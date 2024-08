Este mod es un dedo medio al ‘Battlefront II’ de EA

Las razones para crear una nueva versión de un juego o mod varían de diseñador en diseñador. Para algunos, es una manera de formar parte del desarrollo de un juego, aunque no es su trabajo. Para otros, es sólo un medio para expresar su creatividad. Para James “Destauch” Hourigan, el modding se convirtió en una forma de protesta. Hasta esta semana, Hourigan nunca había hecho un mod. Pero el ferviente fanático de Star Wars, indignado por la manera en que Electronic Arts manejó Star Wars: Battlefront II, estaba harto.

Y por tanto, surgió “Darth Vader in Pink» (Darth Vader rosa). Es común para los modders hacer pequeñas alteraciones en el color en los modelos del juego en cuestión. En ese sentido, Darth Vader rosa no es nada especial. Pero en este caso, el contexto importa. La página Nexus Mods para el Darth Vader rosa está casi en blanco. Además de mostrar otra versión blanca de Vader y las instrucciones de instalación, sólo tiene una cita:



«Darth Vader blanco quizá no tenga sentido frente al negro. Sin mencionar que probablemente no quieras un Darth Vader rosa. Sin ofender al rosa, pero no me parece que esté bien en el canon». – Blake Jorgensen

Este comentario, pronunciado mientras EA fallaba en comprender qué tan gravemente había arruinado el lanzamiento del juego más importante del 2017, surgió del director financiero de EA para GamesIndustry.biz. Cuando le preguntaron por qué EA había permitido que las cajas de loot en Battlefront II alteraran el conteo de daños del jugador, en lugar de restringirse a cuestiones estéticas, Jorgensen argumentó que la compañía estaba limitada por las posibles consecuencias a la franquicia de Star Wars; como por ejemplo, hacer un un Vader rosa.

Hourigan, como muchos otros fans, no lo creyó. Battlefront II no viene con herramientas para diseñar y la compañía EA tampoco apoya el modding de ninguna manera significativa. No se supone que los jugadores usen mods, cosméticos o no, mientras están en línea; pero no existen reportes de jugadores bloqueados por jugar un poco con los diseños tampoco. Si esto cambiará cuando EA introduzca su propia versión de los elementos en Battlefront II sigue sin quedar claro.

(Probablemente sí cambie.)

Hourigan dice que podrás descargar al Vader blanco en cualquier momento. Ambos funcionan como protesta humorística contra la decisión de EA de hacer un juego que el mismo Hourigan sigue jugando a pesar de las reservas sobre su monetización. Para saber por qué sigue jugando Battlefront II, lo que significa el movimiento mod como protesta y más, hablé con Hourigan, especialista en comunicación en la Valdosta State University de Georgia.

Waypoint: ¿Cuál es tu historia con Star Wars?

James “Destauch” Hourigan: aunque Star Wars sólo es una saga de películas, ha tenido un gran impacto en mí. El universo Star Wars era un lugar al que solía escapar cuando quería tomarme un descanso de la vida. Vi los esfuerzos heroicos de Luke Skywalker y lo apoyé, observé la caída de Anakin Skywalker y me lamenté. Fueron experiencias teatrales geniales que en verdad te hacían creer que estabas ahí, como si el lugar fuera real. Esta sensación aplica a juegos como Knights of the Old Republic y Republic Commando también. Y ver cómo este universo se mancha a través de la ideología monetaria de EA, no sólo me molestó, sino que le arrebató algo de magia a Star Wars. Así que tenía que hacer algo.

¿Eso fue lo que te provocó hacer un Vader rosa para Battlefront II?

Hourigan: el mod del Darth Vader rosa fue creado como una protesta inocente por los comentarios de Blake Jorgensen acerca de por qué no hay cajas de loot cosméticas en el juego. Utilizó el viejo argumento de que si añadían desbloqueos cosméticos, habría Darth Vaders rosas corriendo por ahí y eso romperían el canon.

