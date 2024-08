Wu-Tang Clan grabó un Tiny Desk Concert para recordarte por qué son los putos amos

Si aún no has visto el nuevo documental de Wu-Tang Clan, For the Children: 25 Years of Enter the Wu-Tang (36 Chambers), entonces deja de leer inmediatamente este artículo y dile a tu jefe que yo te di permiso para tomarte 20 minutos para que puedas verlo de una vez. Dale, te espero.

¿Ya? ¿Lo viste? Ahora que has hecho la tarea, ya podemos hablar sobre el Tiny Desk de Wu-Tang, recién salido del horno esta mañana. A diferencia de la mayoría de sets de NPR, no hay una delineación definida entre las canciones elegidas. Literalmente, son 20 minutos de Raekwon, Cappadonna, Masta Killa, Inspectah Deck, U-God y Young Dirty Bastard (el hijo de ODB) rodando a la par de una fina mezcla de joyas del pasado Wu. The Green Project los respalda con un ensamble de cuerdas, mientras Young Dirty Bastard se roba el show saltando sobre el escritorio y perdiendo la cabeza por completo. Mira la sesión directamente en NPR, o en el siguiente link:



Este artículo fue publicado originalmente en Noisey US.

