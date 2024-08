Este hombre se tatuó una camiseta de futbol en su torso

Mauricio dos Anjos quizá sea el fanático del fútbol más grande que hayas conocido. Sí, es posible que conozcas el porcentaje de victorias de tu equipo en los últimos 40 años, o el nombre de cada director que haya llegado a la Premier League, pero ¿te has tatuado el uniforme de tu club en tamaño real? No, no lo has hecho y está bien, porque hacerlo es una decisión de vida muy grande.



El viernes pasado, después de un año de visitas a un estudio de tatuajes, el brasileño de 33 años finalmente terminó de cubrirse el torso con su equipo, las rayas del Flamengo. El tatuaje, que cubre el 40 por ciento de su cuerpo, es una réplica de la edición 2015 de la camiseta del equipo, aunque dos Anjos se salvó de llevar los logos de los patrocinadores. El diseño, que tardó 32 sesiones y más de 90 horas para concluirse, cubre todo el torso y la espalda, desde la cintura hasta el cuello, incluyendo los hombros y los brazos.

Hasta la fecha, se sabe que sólo otro fanático del fútbol hizo algo similar. En 2010, Felipe Alvarez de Colombia se tatuó la camiseta del Atlético Nacional usando sólo tonos verdes, sin ninguna de las rayas blancas de la camiseta. Pero dado que dos Anjos decidió incluir cada raya y forma de la camiseta del Flamengo, parece haber superado a Alvarez.

«Tener el manto sagrado en mi cuerpo es un sueño hecho realidad», dice dos Anjos. Ahora que su tatuaje está completo, ¿qué sigue? ¿Pantalones cortos a juego? ¿Medias? VICE Brasil platicó con él para averiguarlo.

VICE: ¿Qué fue lo que provocó esta decisión?

Mauricio dos Anjos: Siempre quise tener un tatuaje del Flamengo, desde que me hice fan siendo niño. A mi padre no le gustaban los tatuajes, pero cuando cumplí los 18 años pude convencerlo, así que me hice un buitre (la mascota del equipo) y el escudo del equipo en mis bíceps. El año pasado, decidí hacerme un tatuaje de la camiseta, diseño que quería tener desde tiempo. Pero pensé que sería demasiado caro: entre 10,000 reales brasileños (53,400 pesos mexicanos) y 15,000 reales (8,000 pesos). Así que elegí algo más pequeño que cubriera sólo una parte de mi hombro y pecho. El artista pidió 800 reales (4,200 pesos), pero mientras platicábamos me dijo que me haría todo el jersey sin costo adicional, sólo a cambio de la exposición.

¿Cuáles fueron los toques finales que hiciste en la última sesión de la semana pasada?

Solo unas pocas rayas en mi hombro derecho. El diseño es tan grande que algunas partes deberán retocarse en pocas semanas. Se suponía que todo el proceso tardaría de cuatro a cinco meses, pero hubo algunos problemas.

¿Qué tipo de problemas?

Decidí conseguir un nuevo artista en octubre, cuando tenía hecho un 30 por ciento del trabajo. Tuve problemas personales con el primero, aunque ahora estamos bien. Durante dos meses después de esa decisión, ahorré dinero para poder pagarle a otro artista, pero luego un amigo me llamó para ofrecerme pagar el resto. Para ese momento, incluso había vendido mi motocicleta intentando conseguir el dinero.

Mauricio en un partido del Flamengo.

¿Tienes otro tatuaje?

Tengo uno dedicado a mi hija mayor: su huella, con su nombre y fecha de nacimiento. Estaba en mi espalda, pero el tatuaje del jersey lo cubrió, así que volveré a hacerlo en otro lado. Sin embargo, el buitre se quedará junto a la manga. Tomando en cuenta que está relacionado con el Flamengo, nunca lo cubriría.

¿Qué parte del tatuaje duele más?

Mucha gente me dijo que sentiría mucho dolor en las costillas y las axilas. Las costillas dolían, pero la columna vertebral fue lo peor, simplemente terrible. Mi cuello y estómago me dolían bastante, también, pero el resto bien.

Honestamente, ¿te arrepentiste de haber empezado esto en algún momento?

Créeme, nunca sentí arrepentimiento.

Mauricio con la leyenda del futbol brasileño Zico.

¿Qué dice la gente cuando lo ven?

La gente me pregunta si no me parece extraño que siempre use una camisa Flamengo. Y no, la verdad no me lo parece. Para mí es normal. Pero parece que a ninguna persona le desagrada en verdad mi tatuaje.

¿Qué pasa con tu esposa? ¿Ella no se quejó?

Cuando le dije, ella reaccionó: «Detente, ¿estás loco? No lo hagas». Pero luego nos sentamos y conversamos. Ella pensó que la gente me molestaría, diría cosas a mis espaldas o pelearía conmigo por el tatuaje. Y le preocupaba que mi familia se enojara. Mi esposa también es fan del Flamengo, pero no está tan loca como yo. Al final lo aceptó.

¿Qué piensan tus hijos? ¿Entienden lo que has hecho?

Tengo unos gemelos de tres años y una hija de cinco. La más grande lo entiende, ella sabe que es un tatuaje. Y algunos de sus amigos han dicho que me han visto en internet. Cada vez que llegaba a casa con el tatuaje envuelto en plástico, mis gemelos me preguntaban si estaba herido, así que tenía que explicarles. Pero como siempre estoy sin camisa cerca de ellos, ya no les resulta extraño.

Vi en tu página de Facebook que has podido conocer a algunos de tus ídolos por el tatuaje, ¿verdad?

Conocí a Zico, exjugador del Flamingo, en Río de Janeiro en diciembre del año pasado. Él se sorprendió y lo tocó para asegurarse de que no estaba pintado. Le pedí que firmara mi piel y luego tatué su firma. También conocí a los ex jugadores del Flamengo Rondinelli y Ronaldo Angelim en Santa Catarina. A ellos les pareció genial.

¿Todavía usas jerseys del Flamengo ahora que tienes uno permanente?

Sí, al menos dos veces por semana. Siempre estoy sin camisa en casa, pero cuando estoy afuera no puedo estar así: un tatuaje nuevo no debe exponerse al sol.

¿Qué sigue? ¿Te tatuarás el resto del uniforme?

La gente siempre me pregunta eso: hazte un tatuaje de los shorts, las calcetas o la chaqueta. Me puedo hacer otro tatuaje relacionado con el Flamengo, tal vez en la pierna o el brazo. Pero nada tan grande como esto.



Este artículo fue publicado originalmente por VICE Brasil.