Pero honestamente, aún si añadieran un Darth Vader rosa, estoy seguro de que la gente lo preferiría a las falsas Star Cards que tenemos ahora. Esas cajas de loot son un verdadero problema, porque desbalancean el juego, y aunque eliminaron la opción de pagar por ellas, existen planes de reactivar esa modalidad. La idea de pagar por tener cierta ventaja sobre los demás, especialmente en un método tan aleatorio como las cajas de loot, en verdad me da asco.

Crear un mod de protesta es una forma de mandar una señal. ¿Por qué te molestó este comentario?

Hourigan: me molestó, porque Star Wars es un universo expansivo muy rico con muchas opciones. Incluso si les importara el canon (lo cual no es cierto, sólo lo usan como excusa para defender su sistema fallido), podrían tener tantos vestuarios fieles al canon. Diseños que podrían pagar por el contenido descargable gratis que planean lanzar, sin tener esas Star Cards arruinando el juego.

¿Sigues jugando Battlefront II? ¿Los cambios a las cajas de loot fueron suficiente para mantenerte interesado?

Hourigan: sigo jugando Battlefront II, pero casi siempre en PC para tener mi Darth Vader fashion. Los cambios hechos no tuvieron nada que ver con mi interés continuo en el juego. Honestamente, no han sido suficiente. Seguimos teniendo un sistema de equipos horrible y acciones repetitivas (o grind) para desbloquear cajas de loot. Sólo porque no debas pagar por ellas, no significa que no desbalanceen el juego.

La verdad es que me quedé, porque soy un fan de Star Wars y con el monopolio de EA sobre a marca, significa que no tengo la opción de jugar otra cosa. Es una verdadera lástima que Disney confiara el desarrollo del juego de Star Wars a una compañía que desprotege tanto al consumidor.

Dices que EA tiene una «ideología monetaria». ¿No todos los fabricantes son así?

Hourigan: no soy tan ignorante como para pensar que no todos son así, claro que lo son. Lo que quiero decir es que debe haber balance entre favorecer al consumidor y hacer dinero. Por ejemplo, Microsoft: su sistema de requisición en Halo 5 genera mucho dinero, pero sólo son cosméticos y no afectan la experiencia del juego. Todo lo que pido de EA es que entreguen un método que les genere dinero y no rompa el ritmo de juego.

¿Hay algo que EA pueda hacer para arreglar el juego o ya es insalvable para ti?

Hourigan: el juego en sí, su núcleo, es muy divertido, sólo que se vuelve increíblemente molesto cuando tienes que usar estas Star Cards. Ofrecen una gran ventaja al usuario. Imagínate que en el tenis alguien tuviera una tarjeta que les permitiera correr más rápido, es igual. El juego podría arreglarse si retiraran las Star Cards y las reemplazaran con un sistema cosmético, al igual que Overwatch.

¿No podrías simplemente… no haber comprado el juego?

Hourigan: bueno, en la consola un amigo y yo compartimos una copia del juego. Esto no estaba en la versión de prueba, no conocíamos los problemas en ese entonces. Cuando vi todos los mods cosméticos en PC, me tentó a comprar el juego en la plataforma. Ahora paso más tiempo diseñando mods que jugando.

Finalmente, ¿qué opinas de The Last Jedi?

Hourigan: oh, vaya. Para mí, es una película por sí misma. The Last Jedi es una buena película con inconsistencias narrativas menores. Pero como episodio de Star Wars, es una decepción llena de contradicciones masivas a las leyes establecidas en el universo de Star Wars. O sea, ¿en serio a me vas a decir que ninguna de esas naves tiene escudos? ¿La Fuerza es poderosa en Rey aunque no tiene linaje? ¿La República no tiene milicia establecida? Son estas cosas las que me molestan. Detalles que quizá pasan desapercibidos para el espectador promedio. Y también Canto Bight fue algo complicado.

Sigue a Patrick en Twitter. Si tienes un consejo o alguna historia, mándale un mail: patrick.klepek@vice.com.