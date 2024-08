Concluyó la huelga de actores de voz, Ashly Burch regresará a ‘Life is Strange’

Max Caulfield y Chloe Price se reunirán (probablemente) por última vez a principios del próximo año, y será especial por un par de razones. El reencuentro celebrará el regreso de la actriz de voz Ashly Burch, quien repetirá su papel como Chloe. Hannah Telle, la voz de Max, también estará de regreso como parte del episodio de la precuela ambientada en una época donde Max y Chloe eran muy jóvenes.

Square Enix anunció la sorpresiva noticia el día de ayer por medio de un video.

Existe un episodio más en Life Is Strange: Before de Storm, la precuela del juego original. Ha sido un juego difícil de disfrutar porque su desarrollo coincidió con la reciente huelga de los actores de voz, cuya presencia evitó que Burch repitiera su celebrado papel como Price. En lugar de espera a que la huelga concluyera, Square Enix decidió darle vuelta a la página con una actriz de voz diferente y ajena al sindicato.

«Me uno a la tristeza que se siente cuando te das cuenta que Ashley Burch no hace la voz de Chloe», comentó el creativo principal, Zak Garris, en una entrevista realizada en el E3 a principios de año. «A todos no pasó. Nos partió el corazón. Amamos lo que hizo en el primer juego. La huelga es muy complicada y de verdad nos puso un gran desafío en pleno proceso de desarrollo, lo cual nos obligó a tomar una difícil situación. Inclusive contemplamos la idea no de hacer el juego».

En septiembre se alcanzó un acuerdo para terminar la huelga, lo que permitió el regreso de Chloe. Los beneficios del paro fueron limitados —nuevos bonos por sesiones extra de grabación, nuevos requisitos en cuestión de confidencialidad y transparencia en el manejo de proyectos, entre otros— pero se consideraron un importante paso.

Cuando Danielle escribió sobre el segundo y sólido episodio del juego, destacó la influencia que tuvo en ella las políticas exteriores mientras intentaba disfrutar la historia:

«Escribo sobre el juego porque significa mucho para mí, como mujer queer, presenciar este nivel de representación. Soy fan de las series, y creo que Before The Storm es un juego más sólido que el primero, uno de mis favoritos de 2015. Pero duele verlo en este contexto: es un juego cuyos desarrolladores contrataron a personas indiferentes a la huelga y debilitaron la solidaridad del sindicato para contar su historia. Un juego inclusivo y sensible a una comunidad que suele ser marginada o ignorada también contiene el veneno del interés propio por encima de la justicia económica y la decencia laboral».

En un mundo justo, Square Enix habría esperado hasta que terminara la huelga y habría apoyado a las personas que hicieron de Life Is Strange un éxito, en lugar de dejarlos solos. Pero una vez concluida la huelga y con el futuro de Max y Chloe en duda es bueno saber que ellos —los personajes, los fans, y actores de voz— por fin tendrán una conclusión.