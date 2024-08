Mark Hamill interpretó un segundo personaje en ‘The Last Jedi’

Los fanáticos tienen muchos sentimientos encontrados con respecto a Star Wars: The Last Jedi, particularmente con respecto a una controvertida escena en un casino interestelar lleno de traficantes de armas súper ricos. Uno de esos traficantes indignantemente ricos es parecido a un Gremlin y está tan ebrio que confunde al amado droide con forma de pelota de fútbol, BB-8, con una máquina tragamonedas. Es un poco triste, en realidad, pero provoca una gran carcajada en la audiencia. Ese borracho Rumplestiltskin, según dice Nerdist en una entrevista con el supervisor de efectos visuales especiales Ben Morris, se llama Dobbu Scay, y fue interpretado en secreto por el mismo Luke Skywalker, Mark Hamill.

En los años transcurridos entre The Return of the Jedi y el regreso de Hamill a una galaxia muy, muy lejana, el hijo favorito de Star Wars se hizo de un nombre por mérito propio como un sorprendente actor de doblaje. Fuera de la icónica ópera espacial de George Lucas, cuenta con unos 300 créditos, el más famoso es el escalofriante Joker en Batman: The Animated Series. Nerdist informa también que Hamill le pidió al director Rian Johnson un poco más de tiempo para ejercitar su voz y así demostrar sus dotes actorales en la secuela.

Videos by VICE

Relacionados: ‘Star Wars: The Last Jedi’ logró redimir a las precuelas

«Mark acudió a Rian [Johnson]», dice Morris. «Mark ha hecho muchísimas voces de personajes de juegos de computadora, pero nunca había tenido la oportunidad [de hacer un mo-cap]. Entonces, dijo: ‘Quiero que me pongan las marcas. Quiero hacer eso del mo-cap’». Johnson accedió, creando a la extraña criatura extraterrestre que el Stormtrooper reformado Finn y la ingeniera de la Resistencia Rose encontraron en el planeta Canto Bight parecido a Las Vegas.

Star Wars: The Last Jedi. De izquierda a derecha: Rose (Kelly Marie Tran) y Finn (John Boyega). Foto: David James. ©2017 Lucasfilm Ltd. Todos los derechos reservados.

La escena de Hamill incluyó la construcción de un BB-8 gigante con estructura de alambre en el estudio de sonido Industrial Light and Magic de Londres con el fin de transformarlo en un tipo de banquero con tamaño de perro pug. «Creo que Mark se la pasó increíble», le dice Morris a Nerdist. «Y tomamos eso como base para las ideas del desarrollo de su personaje».

Relacionados: Lo que siempre quisiste saber sobre los Stormtroopers

Dobbu Scay es sólo uno de los muchos, muchos cameos —32, según el conteo de Vanity Fair— que hay en Star Wars: The Last Jedi, entre los que se encuentran Joseph Gordon-Levitt, el colaborador anterior de Johnson; los príncipes británicos William y Harry; Warwick Davis; muchos de los alumnos de Game of Thrones; Edgar Wrighte, director de Shawn of the Dead, Ellie Goulding; y el perro de Carrie Fisher, Gary, a quien puedes ver en el extremo izquierdo de la imagen de arriba.