Ya viene el remake de ‘Clarissa lo explica todo’

La nostalgia de la televisión de los noventa sigue impregnando la cultura pop. La fabulosa Rocko’s Modern Life tendrá un nuevo especial de una hora y Boy Meets World se convirtió en Girl Meets World en 2014. Ahora, Clarissa lo explica todo regresará. The Hollywood Reporter informó el viernes por la mañana que Melissa Joan Hart volverá a interpretar a Clarissa Darling, esta vez como la matriarca de su propia familia. Este concepto ha funcionado bien para otros remakes de shows de televisión clásicos: evidentemente, la peculiar Raven Baxter de That’s So Raven también es una madre extravagante en Raven’s House.

Melissa Joan Hart obviamente está emocionada por interpretar a la famosa sabelotodo con la que todos se relacionaban. «Creo que Clarissa terminó de una manera que podría ser explorada de nuevo, porque en realidad no tuvo un final, solo se terminó», le dijo a Hollywood Reporter en una entrevista anterior. La vida posterior a la adolescencia de Clarissa ha sido un punto único de exploración para Mitchell Kriegman, el creador del espectáculo. Se imaginó cómo sería la vida de Clarissa a los veintitantos años en la novela de 2015, Things I Can not Explain. En ella vemos a Clarissa luchar como periodista viviendo en la ciudad de Nueva York.

Tiene sentido que canales como Nickelodeon y Disney Channel apelen a los recuerdos de la infancia de los millenials. Muy pronto, los shows de principios de los 2000 comenzarán a recibir la justicia que merecen. Apoyamos 100 por ciento el regreso de Zoey 101 a nuestras pantallas.

