El Yams Day 2018 demostró que el legado de A$AP va mucho más allá de Harlem

A$AP Rocky preguntó a la multitud: «¿Dónde está el slam, nigga?» El público comenzó a hacer olas como un maremoto a petición de Rocky, quebrándose en diferentes escenas. El tipo frente a mí saltó como nunca en su vida. Tenía poca consciencia del espacio personal, así que me apoyé en su espalda para decirle, no verbalmente, que mantuviera la locura de su lado. La playera del chico mostraba una foto borrosa en blanco y negro del líder fallecido de A$AP Mob, A$AP Yams. La fecha decía 18 de enero de 2016, un año después de su muerte, para el concierto inaugural significaba celebrar el legado de Yams. Le dijo a sus amigos que ésta era la tercera vez que asistía al Yams Day, nunca se perdía uno. En este momento, me quedó claro lo que Yams significaba para la gente. El New York Expo Center, infiltrado en el Bronx, cuenta con 10 acres para demostrar que Yams vive más allá de su corto tiempo en la Tierra.

El legado que Yams fue capaz de consolidar con su creación pródiga, A$AP Mob, maduraría póstumamente. Fue pionero de un colectivo de hip-hop neoyorquino con miembros que no temían fusionar la alta costura con elementos de la cultura del rock. Antes del Mob, los raperos de Harlem forrados con pieles y chaquetas de Pelle Pelle y hacer slam con los fans no eran algo normal. Yams llevó el viejo modelo de los colectivos de hip-hop con mejor reputación de Nueva York y lo combinó con un rap inclusivo nunca antes visto. Su solo alcance ayudó a impulsar la cultura “weirdo” (de los raros), como Rocky la llamó en el Expo Center; una cultura que está claramente presente en la estética marginal que impulsa el rap de SoundCloud.

El escenario fue el paisaje arquetípico de Nueva York. Montaron una AWGE Bodega y una licorería en el fondo del escenario adornadas con graffitis personalizados, incluyendo uno que decía «Yammy Gang». Y un retrato animado de Yam colgaba de la parte superior del escenario, sus ojos miraban fijamente a la multitud como si quisiera entrar en acción.

Había una energía que se prolongaba a través de las presentaciones. Retch y Aston Matthews tomaron el escenario con un vigor que hacía parecer que su amigo estaba animando al público junto con ellos. Esa sensación fue intensificada cuando Lil Yachty llegó, agitando sus características trenzas rojas en «Ice Tray», presentando la canción con la frase «yo me meto con todo el mundo, excepto Joe Budden». El rapero de Atlanta trajo a $ki Mask the Slump God, y los dos sacudieron el escenario, reuniendo suficiente energía para conjurar la presencia de Yams. 6ix9ine, el rapero de Brooklyn que utiliza la fórmula creada por A$AP, unió ambas esencias, dividiendo el escenario durante su performance con «Gummo». Justo al final del playlist, Yachty inició el slam con «Minnesota» en recuerdo de Yams, un hombre a quien no tuvo la oportunidad de conocer.

La actuación de Yachty es un sentimiento que no había contemplado mucho antes de entrar al New York Expo Center. El escenario estaba lleno de artistas que nunca habían experimentado el éxito popular antes de que Yams muriese en enero de 2015. La presencia de Playboi Carti, PNB Rock, Nav, junto con Yachty demuestran que el sonido sin fronteras ni género de Yams y todo el A$AP Mob va más allá de los confines de Harlem, haciendo evolucionar mucho más la escena rapera moderna de Nueva York que Yams vislumbraba en 2011 cuando intentaban despegar la carrera de Rocky.

«Yams fue un referente para los raros, todos los hijos de puta marginados, los junkies, todos los niggas que no saben qué quieren ser, pero saben que son algo. Es el sueño que nació con Yams”, dijo. “La cultura va más allá de las fronteras, el color y toda esa mierda. Va más allá de la etnicidad y la nacionalidad. La inspiración es inspiración. Quiero que todos los niggas nos vean como el Steve Jobs negro. Queremos innovar, queremos sobrepasar los límites. Pero a la chingada todo eso, pónganse pendejos esta noche».

El escenario estaba demasiado lleno y desde el público era difícil saber quién era quién. «Aprecio que nos apoyen y respeto, pero tienen que largarse del escenario», dijo el DJ. A las personas en el escenario se les pidió que bajaran, pero nadie se movió. El espectáculo se detuvo, y no pasó mucho tiempo antes de que la audiencia gritara: «Lárguense del escenario». Rocky apareció en un esfuerzo por distraer a la multitud inquieta, y se lanzó sobre sus fans, quienes lo llevaron entre el público. Seguridad invadió el escenario, suplicando el regreso de Rocky. Desde atrás del escenario se escuchaban hasta el público sonidos fuertes y mucho movimiento. «Estamos aquí por Yams, tienen que relajarse», dijo alguien por micrófono. Para el final de la noche sospecharon que hubo un altercado entre Casanova y 6ix9ine, mismo que negaron ambas partes.

No vi la pelea, pero fue suficiente para crear un frenesí hacia la salida. De repente, la multitud corrió para salir. Sobre el escenario, los ojos animados de Yams observaban todo.

