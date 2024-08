La gente nos contó sobre sus peores lesiones relacionadas con drogas

Artículo publicado originalmente por VICE Reino Unido. Leer en inglés.

Es un hecho universalmente aceptado que si bien las drogas pueden ser increíblemente divertidas, también pueden ser increíblemente peligrosas, y hacen que digas y hagas cosas muy estúpidas. El espectro de estupideces va desde enviarle mensajes de texto a tu ex hasta pensar que puedes volar, pero en algún punto intermedio está «sufrir una horrenda lesión autoinfligida».

Hablé con algunas personas que se han causado varios grados de dolor o alguna deformidad de por vida mientras estaban bajo la influencia de narcóticos.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD: Obviamente, todo el uso de drogas detallado a continuación es muy estúpido e irresponsable. Para obtener algunos consejos sobre el uso responsable de drogas, lea la serie editorial Guía para detectar (y actuar) cuando se te está yendo la mano con las drogas o consulta Apoye. No castigue.

JESSIE, 28

Me jodí por completo la cara al caer boca abajo durante un rave en un túnel en Glasgow. Había ingerido aproximadamente un gramo de MD, combinado con mucho vino Cava y vodka, y terminé rompiendo mis placas labiales y mis dientes al punto de que la parte posterior de ellos tocó mi paladar y las raíces se rompieron

. Simplemente me rompí la boca. Fui a trabajar al día siguiente porque todavía estaba muy drogado y no me había dado cuenta de lo que había pasado, ni me había molestado en mirarme en el espejo. Trabajaba en una horrible cafetería y me hicieron lavar los platos toda la mañana porque me veía como Genesis P-Orridge, pero luego me encontraron vomitando en el lavaplatos y mi gerente decidió llevarme al doctor. Recuerdo bien que sonaba «Better Off Alone» en la sala de espera.

Las raíces de mis dientes están muertas, así que básicamente son una bomba de tiempo. Los doctores dijeron: «Mañana, en cinco años o tal vez en diez, sentirás un dolor extremo y tus dientes se volverán negros». Hice llorar a mi ortodoncista porque me había hecho dos operaciones, extraído diez dientes y había usado brakets por años, y luego fui y me jodí la boca, estropeándolo todo.

GAVIN, 23

Me jodí la espalda tratando de hacer un death drop con la canción «Nice for what» de Drake mientras estaba bajo el influjo de la cocaína. Ni siquiera me gusta mucho la canción, pero por algún motivo, después de consumir media bolsa de coca, decidí que era imperativo que hiciera un death drop perfecto en la parte de «watch the breakdown». Como no tengo absolutamente ninguna experiencia haciendo ese paso, me puse a ver RuPaul’s Drag Race sin parar, y luego esencialmente me azoté en el piso de la casa de mi amiga mientras le gritaba que regresara la canción en YouTube para llegar a la parte correcta. Recuerdo, estando aún bajo los efectos de la cocaína, tener la vaga idea de sentir dolor al día siguiente, pero pensé que sería por las drogas y no porque me había pasado la tarde golpeando mi espalda contra el piso hasta el punto de que ahora me duele incluso al levantarme. Y ya ha pasado un mes.

TOM, 30

Vivía en Norwich y cumplía con la rutina estándar de un guerrero, trabajaba durante la semana y luego, el fin de semana, bebía cerveza y consumía cocaína hasta morir, o al menos hasta que el bajón se sentía brutal. Una noche, mi amigo y yo volvíamos completamente borrachos del club cuando vimos que los contenedores de comida de Tesco estaban abiertos y decidimos echar un vistazo. Me las arreglé para tomar unas piezas de pan y algunas donas; fui decente. Mientras regresábamos a casa tambaleándonos con los brazos llenos de pan, mi amigo dijo algo realmente divertido y me reí con tanta fuerza que caí hacia atrás y de cabeza por encima de una pared muy alta.

Realmente no recuerdo haber caído, sólo recuerdo un ruido blanco en mis oídos y haberme sentado en el suelo con pan a mi alrededor, hasta que los gritos de mis compañeros impregnaron mi cabeza y me di cuenta de que debía haberme caído. Me levanté y caminamos de regreso a casa, pero la parte trasera de mi cabeza estaba prácticamente abierta, según mi amigo, así que entró en pánico y llamó una ambulancia. Llegué al hospital y me dieron como ocho puntadas en la parte posterior de la cabeza. Todavía tengo la cicatriz hoy en día.

MAYA, 26

Estaba en la fiesta del cumpleaños número 18 de una amiga en un salón de la comunidad. En realidad, era un evento bastante civilizado, con la familia de la cumpleañera ahí, pero yo tenía un pequeño problema de drogas, así que me escabullía junto con mi novio de entonces para consumir ketamina en los baños a intervalos regulares. En algún momento más tarde esa noche, mi novio y yo decidimos participar en una carrera en la que tenía que cargarme sobre su espalda. Como era de esperar, no salió bien, y mi novio se resbaló, causando que yo saliera volando de sus hombros y cayera sobre mi clavícula y mi brazo izquierdo.

Odio la atención, así que les dije a todos que no pasaba nada y que estaba bien, y seguí divirtiéndome hasta el final de la fiesta. No fue hasta que el efecto de la ketamina desapareció y traté de meterme a la cama que me di cuenta de cuánto dolor sentía: literalmente me llevó 15 minutos pasar de estar sentada a poder acostarme. Me desperté a la mañana siguiente y le grité a mi madre hasta que me llevó al doctor, donde descubrí que me había hecho un esguince de clavícula y brazo. Pasé el siguiente mes con cabestrillo.

DANNY, 23

Había consumido mucha ketamina y sidra en el club nocturno Printworks y me caí golpeándome la cara contra el suelo. Mis dientes se rompieron. Me llevaron al servicio médico en ambulancia, ahí sentada empecé a sacar trozos de mis dientes de entre mi piel. Mis dientes solo están astillados, pero me los tendrán que extraer en algún momento porque ya están muertos. Voy a tener implantes dentales a los 23.