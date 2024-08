Las 11 personas que querrás silenciar en Instagram, ahora que puedes

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos. Leer en inglés.

Buenas noticias para todos: Instagram se ha puesto al día con el resto de las redes sociales y acaba de agregar la función «silenciar» que te permite eliminar fotos de las personas en tus actualizaciones sin dejar de seguirlas. Finalmente, puedes conservar la apariencia de estar interesado en las fotos de tus amigos y familiares sin tener esas fotos obstruyendo tu timeline. Ya no tendrás que elegir entre la conversación incómoda de, «Oye, ¿dejaste de seguirme?», o tener que desplazarte por miles de selfies que no te interesan.

Esto significa que ahora ya no tendrás que ver a los siguientes personajes todo el día:

El que quiere ser influencer de estilo de vida

Su Instagram es un cliché cuidadosamente pulido: ensaladas, semillas de chía, fruta de temporada, el libro Milk and Honey de Rupi Kaur, la recopilación de ensayos Bad Feminist de Roxane Gay. Borra todo lo que no tenga por lo menos 30 me gusta. Lo único que le impide publicar contenido patrocinado es que nadie se lo ha ofrecido. A pesar de saber que su vida en línea es una fachada (los conoces en la vida real), ¿de alguna manera también sientes celos de ellos?

El fotógrafo “experto”, alias “cada comida es una oportunidad para una buena foto”

El arte se encuentra en cada esquina. ¿O en la grieta donde la acera se une con el pavimento? Alíneala con tus tenis, y listo, tienes una foto. Su biografía muestra una elegante cámara réflex digital que hace que todas las fotos se vean hermosas, independientemente de su composición. (Silenciar a esta persona sólo resuelve parte del problema, ya que inevitablemente te mostrará sus fotografía en su teléfono cuando la veas en persona. También te contará sobre su nuevo dron).

El devoto del gimnasio

Usará tu báscula de cocina para contar sus macronutrientes, ¡que saque sus abdominales de tu timeline ahora mismo!

La persona que publica 32 fotos en su story

Ha publicado tantas veces que la barra en la parte superior de la pantalla comenzó a verse como una línea de puntos, y luego volvió a verse como una sola barra.

El o la sexy ex de tu pareja

Esta es quizás la categoría más aclamada en el rango de ser seguidor de alguien a quien odias. Es esa persona cuyas fotos ves a las tres de la madrugada a pesar de que puede ver que lo/la ves. (No puedes dejar de seguirlos porque eso significaría que ellos ganan).

Cualquier pareja comprometida

El corazón no puede con eso.

Nuevos padres/Personas a punto de ser padres

Los amas y amas a su pareja. Estás muy feliz por el nuevo capítulo en su vida. Incluso podrías desear ver fotos del niño, de vez en cuando. Sin embargo, no necesitas enterarte de cada paso de su «hermoso viaje» a través de las leyendas de las fotos en blanco y negro de sus grandes vientres, ni tampoco necesitas ver varias fotos todos los días de su bebé haciendo cosas de bebés. Lo sentimos, sabemos que el bebé es lo más importante en sus vidas, pero es la cosa número 1.184 más importante en la nuestra. Esperas ansioso para volver a sus publicaciones dentro de 18 meses.

Nota: si hacen una fiesta de revelación del género del bebé, los dejo de seguir inmediatamente.

Tu mamá

Acaba de descubrir los hashtags.

Tu suegra

Acaba de descubrir que puede hacer videos.

El vacacionista perpetuo

¿Cómo tiene suficiente dinero para visitar Hawai todos los viernes del verano? ¿Y por qué siempre incluye #travel #adventure cuando claramente posee una casa ahí? No le das silenciar porque los odies o porque odies sus fotos, sino porque te hacen caer en un pozo de desesperación.

Tu amigo que acaba de comprarse un cachorro

En realidad, ¿se puedes seguir a alguien dos veces?

