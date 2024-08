Vimos a A.CHAL con sus abuelos en Lollapalooza Chile 2019

La mamá de A.CHAL sonríe cuando ve que su hijo se acerca a la primera fila del Aldea Verde Stage para regalar rosas blancas antes de cantar su hit “La Dueña“. Presumiendo una camiseta negra con la foto de A.CHAL, que dice Festival Lollapalooza 2019 Chile en la parte delantera y A.CHAL 000000 en la trasera, cuenta: “Yo creí siempre en él. Desde (que era) muy pequeño yo creí”.

Alejandro Salazar Pezo nació en Lima en mayo de 1989. Cuando tenía dos años, junto a su familia tuvo que emigrar al barrio de Queens, en Nueva York. A los doce, rodeado tanto de gringos como de inmigrantes latinos, empezó a rapear. “Él de pequeño escuchaba rock y cumbia, como mi esposo, que le gusta el rock y la cumbia. Pero después, en Queens, descubrió el rap”, recuerda Freis Pezo.

El papá de A.CHAL se une a la conversación mientras en el Aldea Verde Stage suena “Cuánto“, un single de A.CHAL que en la versión de estudio tiene como colaborador a A$AP Nast, del colectivo A$AP Mob. “Alejandro de pequeño siempre estaba bailando y cantando, entreteniendo a la familia. Y yo le decía: ¡Cállate, pe, ponte a estudiar!, jajajá”, recuerda César Salazar.

Videos by VICE

Con cuatro discos a sus espaldas –Ballroom Riots (EP, 2013); Welcome to GAZI (LP, 2016); On Gaz (LP, 2017); EXOTIGAZ (EP, 2018)– mezclando sicodélicamente R&B y cumbia sobre beats de trap y dembow, el sonido de A.CHAL es de lo más fresco que se puede encontrar hoy en la música urbana. Bicultural y bilingüe, actualmente viviendo en Los Ángeles, pero manteniendo reales sus raíces peruanas, su proporción de inglés y español varía de canción a canción. “Siempre sus raíces han estado en Perú”, dice su papá. Declarado fan de Ozuna, Anuel, J Balvin, Héctor Lavoe, Carlos Santana y Antony Santos, ha trabajado con productores como Tainy y Rvssian y en marzo pasado firmó con Epic Records, un sello de Sony Music, la misma disquera que cuenta entre sus filas a Travis Scott y 21 Savage.

Mientras la familia Salazar-Pezo observa el show, acaso sin darse cuenta, el papá de A.CHAL adelanta dos nuevas colaboraciones.

A.CHAL en Lollapalooza Chile 2019. Foto por Carlos Molina.

NOISEY: Su hijo ha grabado con artistas internacionales: 2 Chainz, A$AP Nast, Nicky Jam, Darrel, C. Tangana…

César (papá de A.CHAL): Ha grabado con todos, con todos. Con Jennifer Lopez, con… y ahora va a hacer una con J. Balvin…

A.CHAL se pegó — tuvo harto éxito— el año pasado.

Creo que se lo merece porque es un hombre que trabaja 25 horas diarias. Y cada poro de su ser respira música.

¿Acostumbran a ver en familia los shows de A.CHAL?

Esta vez, porque estaba cerca, toda la familia que estaba en Perú venimos acá. Pero sí: somos una familia muy unida.

La familia Salazar-Pezo, apoyando a A.CHAL. Foto por el autor.



Freis, sentada junto a su marido, sus suegros y sus sobrinos, agrega en un español que no es perfecto: “Cuando se trabaja duro, se puede llegar. Se necesita trabajo duro y sacrificio, pero sí se puede llegar”.

NOISEY: ¿Qué le parece la presentación de su hijo en Lollapalooza?

Freis [mamá de A.CHAL]: Buenísima. Mucha gente apoyándole, porque él primera vez que viene a Chile. En otros sitios es conocido, pero aquí primera vez que viene, a Chile.

A.CHAL en Lollapalooza Chile. Foto por Carlos Molina.

De pantalones y botas de cuero negro, combinadas con una camiseta sin mangas de color neón verde y con un tag que dice GAZI, A.CHAL se mueve sobre el escenario como un ranchero trap sacado de otro tiempo. Yolanda, su abuela, lo observa sentada.



NOISEY: ¿Qué le parece la música de su nieto?

Yolanda [abuela de A.CHAL]: Buena, magnífica.

¿Le gusta el estilo?

No estoy al tanto de cómo se llama, pero…

Es casi indescifrable. Pero podría definirse como trap.

¿Trop?

Sí. Su nieto tiene hartos seguidores que lo apoyan. Muchos están coreando las canciones.

Sí…

¿Hay alguna canción que le guste a usted?

Clarooo.

¿Cuál?

¿De las qué ha cantado?

Sí, sí.

La trop (trap).

Jeje… ¿Quién la acompaña hoy día? Su marido, sus nietos, ¿quiénes más?

Tías de Alejandro, primos, el hermano (Steve). Algunos viajaron desde Trujillo y otros desde Boston.



El Aldea Verde, un escenario ubicado casi cayéndose del Parque O’Higgins, es el único cien por ciento sustentable de Lollapalooza Chile. Ocupa 40 paneles solares que utilizan energía natural para alimentar audio, luces y pantalla. Sobre ese escenario, oculta con una capucha, está la española Rosalía, que sigue el show de A.CHAL desde la mesa de sonido. Steve, hermano de A.CHAL, flexea y le mete conversa.

Rosalía en Lollapalooza Chile. Foto por Carlos Molina.

NOISEY: ¿Sabía que Rosalía está viendo el show de su sobrino?

Raquel [tía de A.CHAL]: ¿Quién?

La Rosalía.

¿Quién es la Rosalía?

La que dice “¡tra!, ¡tra!”

¿Ah?

¿Me da miedo cuando sales sonriendo pa’ la calle?

…

El público de Lollapalooza Chile viendo a A.CHAL. Foto por Carlos Molina.

Una vez terminado el show de A.CHAL, la familia Salazar-Pezo es rodeada por fans que comienzan a gritar ¡A.CHAL, A CHAL, A.CHAL! El patriarca de los Salazar (Alejandro, 97 años), sentado en una silla que mira al escenario, levanta las manos y dice: “¡Yo soy el abuelo del cantante!”

NOISEY: ¿Qué le parece la música que hace su nieto?

Alejandro (abuelo de A.CHAL): Es muy linda. Hoy la gente la estuvo cantando.

A.CHAL firmando autógrafos. Foto por el autor.

A.CHAL se acerca a la reja para que sus seguidores puedan tomarse fotos con él. En su cuello luce un chal típico de Perú, en tonos verdes, los mismos que caracterizan la estética neón de su propuesta audiovisual.

¿Qué van a hacer ahora que se acabó el show?

Freis: Nosotros tenemos una parrillada en casa, con papitas, carne asada, para su banda y su gente que vino [a Lollapalooza].

César: Vamos a ir celebrar. Tenemos un post pari.

¿El pisco es chileno o peruano?

César: Son cosas secundarias…Yo creo que son cosas tontas. Yo creo que los dos pueblos nos queremos, nos amamos, y buscar tonterías así no vale la pena. Estamos para unir, no para separar.

Por supuesto. Y la música de su hijo lo logra.

Sí, pe.