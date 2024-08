El partido del Mundial que engendró una teoría de conspiración

Artículo publicado originalmente por VICE Reino Unido. Leer en inglés.

La idea de mantener la política fuera del futbol nunca ha sido más absurda que en el contexto de la Copa Mundial de 1978. Argentina había sido elegida como la nación anfitriona en 1966, durante un período de relativa calma, a pesar de los intermitentes golpes militares y el derrocamiento de frágiles gobiernos civiles. Sin embargo, para cuando el torneo estaba próximo, la situación había cambiado drásticamente.



Jorge Rafael Videla, quien había llegado al poder en Argentina a través de un golpe de estado dos años antes, necesitaba desesperadamente una buena noticia. Su dictadura dio inicio a la etapa más violenta de la «Guerra Sucia» del país, durante la cual los escuadrones de la muerte de la derecha y el ejército argentino asesinaron a decenas de miles de personas con el pretexto de luchar contra las guerrillas marxistas.

En realidad, las víctimas y los desaparecidos incluían sindicalistas, estudiantes, periodistas, artistas, clérigos, trabajadores e intelectuales argentinos, entre otros (básicamente, cualquier persona que el ejército considerara indeseable desde el punto de vista ideológico). La «Guerra Sucia» dejó en ruinas la imagen y la reputación nacional de Argentina, y las organizaciones de derechos humanos en el exterior acusaron a la junta militar de Videla de violaciones generalizadas que incluían tortura, ejecuciones extrajudiciales y terror estatal.

A medida que los desaparecidos se convertían rápidamente en una causa célebre en Occidente, y se pronunciaban llamados enérgicos para llevar a cabo un boicot en varios países, estaba claro que la Copa del Mundo podría tener un enorme valor propagandístico para la junta militar y Videla, aunque solo si Argentina salía victoriosa.

Entonces, cuando la progresión de Argentina a las rondas eliminatorias se redujo a un partido crucial contra Perú, los espectadores tuvieron a bien pensar que la junta pudiera estar inmiscuida en el juego. Luego, Argentina —que necesitaba ganar por cuatro goles claros para pasar de la segunda fase de grupos a la final, a expensas de Brasil— ganó 6-0 con una facilidad casi increíble. Dirigidos por el socialista Cesar Luis Menotti, y presumiendo a un equipo de vagabundos de pelo largo de los años 70, dirigidos por el legendario Mario Kempes, los Albiceleste eran una buena escuadra, pero seguramente no tan buena. Perú había sido un equipo competente durante gran parte del torneo, incluso si no tenían esperanzas de progresar en esta etapa, mientras que el mayor margen de victoria previo de Argentina había sido una victoria 2-0 contra Polonia.

Jorge Rafael Videla felicitando a la Selección Argentina por su victoria. Foto: INTERFOTO / Alamy Stock Photo

Ya existía controversia sobre el partido: Argentina inició después que Brasil, por lo tanto era consciente del resultado exacto necesario. Fue entonces que las teorías de conspiración comenzaron en serio. Resultó que Videla y el exsecretario de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger —una intimidante combinación de hombres con enormes cantidades de sangre en sus manos— habían visitado el vestuario peruano antes del inicio, supuestamente para hablar sobre el espíritu fraternal del futbol y las expectativas del público argentino. ¿Eran estos tópicos políticos o mensajes codificados? Desde entonces, Kissinger ha afirmado que no recuerda haber ingresado al vestuario peruano.

Con Perú perdiendo 2-0 en el descanso, el misterio se agudizó en torno a la sustitución del mediocampista José Velásquez —uno de los mejores jugadores de Perú— a comienzos de la segunda mitad. Veláquez quedó desconcertado por la decisión: en declaraciones a Channel 4 News en 2012, Velásquez dijo: «Sí, fuimos presionados [para perder el juego]. ¿Qué tipo de presión? Presión del gobierno, del gobierno a los administradores del equipo, de los administradores a los entrenadores».

