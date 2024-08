En la cama, las mujeres se aburren más rápido que los hombres

Artículo publicado originalmente por VICE Québec.

Un cada vez más amplio cuerpo de investigación sugiere que mantener el sexo excitante es un problema para las mujeres, especialmente en una relación de varios años. Contrario a lo que el meme del novio distraído podría hacernos pensar, las mujeres pierden el interés en el sexo con una pareja a largo plazo más rápido que los hombres, y también reportan tener un indice menor de satisfacción sexual.



Martin argumentó esto el miércoles en un artículo que ella investigó y escribió para The Atlantic llamado “The Bored Sex” [El sexo aburrido]. El artículo menciona un estudio hecho en Reino Unido en 2017 que demuestra que las mujeres tienen menos interés en el sexo cuando han estado en una relación durante más de un año, así como también que las mujeres que viven con su pareja tienden a sentir menos deseo sexual que las mujeres que no lo hacen. Otro estudio publicado en 2012 nos dice que cuanto más dura una relación, más disminuye el deseo sexual de las mujeres, lo cual no es el caso de los hombres. Y, finalmente, los resultados de un estudio hecho en Alemania en 2006 muestran que si bien el 60 por ciento de las mujeres desean tener relaciones sexuales “frecuentes” al comienzo de una relación, en los cuatro años siguientes esta cifra se reduce a menos del 50 por ciento y, después de 20 años de relación, cae a alrededor del 20 por ciento. Por otro lado, la libido de los hombres generalmente permanece estable durante toda la duración de la relación.

“Esto confirma lo que he visto en mis pacientes durante años”, le dijo a VICE Québec François Renaud, sexólogo y psicoterapeuta especializado en cuestiones de deseo, cuando se le preguntó acerca del fenómeno.

“Las mujeres tienden a aburrirse más rápido que los hombres en una relación monógama”, dijo Renaud. “Quieren que haya variedad sexual, mientras que los hombres suelen estar contentos con muy poco. Por lo regular, son las mujeres las que pierden el deseo primero, y en ocasiones incluso sucede bastante rápido”.

Entre las parejas que acuden a él, el sexólogo dice que las mujeres a menudo piensan que su cónyuge tendría problemas para aceptar que ellas son “más sexuales” que ellos. “Para proteger un poco el ego masculino y el papel del hombre como maestro sexual de la mujer, las mujeres adoptan una posición modesta y conservadora”, dijo Renaud. Entonces, la vida sexual de la pareja continúa como siempre, volviéndose cada vez más cómoda, redundante y predecible.

Renaud considera esto como un resultado de la manera en que la sociedad ve y entiende la sexualidad femenina. “Durante mucho tiempo, las mujeres han sido categorizadas como quienes desean menos el sexo, pero, la realidad es que la sexualidad de las mujeres ha sido reprimida y se les ha enseñado a anular su sexualidad, el slut shaming [tildar de prostituta a una mujer que disfruta su sexualidad] es un buen ejemplo de ello”.

El sexólogo señaló que un error que cometen las parejas es pensar que el sexo frecuente es una prueba de satisfacción, como si el solo realizar la actividad fuera garantía de éxito por sí mismo, y como si el mal sexo no existiera entre las parejas heterosexuales monógamas. También está la cuestión de la presión que sienten las parejas. La idea de que es mejor alejarnos de nuestra pareja que enfrentar el rechazo: “La primera vez que tienes sexo con tu pareja, siempre esta presente la ansiedad y el miedo al rechazo. En algún momento, nos sentimos cómodos en la relación y ya no queremos vivir esa inseguridad jamás. El terapeuta sexual trabaja con las parejas para tratar de mantener esa estabilidad y seguridad mientras crea una sensación de exploración entre ellos”.

“A menudo, cuando las parejas me hablan de su sexualidad, les digo: ‘Siento como si se masturbaran uno al otro’, y muchas veces las mujeres me responden: ‘Absolutamente’. Eso es lo que hacemos. Solemos alcanzar el orgasmo, pero sin que realmente haya una relación sexual”.

Una mejor idea, según Renaud, es incorporar la mayor variedad posible en una relación para que así la actividad sexual siga siendo interesante. Para demostrar su punto, compara la vida sexual de una pareja con un parque acuático: “Si siempre te subes a los mismos toboganes, terminas aburriéndote”.

Así que, sigan deslizándose por los toboganes, pero no olviden darle un poco de variedad cada vez.

