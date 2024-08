Woo! Yeah!: Breaks encima de breaks

La carrera de James Brown corre a lo largo de seis décadas del siglo pasado y abarca géneros como doo-wop, soul, funk y rock. Desde luego, la industria se ha encargado de empaquetar la extensa carrera de Brown bajo un solo género, que es el funk, pues sin duda en esos ritmos sus aportaciones fueron indispensables. La influencia de su sonido y estilo se puede reconocer en músicos como Fela Kuti, Prince, Michael Jackson e indudablemente en el hip-hop durante el esplendor de la producción basada en sampleos.

Una de las características más reconocibles del sonido que Brown podía lograr con su banda eran los ritmos profundos e hipnóticos. James podía cantar, bailar y dirigir a su banda todo al mismo tiempo. Existen cientos de videos donde aparece Brown dando indicaciones a su banda/orquesta. En varias de sus grabaciones escuchamos al padrino del soul dando instrucciones a sus músicos y esas misma voces han sido sampleadas y forman parte de la mitología del hip hop. Esa característica de liderazgo dentro y fuera del escenario fue heredada a genios como Prince y MJ, de quienes también existe suficiente material grabado para confirmar estas prácticas.

Pero lograr esos ritmos profundos e infecciosos requería una férrea disciplina dentro de la banda: Brown instauró un sistema de multas para los integrantes y staff en el que eran penalizados en caso de llegar tarde o de cometer errores durante ensayos y presentaciones en vivo: no ibas a joder con el ritmo de James. Trabajar para Brown era duro, pero evidentemente tenía sus recompensas: una buena cantidad de músicos de la banda de James Brown fueron exitosos grabando y desempeñándose en otros proyectos debajo y fuera de la amplia sombrilla de JB.

A lo largo de los años pasaron por las bandas de Brown nombres como: Bootsy Collins, Marva Whitney, Bobby Byrd, Bernard Purdie, Maceo Parker, Clyde Stubblefield y Tammi Terrell, entre muchos otros que, como estos, formaron parte indispensable de la obra de Brown. Collins, Parker y Byrd son nombres que están grabados en los bloques de granito que se utilizaron para la fundación de la casa que construyó el funk, y que es una casa en la que también vivimos nosotros.

Brown, como simultáneamente lo estaba haciendo George Clinton y años después Prince, trabajaba en proyectos paralelos de miembros de su banda como productor empleando músicos de su grupúsculo y alimentando ese sonido basado en grooves profundos. Uno de los proyectos paralelos más exitosos de James Brown es el de Lyn Collins.

Lyn formaba parte de la familia de músicos de James Brown a principios de los setenta y poseía una poderosa voz motivo por el cual el padrino del soul decidió que debía grabar un disco para su sello People Records, que por esos años era donde se editaban las producciones que Brown hacía para miembros de su banda.

La versión original del álbum Think (About It) fue lanzada en agosto de 1972 producido por James Brown y con el apoyo de los JBs. El álbum tiene todo el sonido funk/soul de Brown y está integrado por composiciones de él mismo y versiones de rolas como “Ain’t No Sunshine” de Bill Withers, “Never Gonna Give You Up” de Gamble y Huff y “Reach Out For Me” de Burt Bacharach.

De todas las canciones incluidas, la que ha pasado a la historia por la cantidad de veces que ha sido sampleada es la que le da título al álbum y que es con la que abre la cara A “Think (About It)”. La canción está basada en uno de esos ritmos profundos e hipnóticos de los JBs que acompañan a Lyn. La letra escrita por Brown habla acerca de una pareja dentro del marco heteropatriarcal en el cual el personaje masculino sale de noche para volver al otro día con la expectativa de que lo están esperando: esa mierda tiene que parar.

El tema también es, dentro del amplio catálogo de las producciones de Brown, de los más sampleados. Si revisamos el oráculo podemos confirmar que “Think (About It)” ha sido utilizada ¡más de dos mil veces! La porción que más se ha utilizado es un break de batería de Jabo Starks que aparece por primera vez al 1:22 segundos y una segunda vez al 2:02 segundos. La diferencia entre ambos breaks es que durante el primero se pueden apreciar las voces de Bobby Byrd y James Brown con un ‘Woo!’ y un ‘Yeah!’ respectivamente.

El break de batería limpio, que aparece al 2:02 segundos, es una de las piedras angulares para la construcción de drum n’ bass y sus subgéneros asociados, una vez que hubiera sido popularizado durante los noventa en el hip hop americano. Por otro lado el ‘Woo! Yeah!’ que también aparece a los 1:22 segundos es un sampleo clave para géneros como el House y el New Jack Swing (además del hip hop) de los noventa y la base para el que muchos consideran el más grande sencillo de hip hop en la historia, “It Takes Two” de Rob Base & DJ E-Z Rock. Pero la lista es increíblemente amplia, y no comienza con “It Takes Two”. En realidad, la magnitud de la lista se debe en buena medida a que otros pasajes de la canción han sido reutilizados, pero los dos mencionados en este texto son los más populares e importantes en la historia de la música popular.

Si revisamos la lista de actos que han sampleado el himno inmortal de Lyn Collins, encontramos nombres como: 2 Unlimited (eurodance), Jamie XX, Nicky Minaj, Katy Perry, Madonna, y Hot Chip… La lista es larga y abarca distintos géneros, tres décadas y distintas partes del tema.

Sin duda “Think (About It)” es una de las piezas dentro del vasto catálogo de James Brown más influyentes en la música popular de nuestra era y está allá arriba junto a “Funky Drummer” como uno de los bastiones de la música producida con música previamente grabada y empaquetada para su consumo masivo.

