Weezer regresa a las listas de popularidad en casi una década, con su versión de «África» de Toto

El éxito de #weezercoverafrica, movimiento iniciado en redes por el héroe @WeezerAfrica (cuyo objetivo era conseguir que Weezer hiciera un cover a «África» de Toto), es una prueba de que Internet hace que sucedan cosas buenas sin necesariamente guardar motivos ocultos (incluso si la versión como tal es medio guanga). La existencia de ese cover también ha demostrado el hechizo eterno que tiene este clásico del yatch-rock: es el primer éxito en casi diez años para los sufridos muchachos de Weezer.

Según Billboard, el cover de «África» de Weezer llegó al número 89 del Hot 100. No es mucho si lo comparas con el éxito que obtuvo «Beverly Hills» en 2005, conquistando el top 10, pero es algo. La última aparición de la banda en el Hot 100 fue con la jamera «(If You’re Wondering If I Want You To) I Want You To» del Raditude de 2009. Han lanzado cuatro álbumes de estudio desde entonces, y ninguno de los sencillos incluidos ranqueó en listas. ¿Qué a nadie le gustó «Memories»? ¿»King of the World»? Sé que Weezer no es lo que era antes, pero esas canciones están bien. Internet solo ama más a Toto; y es perfectamente entendible.

La mente maestra detrás de Weezer, Rivers Cuomo, ha estado tuiteando misteriosamente sobre el lanzamiento del próximo álbum de la banda titulado Black Album, que puede o no salir hoy.

https://twitter.com/RiversCuomo/status/1005340848328978432

https://twitter.com/RiversCuomo/status/1006340811431309317

¿Aparecerá el cover de «Africa» en el tracklist para darle un empujoncito a los streams del disco? Peores cosas han pasado.

