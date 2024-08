Mira a esta mesera derribar a un pervertido que la manoseó

Que te digan guarradas cuando vas caminando y que te manoseen es una experiencia diaria para millones de mujeres cis, así como para personas trans y no binarias. Y a pesar de que nos encantaría canalizar a nuestra Jessica Jones interior y poner en su lugar a algún acosador callejero, la mayoría de nosotras estamos obligadas a sufrir en silencio; tomar el asunto en tus manos no es una opción cuando podría poner en peligro tu seguridad. Y hay muy pocos recursos para combatir este problema en una sociedad que regularmente no presta atención a estas ofensas y mucho menos las graba.

Sin embargo, el mes pasado se hizo justicia en Savannah, Georgia, cuando un hombre de Florida fue arrestado por manosear a una mesera que sólo trataba de hacer su trabajo. En un video publicado en Reddit, Emelia Holden, de 21 años, decidió tomar represalias contra el pervertido: lo jaló de la camisa y lo arrojó al suelo momentos después de que él le agarrara el trasero.

“Ni siquiera pensé, solo reaccioné”, le dijo a PEOPLE. “No sé cómo reaccioné de la manera en que lo hice. Nunca había hecho eso antes”.

El altercado fue capturado en las cámaras de seguridad y los usuarios de Reddit intervinieron con su apoyo, votando el comentario “Entonces ella es una servidora… de la justicia”. Cuando el sujeto estaba en el suelo, Holden se le acercó: “Lo miré y le dije: ‘¡No me toques, hijo de puta!’”, contó a PEOPLE.

Según Buzzfeed News, Ryan Cherwinski, de 31 años, fue puesto bajo custodia el 30 de junio y fue acusado de agresión sexual luego del incidente, pero fue liberado de la cárcel unos días después bajo una fianza de 2,500 dólares. El hecho de que fuera arrestado es una victoria importante: gracias a las cámaras, esta mujer pudo defenderse y asegurarse de que este hombre asqueroso fuera arrestado.

“El tipo afirmó que sólo estaba tratando de quitarme del camino, y dijo ‘Oh, apenas te toqué’. Una vez que la policía vio el video, inmediatamente lo arrestaron. No había duda de que lo hizo”, puntualizó Holden.

En un mundo donde el acoso es rutina, es satisfactorio ver a hombres como Cherwinski enfrentar las consecuencias de sus acciones. Y gracias a la viralidad del video, es de esperar que aquellos que de alguna manera consideraron aceptable el acoso se vean obligados a considerar si su comportamiento idiota justifica una cita con las autoridades. ¿O tal vez podrían comenzar a ver a las mujeres como personas?

“Me alegro de que otras mujeres puedan ver esto y sepan que pueden defenderse por sí mismas”, agregó. “También tienes derecho a ponerte lo que quieras sin tener que preocuparte de que te manoseen”.

