensación. Es dejarse llevar y sentirlo, sin pensarlo demasiado. Ahora.