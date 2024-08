Fotos del VIDA, el festival en el bosque que da la bienvenida al verano

Que hay vida más allá de los festivales barceloneses lo sabemos los urbanitas de la ciudad condal, y por eso este fin de semana nos hemos instalado en campings cercanos a Vilanova i la Geltrú para disfrutar de un festival en el bosque, con hormigas, paja, y baños portátiles en los que hay papel.



El VIDA celebraba en esta edición sus cinco años de vida y hasta La Masia d’en Cabanyes nos fuimos para comprobar eso que dicen de que es un festival mágico, familiar y en el que se percibe la brisa que llega del mar. Cuatro días después y más allá del cartel, es innegable que la experiencia de escuchar música en directo en medio de la naturaleza es la mejor manera de dar la bienvenida al mes de Julio.

El VIDA arrancó lloviendo y con una primera jornada rendida a Calexico y a Los Planetas. Tras ellos, y ya sin prisas y a plena luz, el viernes nos dejamos caer por los diferentes escenarios. Idas y venidas entre cuevas y barcos y la gran explanada, dónde los niños haciendo castillos de tierra se mezclaban con adultos que tragaban mucho polvo.

Destacados nombres como Franz Ferdinand, St. Vincent, Iron & Wine, Curtis Harding, Nick Mulvey y Joe Crepúsculo compartieron cartel con They Might Be Giants, Albert Pla, Núria Graham o los nueve jóvenes de Amsterdam Jungle By Night.

Los valencianos de La Plata, el grupo que hizo la mejor canción del 2017, y Medalla consiguieron llevar al VIDA la belleza del pogo. Ese caos absoluto en el que terminas magullándote y torciéndote partes de tu cuerpo que no sabías que existían.

Y los gallegos Esteban y Manuel dieron el toque tropical cuando nos pusieron a bailar a ritmo de verbena de verano en un concierto que muchos de los presentes no olvidaremos jamás.

Marc Rodriguez también estuvo por allí y entre chapuzones en la piscina del camping, barbacoas con amigos y conciertos, estas fueron las personas y los momentos que más le inspiraron. Quien sabe si algún año lo veremos subido al escenario, de momento fue nuestro fotógrafo en un festival en el bosque que nada tiene que envidiar a la amplia oferta de festivales en España.

