El trailer de la película de terror «Suspiria» de Luca Guadagnino te dará escalofríos

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos. Leer en inglés.

La Suspiria original de 1977, sobre una bailarina que descubre algunas verdades espeluznantes sobre su compañía de danza, es un referente del cine italiano de terror. Es inquietante, surrealista, y de alguna manera logra hacer que los brillantes colores primarios parezcan absolutamente terroríficos. Además, toda la película está musicalizada por una banda progresista llamada Goblin, cuyo ritmo caleidoscópico y estridente suena como algo que escucharías para asegurarte de tener un pésimo viaje con hongos.

La película es uno de esos clásicos singulares que probablemente nunca deberían tener un remake, pero el director de Call Me by Your Name, Luca Guadagnino, se las arregló para hacer una nueva versión. Afortunadamente, por lo que podemos ver en el tráiler completamente escalofriante que se estrenó el lunes, parece que la nueva Suspiria podría ser ese tipo de extraña nueva versión que realmente logra llenar los peculiares y ensangrentados zapatos de la original.

Guadagnino estrenó un clip de su película en CinemaCon el abril pasado, y el público quedó tan traumatizado que casi vomitó durante la película, la cual involucró a una bailarina siendo descuartizada y convertida sistemáticamente en una pila de huesos, sangre y orina. «Es una de las cosas más enfermas que he visto en #CinemaCon», tuiteó Steven Weintraub del sitio de entretenimiento Collider. «A punto de vomitar la ensalada de quínoa que me acabo de comer», escribió Brent Lang de Variety.

El trailer que se estrenó este lunes no contiene nada tan grotesco o gráfico como eso, pero aún así logra capturar un estado de ánimo que te garantiza ponerte los nervios de punta. Guadagnino optó por ni siquiera intentar recrear la icónica paleta de colores de la versión de 1977. Las tomas en el trailer son mudas, frías y claustrofóbicas, al tiempo que mantienen la atmósfera inquietante de la versión original. También plantean muchas preguntas: ¿por qué la cara de esa chica está cubierta de gusanos? ¿Por qué alguien guarda esa foto Polaroid borrosa? Y eso de la toma final es definitivamente una costilla humana, ¿cierto?

La versión de Suspiria de Guadagnino es protagonizada por Dakota Johnson, Tilda Swinton y Chloe Grace Moretz, con Thom Yorke de Radiohead asumiendo en esta ocasión los deberes de la banda sonora que antes estuvieron a cargo de Goblin. Se estrenará en cines el 2 de noviembre a través de Amazon Studios, así que tendremos que esperar hasta entonces para ver qué tan enferma es esta versión. Sólo trata de no comer demasiado antes de verla.