A principios de este año, Velásquez fue aún más lejos en una entrevista con la tienda peruana Trome, al afirmar que seis jugadores fueron comprados antes del partido. Esto fue negado con vehemencia por los acusados, aunque algunos ex compañeros de equipo han apoyado a Velásquez al afirmar que no todo estaba bien con el equipo. En ese momento, se hizo hincapié en que el portero del Perú, Ramón Quiroga, de hecho nació en Rosario, Argentina, y fue peruano naturalizado. Fue nombrado por Velásquez como uno de los jugadores que se había vendido, aunque desde entonces se informó que Quiroga está demandando a su ex compañero de equipo por difamación.

Otras teorías de conspiración que se han discutido a lo largo de los años señalan: que Argentina envió un cargamento masivo de granos a Perú y descongeló más de 50 millones de dólares de activos peruanos a cambio del resultado; que los árbitros habían favorecido a Argentina; y que las anfetaminas habían impulsado la inverosímil victoria y, de hecho, todo el torneo de Argentina.

En 2012, el ex senador y disidente peruano Genaro Ledesma afirmó que bajo la Operación Cóndor —una campaña de violencia brutal coordinada entre las dictaduras de derecha de Sudamérica contra los supuestos simpatizantes de izquierda—, Perú envió a 13 de sus ciudadanos a Argentina como prisioneros, donde fueron torturados y obligados a firmar confesiones falsas. Según Ledesma, Videla solo aceptó a los 13 peruanos bajo acuerdo de que Perú permitió que la selección argentina triunfara.

Cabe aclarar que ninguna de estas teorías ha sido respaldada con evidencia concreta y, en lo que parece reflejar la opinión de la mayoría de sus compañeros de equipo, el ex mediocampista argentino Ossie Ardiles dijo recientemente al Daily Mail: «Mientras más me entero, más me convenzo de que no sucedió nada malo».

Passarella, el capitán de Argentina, sosteniendo el trofeo de la Copa del Mundo tras ganar la final. Foto: Trinity Mirror / Mirrorpix / Alamy Stock Photo

Como es sabido, Argentina avanzó a la final, donde vencieron a Holanda 3-1 y levantaron la Copa del Mundo por primera vez. Al final de un torneo que Videla había bautizado como la «Copa Mundial de la Paz», los argentinos parecían unidos en su efusión de orgullo nacional, y la junta había logrado la victoria propagandística que estaba buscando.

Si bien Videla solo duró como dictador hasta 1981 —el gobierno militar finalmente colapsó bajo Leopoldo Galtieri un año después de la derrota en la Guerra de las Malvinas—, que Argentina ganara el torneo permitió que la junta continuara sus abusos contra los derechos humanos bajo una estela de popularidad. En una entrevista años más tarde, el mediocampista Ricky Villa admitió: «No hay duda de que fuimos utilizados políticamente».



Entonces, ¿acaso la mayoría de los fans del futbol argentino están de acuerdo tácitamente en que el partido contra Perú estuvo sujeto a la interferencia del gobierno? No según Peter Coates, un escritor de futbol con sede en Buenos Aires y el hombre detrás del sitio web de noticias de futbol Golazo Argentino.

«A pesar de los informes de que Videla y Henry Kissinger habían visitado el camerino peruano antes del partido y las afirmaciones de que el gobierno argentino envió granos y armas y liberó activos peruanos congelados, aún no se acepta que el resultado estuviera arreglado», me cuenta por correo electrónico. «Ciertamente, los jugadores argentinos no se adhieren a los rumores, teniendo en cuenta que Perú comenzó mucho mejor el partido, golpeando el poste y su arquero haciendo varias atajadas. No fue la actuación de un equipo que estuviera buscando perder por cuatro goles… [pero] si Argentina hubiera estado del otro lado de ese resultado, tal vez las actitudes serían diferentes».

La verdad es que, con tantas teorías de conspiración alrededor del partido, es poco probable que lleguemos a conocer la magnitud de los intentos de la junta para influir en el resultado. Lo que sí sabemos, sin embargo, es que no todos los miembros de ese equipo ganador de la Copa Mundial se sienten cómodos con el triunfo de Argentina. Leopoldo Luque, el ex delantero de la albiceleste que anotó cuatro goles en el transcurso del torneo, habló muchos años después sobre cómo veía la Copa Mundial de 1978 en retrospectiva.

«Con lo que sé ahora, no puedo decir que estoy orgulloso de mi victoria», dijo. «Pero no me di cuenta, la mayoría de nosotros no lo hicimos. Simplemente jugamos al futbol».

