Kevin Spacey será eliminado de su última película

El pasado miércoles, el director Ridley Scott anunció que Kevin Spacey fue descartado por completo de la película biográfica del caso Getty, All the Money in the World, y que las escenas del controversial actor serán vueltas a grabar con un nuevo actor, según el Hollywood Reporter.

La decisión de borrar las escenas de Spacey y llamar una vez más al equipo y al elenco para una nueva grabación desesperada no tiene precedentes; especialmente ya que la película sigue programada para estrenarse en cines el próximo mes.

El actor Christopher Plummer tomará el papel de Spacey como magnate del petróleo J. Paul Getty. Los coprotagonistas de la película Mark Wahlberg y Michelle Williams también tendrán que volver a filmar sus escenas. Según el reportero Borys Kit del Hollywood Reporter, se suponía que Plummer había sido la opción original de Scott para el papel de Getty, pero el estudio «quería un nombre más grande» como Spacey.

Según informes, Spacey trabajó en la película durante ocho días, y en muchas de sus escenas sólo participaba él. Sin embargo, no está claro si Scott planea volver a filmar con Plummer todo lo rodado o si planea editar con gráficos por computadora a Plummer en las escenas existentes. Como sea, el tiempo es extremadamente limitado como para tener todo listo para el lanzamiento de la película el 22 de diciembre.

Un trailer de All the Money in the World donde aparece Spacey fue publicado y la película estaba programada para estrenarse en el AFI Fest este fin de semana, pero fue retirada a raíz del número creciente de acusaciones de abuso sexual de Spacey. El miércoles, una expresentadora de noticias se pronunció en contra del actor acusándolo de haber atacado sexualmente a su hijo de 18 años en 2016.

Netflix también expulsó al deshonrado actor de la temporada final de House of Cards y archivó su biografía fílmica de Gore Vidal, misma que ya se encontraba en postproducción. El destino de Billionaire Boys Club, otra película de Spacey que terminaron de grabar antes de que comenzaran las noticias de abuso sexual, sigue en el aire, pero parece que es más probable que veamos a Kevin James participar en House of Cards que a Kevin Spacey protagonizando otra película en Hollywood.