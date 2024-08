Así es ser freelance y padre al mismo tiempo

Artículo publicado originalmente por VICE Serbia.

Ser independiente es difícil. Para tener éxito, uno necesita un grado de perseverancia frente al rechazo que la mayoría no tiene. Incluso cuando la única persona que depende de uno es uno mismo, es difícil permanecer motivado en medio de facturas sin pagar y la incertidumbre de no saber cuándo ni dónde vas a encontrar el siguiente trabajo.

Aun así, las cosas se pueden poner mucho más complicadas: para los padres que trabajan como freelance, intentar criar una familia con ingresos esporádicos es un desafío en sí mismo. Claro, tienen horas de trabajo más flexibles para lidiar con emergencias relacionadas con el cuidado de los hijos, pero su ansiedad laboral se multiplica de forma que los hace sentir como si estuvieran siempre trabajando.

Para entender mejor cómo lo logran, les pedí a cinco personas que explicaran lo que es ser freelance y padre al mismo tiempo.

Ivan Velisavljević, dramaturgo

Foto: Ivan.

“Casi no hay ventajas en ser freelance y padre. El trabajo puede agotarse en cualquier momento, así como los ingresos, pero las necesidades de los hijos no se irán a ningún lado. Y no solo siento presión financiera porque mi ingreso no es grande, sino también presión de todos los demás porque proveer para mi familia es mi deber como hombre. Incluso cuando técnicamente uno tiene un poco de tiempo libre para pasarlo con su hijo, siempre está pensando sobre lo que viene después. Se siente como si uno estuviera constantemente en el trabajo”.



Tea Puharić, directora de teatro

Foto: Tea.

“Siempre he visto mi situación precaria como una ventaja; puedo coordinar mi trabajo con las necesidades de mi hijo. Aun así, sin la ayuda de mi madre y de mis suegros, lograría mucho menos social y profesionalmente. He llevado a mi hijo al trabajo muchas veces, y siempre es una experiencia maravillosa.

“Claro que es difícil trabajar y cuidar a un hijo al mismo tiempo. Pero es principalmente la presión financiera la que puede ser difícil de manejar. Fue muy difícil al principio, sin ingresos, cuando todavía estaba en la universidad. En ese momento, mi mamá me ayudó mucho económicamente. Aparte de eso, es agradable no tener que preguntarle a nadie cuándo quiero irme de vacaciones o tener una tarde libre espontánea con mis hijos.

“El dinero no es tan importante como el tiempo con los hijos. Ellos no van a recordar lo que uno les compró, sino que recordarán las cosas divertidas que hicieron juntos mientras crecían. Y crecen rápido”.

Dejana Batalovic, fotógrafa

Foto: Dejana

“Creo que la gente que decide ser independiente adopta una forma de vida determinada, incluso antes de que tengan un hijo. He sido independiente por un tiempo, así que vivir con ingresos irregulares es normal para mí. Pero cuando me di cuenta de que sería una madre, no sabía qué esperar realmente. En el momento, pensé que ser freelance sería genial porque tendría más tiempo para pasar con mi bebé.

“Y claro, eso es un beneficio, pero ser independiente tiene sus desventajas. Por ejemplo, cuando uno vive solo con su pareja, y tiene un mal mes, uno puede escoger vivir de forma más austera. Pero cuando uno tiene un hijo, no se puede hacer eso tan fácilmente; simplemente hay que tener el dinero para ciertas cosas. Así que ahora soy más de los que piensan que mantener un ingreso bajo, pero estable, puede ser más valioso que ser independiente.

“Pero por otra parte, cuando mi hija se enfermaba mucho cuando bebé, yo podía estar junto a ella en el hospital por dos semanas, lo que me hizo sentir agradecida con la flexibilidad de ser freelance. En el momento, simplemente dejé todo lo demás, y estuve ahí para ella. Soy mi propia jefe y solo yo puedo perjudicar mi propio negocio”.

Ivan Stojiljković, director de cine

Foto: Ivan

“Terminé mi maestría un par de meses antes de que naciera mi hijo y hasta ahora estaba comenzando mi carrera profesional. Mi miedo me llevó a aceptar cualquier trabajo que me ofrecieran, incluso esos que realmente no necesitaba; simplemente no sabía cómo decir que no. Pero cuando uno recién comienza, no tiene idea de lo que funcionará y lo que no. Eventualmente, el hecho de tener un hijo me obligó a concentrarme mejor en tomar decisiones más inteligentes frente a la dirección profesional que debía tomar.

“Hubo meses en lo que hice ocho trabajos, mientras lanzaba y escribía propuestas para tener aún más trabajo. La agenda puede ponerse bastante estresante. Por supuesto que han habido veces en las que he tenido que llevar a mi hijo conmigo. Y algunas veces simplemente lo necesito ahí; como cuando tengo una reunión de negocios agendada y no hay nadie que lo cuide. La única forma en que la reunión va a suceder es si tiene lugar en un salón de juegos de niños, para que se mantenga entretenido”.

Jelena Paligorić, diseñadora de vestuario

Foto: Jelana

“Creo que desde el momento que alguien decide qué quiere hacer con su vida, debe ser consciente de lo que significa para su futuro empleo y la posibilidad de tener una familia. Como diseñadora de vestuario, sabía desde un principio que un trabajo estable no era posible. Tuve un corto periodo de estabilidad profesional cuando viví en Singapur con mi familia, pero luego regresé a Belgrado y ahora soy una madre soltera trabajando como independiente.

“Sí siento esa presión como freelance y como madre. No importa cuánto esfuerzo uno ponga en el trabajo y en ser organizado con sus hijos, si no puede encontrar trabajo o no le han pagado a tiempo, entonces uno tiene un problema. Tengo suerte de tener una gran relación con mi exesposo, pero él no vive en Serbia, así que toda la presión organizacional recae en mí. Eso significa que mi ingreso varía de mes a mes.

“Los momentos más difíciles han sido cuando no he sido capaz de encontrar niñera, y he tenido que llevar a mi hijo enfermo al set conmigo. No tengo elección, porque producir películas es costoso, y la producción entera no se puede detener si no estoy ahí. Por supuesto, todo lo que puedo hacer es esperar que mi jefe esté tranquilo con la situación. Aún así, no me siento atrapada como independiente, y creo que es igual de difícil ser organizada cuando se tiene un trabajo estable de tiempo completo. Me gusta cuando sé que no tengo trabajo y puedo pasar todo el día con los niños”.