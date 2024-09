Visité el ‘primer’ café de gatos del mundo

Adentro de Cat Flower Garden. Todas las fotos del autor.

Los cafés de gatos son un éxito en la actualidad. Popularizados en Taiwan, se propagaron como fuego en Japón y Europa y ahora están acercándose a los Estados Unidos. Los clientes pueden tomar un capuchino, mientras están sentados junto a un gato. ¿Qué más se puede querer?

Cat Flower Garden

en Taipei ha existido durante 18 años y comúnmente se le llama el primer café de gatos del mundo. Ubicada justo en la estación Zhishan, en el distrito de Shilin, la tienda está poblada actualmente por 15 felinos, dos perros y un ave. Hay una tarifa mínima de consumo para alejar a los vagos, los clientes son en su mayoría turistas de Taiwan y Japón. Los gatos pueden subirse a las mesas y a las personas y hay bocadillos a la venta para los animales (si a uno le gusta estar rodeado por un montón de felinos esponjosos peleando por un pedazo de pescado seco). Si se quedan solos, es probable que los gatos duerman tendidos en una silla o acurrucados en un rincón. Despertarán cuando la comida los llame, pero generalmente, al grupo en conjunto parece gustarle las siestas.

El menú de Cat Flower Garden ofrece una combinación de infusiones de fruta, café y ocasionalmente postres. Hay pasteles y galletas –incluso galletas en forma de gato recién horneadas–. La decoración es profundamente rosa; desborda ternura. Un extra: las estanterías están llenas de libros sobre gatos.

Como respuesta a mi pregunta, un gerente me dice que los cafés de gatos han existido desde mucho antes de que Cat Flower Garden se hubiera construído. Otro miembro del personal lo reprende rápidamente, quien se presenta como una de las dueñas del negocio familiar. Ella se sentó conmigo y me respondió un par de preguntas.

No fuimos los primeros del mundo en tener gatos en un café, pero fuimos los primeros en ser publicados por los medios a una escala masiva. Así obtuvimos el título.

Nuestra familia siempre quiso a los gatos. Los salvábamos de las calles; mi mamá se enfurecía. Queríamos abrir un café y pensamos que convertirlo en un café de gatos lo distinguiría del resto. Al principio, sólo teníamos cinco gatos.

¿Cómo era el negocio hace 18 años?Horrible. Nadie venía. El punto de inflexión fue cuando un canal de televisión vino y realizó un reportaje sobre nosotros.

Cat Flower Garden tiene un par de perros también.

¿Cómo se sienten con la profusión de cafés de gatos en el mundo que hay ahora?Es interesante ver lo que la gente está haciendo con el concepto. Algunos tienen sólo uno o dos gatos en un café de gatos. Eso, me parece un poco extraño. He escuchado que en algunos cafés de Hong Kong ni siquiera se permite tocar a los gatos. Creo que lo que nos distingue es que no regalamos a nuestros gatos, ni los compramos. Todos nuestros gatos son callejeros o nos los regalaron amigos. Estamos muy apegados a los gatitos, porque los hemos criamos desde que eran pequeños. Y, personalmente, creo que es traumático para los gatos mudarse de un lugar a otro.

¿Crees que algún día se extiendan?No, ya hay muchos cafés de gatos en Taipei. Creo que al menos hay una docena. Tenemos una buena marca y queremos mantenerla pequeña.

Lo más que hemos tenido fueron 20. Ahora tenemos 15.

¿Cuál es tu favorito?Ja,ja. Es una fold escocés, nació en 2004 y nos la regaló un cliente que sólo la había tenido durante una semana. No la quería, porque es demasiado cariñosa. Los fold escoceses son propensos a las enfermedades genéticas, pero realmente me gusta. Tiene una cara extremadamente redonda, que es una característica que los japoneses aman.

Huahua, un gato inglés.

Parece que este concepto es muy popular entre los japoneses.Sí, ocasionalmente, recibimos a dueños de cafés en potencia de Japón que vienen a hacernos preguntas. Supongo que es porque la cultura de los gatos es muy fuerte allá. Los japoneses realmente malcrían a sus gatos. Tenemos a un antiguo cliente japonés que viene a Taipei una vez cada tres meses. Ha sido nuestro cliente por casi una década. Cada vez que viene, trae comida para gatos japonesa. La adoran.

Tracy Zhang alimenta a uno de los gatos residente.

Es mucho pescado seco. Es muy saludable y bastante rica. Estos gatos se malcrían por ella. Por eso sus pelajes están tan brillantes. Ahora vendemos algunos de los bocadillos en nuestra tienda.

No, no beben el té o el café. Los hemos entrenado. Algunos han aparecido en comerciales. Pero les encanta el glaseado y ocasionalmente toman un poco del pastel de algún cliente.

Gracias por hablar conmigo.