¡Este aterrador androide acaba de aprender a correr!

Artículo originalmente publicado por VICE Estados Unidos. Leer en inglés.

Mientras nosotros, la gente de la Tierra, holgazaneamos ocupando nuestro tiempo con los memes de Grusk y subiendo demasiadas stories en Instagram, las mentes aterradoras de Boston Dynamics se están convirtiendo silenciosamente en el Cyberdyne Systems de la vida real. Los investigadores del MIT ya han creado un espeluznante perro robot que puede correr, saltar y abrir puertas como una especie de velociraptor metálico, y por el aspecto de este nuevo video, están haciendo serios avances con su humanoide tipo Terminator: Atlas.

Videos by VICE

El jueves, Boston Dynamics lanzó un video mostrando las nuevas habilidades de Atlas, que básicamente incluyen correr y saltar con facilidad; grandes habilidades si eres un robot sanguinario empeñado en perseguir a un humano y desgarrarlo miembro por miembro, ¿cierto?

En el video, Atlas se mueve a través de un campo, navegando por el terreno irregular sin tropezar e incluso logra detectar y saltar un tronco en su camino. Claro, puede que no parezca que Atlas está listo para rebelarse y convertirnos en sacos de carne insignificantes por el momento: las habilidades funcionales del robot son espasmódicas, metódicas y no es tan rápido. Pero si la ciencia ficción nos enseñó algo, es que los androides malvados no necesitan ser particularmente listos para causar estragos en la humanidad.

Como si un robot que corre y salta no fuera suficiente preocupación para un día, Boston Dynamics lanzó un segundo video mostrando a SpotMini, uno de los robots perro, atravesando una carrera de obstáculos y subiendo escaleras sin ayuda.

Y si un robot perro que sube por una escalera no suena particularmente horrible para ti, piensa otra vez. Un día, tal vez muy pronto, el descendiente de SpotMini podría usar esta habilidad para subir al ático en el que te has atrincherado antes de recargar su batería con la dulce corriente eléctrica de tu cuerpo agonizante. He aquí el horror que nos espera a todos:

En un futuro cercano, mientras tú y tus hijos toman más raciones de nutrientes procesados de las que les corresponden e intentan huir al bosque sin lograrlo, sólo para ser perseguidos y arrastrados a las barracas por las poderosas garras metálicas de su señor supremo, piensa en este momento. Sólo tendrás que agradecerle a Boston Dynamics. Larga vida a la nueva carne metálica.