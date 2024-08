Un avión fue desviado porque un borracho no dejaba de hacer pull-ups

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

Había señales de que el vuelo 2763 de American Airlines sería una pesadilla incluso antes de que despegara el avión de Phoenix el lunes: un pasajero subió a bordo con no uno, sino dos perros, lo cual ya podría ser demasiado, pero para empeorar las cosas, aparentemente iba borracho, tropezando descaradamente por el pasillo de camino a su asiento. Sin embargo, no fue hasta que el avión despegó que el viaje se salió completamente de control.

El pasajero con destino a Boston, quien supuestamente ya estaba bastante borracho cuando ocupó su asiento en el avión, pidió unas cuantas cervezas, bebió un poco de licor y luego, inexplicablemente, se paró en el pasillo, según informa la afiliada de la CBS, WBZ-TV. Aparentemente sintiéndose en sintonía con su Gronkowski interior o algo así, decidió convertir el compartimiento superior en su barra personal para hacer pull-ups o dominadas.

“Estaba apoyado en el lugar donde se colocan las maletas y un pasajero se acercó y le preguntó: ‘¿Qué vas a hacer, unas dominadas?’”, le dijo el pasajero David Markoski a WBZ-TV. “Y entonces el chico se apoyo firmemente y comenzó a ejercitarse en el avión delante de todos”.

Cuando se negó a dejar de hacer ejercicio o lo que fuera en el pasillo, una azafata se acercó para decirle que no, que no estaba permitido emborracharse y ejercitarse durante un vuelo. Pero al parecer el chico no entendía.

“No se sentó”, le dijo Markoski a WBZ-TV. “La azafata probablemente le pidió tres o cuatro veces que se sentara y él se negó, y luego fue verbalmente abusivo con ella, comenzó a insultarla”.

No dispuestos a permitir que un fanfarrón beligerante le gritara a una azafata y presumiera sus bíceps durante el vuelo a Boston, los pilotos decidieron desviarse hacia Kansas City. La policía escoltó al hombre fuera del avión, presumiblemente junto con sus perros y la mujer con la que viajaba, pero según el FBI, no fue arrestado ni acusado de nada. Después, el vuelo retomó su ruta hacia Boston sin él, y finalmente aterrizó a la 1 AM, aproximadamente 90 minutos tarde.

Realmente desearíamos no tener que decir esto, pero, por favor, agrega “usar el avión como gimnasio personal” a la larga lista de actividades que se deben evitar durante un vuelo.

