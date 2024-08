Mira el video de “Te Guste”, la nueva canción de Bad Bunny y Jennifer Lopez

El trap se apoderó de mainstream, punto.

Para una muestra más: “Te Guste”, la canción de la semana y del fin de semana, y que se convierte en otro junte más para la historia, esta vez de la mano de Bad Bunny, el conejo malo del trap latino, y Jennifer Lopez, nuestra eterna reina del pop.

Videos by VICE

A pesar del error de ortografía en el nombre –cabe recordar el “Ay Vamos” de J Balvin–, el tema llena de ondas caribeñas el ambiente y se convierte en un gancho fijo de cualquier discoteca en donde suene. Entre hi-hats muy rápidos y secuencias tropicales, el conejo malo alza su ego y le dice a JLo, “baby no te hagas, yo sé que te gusté / me miraste y te busqué”. Sin embargo, la diva del Bronx le responde: “Deja ya de hablar, no quiero que seas otro con el mismo cuento / todos siempre creen que son expertos, vamo’ a ver si lo que dice es cierto”.

Si quieres ver el video de “Te Guste”, lleno de playa, estilo retro y mucho sol, míralo al inicio de la nota.

Sigue a Noisey en Facebook.