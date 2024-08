Diez preguntas que siempre has querido hacer a un futbolista profesional

Víctor Vázquez tiene 30 años y ha sido uno de los integrantes de la famosa «generación del 87» del F.C. Barcelona junto a Piqué, Cesc o el mismísimo Messi. Le llamaban “gitano” y siempre se picaba con Leo para ver quién marcaba más goles. Ese equipo de adolescentes es y será siempre el “Dream Team” de las canteras.

Una lesión a los 21 años le mantuvo más de un año de baja después de ser el «10» del Barça B de Guardiola y jugar con el primer equipo varios encuentros. Tras hacer las delicias de los culés regalando decenas de goles, pases y regates durante 14 temporadas, emigró al fútbol belga para recalar en las filas del Club Brujas, donde terminó siendo Balón de Oro de esa liga bajo el apodo de «The Magican«. Ahora, tras un fugaz y desafortunado paso por el Cruz Azul de México, maravilla a Estados Unidos y Canadá defendiendo el escudo del flamante campeón de la MLS: el Toronto F.C.

Víctor es también uno de mis mejores amigos y hoy me he sentado con él para hacerle todas esas preguntas que te rondan sobre la realidad de los futbolistas profesionales. Ya sabes, el fútbol en España va más allá de lo deportivo.

Víctor ha ganado los tres títulos de la MLS con el Toronto F.C. Foto vía Reuters por USA Today Sports

VICE: Hola, Víctor. La gran mayoría de niños de este país quieren ser futbolistas. ¿Has tenido una vida tan fácil como la gente piensa?

Víctor Vázquez: Creo que no, pero sí que tienes muchos privilegios. Por ejemplo, que no tienes que trabajar 8 horas o más al día. En cambio, te sacrificas en la vida social. Tienes que cuidarte más porque dependes de tu cuerpo, no ves a tus amigos siempre que quieres al estar fuera o viajas constantemente sin tener tiempo para ver las ciudades donde vas, aunque está claro que hay más privilegios que inconvenientes.

¿Crees que cobráis demasiado por chutar una pelota?

Sí, porque si lo comparas con la gente normal o un doctor que salva vidas, es un dineral. El fútbol es el show más grande del mundo y mueve muchísimo dinero y de ahí que los sueldos sean tan altos, pero si lo piensas fríamente cobramos demasiado. Asimismo, hay otros deportes, como el automovilismo o la NBA, en los que con menos entrenos se gana tres veces más.

El tema del dinero en el fútbol se nota incluso cuando no eres profesional. Por ejemplo, yo con 16 años estaba ganando 1.800 €. Imagínate. Te puedes gastar 200 € en una cena o ayudar a tus padres económicamente. Aunque también es muy peligroso, porque hay muchos jóvenes promesa que se pierden por el camino. Es una edad delicada.

Por cierto. Quería comentar que el deporte femenino está muy mal pagado. La mayoría de jugadoras de primera división no pueden vivir del fútbol, en cambio, todos los jugadores de primera viven de ello. Hacemos lo mismo y hay muchísima diferencia entre sexos. Es injusto.

¿Cómo era ser la estrella junto a Messi en las categorías inferiores del Barça?

Yo no me veía como estrella. Era un gran jugador que marcaba la diferencia, pero nunca me he visto como el mejor de esa generación, como han comentado algunos. Sobre todo, disfrutaba de mis compañeros que me hacían mejor. Messi, Piqué, Cesc… Intenté aprender lo máximo durante 14 años en la cantera del Barça porque te abre todas las puertas del mundo.

La fiesta y la farándula envuelven el mundillo. ¿Has ido de empalme a entrenar o has visto a algún compañero hacerlo?



(Risas) Algún caso habrá.

¿Os interesa algo más que no sea el fútbol? Se os tacha de ser un colectivo, digamos, con pocas preocupaciones intelectuales.

Hay una gran mayoría de futbolistas que sí que se preocupan de otras cosas, pero también hay otros muchos futbolistas que no. Solo les interesa el fútbol porque es fácil. Luego no saben nada más de cultura general porque dentro de esa burbuja no hace falta.

¿Se liga tanto como dicen? Hay futbolistas a los que siguiendo los cánones de belleza consideramos como poco agraciados que están saliendo con modelos, por ejemplo.

Creo que sí. Suena mal, pero hay mucho interés por los futbolistas por parte de las chicas. Pero no es solo en el fútbol. En el mundo del deporte, por lo general, pasa lo mismo.

¿Por qué muchos futbolistas se arruinan a los pocos años de colgar las botas? ¿Qué os espera cuando dejáis el fútbol?

Mientras estás en activo, tienes mucho dinero. Si estás soltero, todavía puede ser peor porque gastas más en cenas, viajes, fiesta, coches y demás. Si no has ganado tanta pasta como para invertir bien, te ves con 35 años, con tu carrera terminada y sin ahorros para seguir viviendo. En ese momento te tienes que poner a trabajar porque seguramente ya tienes una familia que mantener. Para la sociedad eres joven, pero muchas veces no tienes estudios ni experiencia laboral. Lo más difícil, creo, es la bajada del nivel de vida después de disfrutar del lujo.

Esto me lleva a la siguiente pregunta porque futbolista es sinónimo de lujo y opulencia. ¿Has sido consciente de la crisis económica?

Yo sí, aunque depende de la persona. La empatía, tu familia, tus amigos… Mi familia ha sido muy humilde y he ayudado en casa desde que gano dinero. Ahora, por ejemplo, veo a mi padre que se acaba de jubilar con una pensión de mierda y pienso: “España está horrible”. Creo que los futbolistas podrían donar un 1 por ciento de su sueldo para que todo pueda ir mejor.

¿Has tenido a algún compañero homosexual o conoces a algún futbolista que lo sea?

Que yo sepa, no.

¿Sufrís trastornos de ansiedad por la presión y el estrés?

Sí, en mi caso, un par. Uno cuando me lesioné la rodilla que me dejó en el dique seco durante 14 meses. Justo había debutado poco antes con el primer equipo y vi como que mi carrera se iba a pique. El posoperatorio fue muy malo y me dijeron que podría no volver a jugar más. Le eché valor y lo saqué adelante hasta el día de hoy.

La otra fue en México, donde tuvimos muy malas experiencias en la vida personal por temas de seguridad. Tengo un hijo y ver que su vida podía estar en peligro me acongojaba. Por suerte pudimos irnos de allí. Es la única mala experiencia en 12 años de profesional.

Además de eso, en partidos importantes, finales o competiciones son momentos de gran presión donde no estás acostumbrado y todo el mundo espera que hagas un gran papel, que por eso cobras tanto.